  2. Turquía
  3. Alanya
  Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.

Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.

Kargicak, Turquía
de
$1,74M
BTC
20.6505230
ETH
1 082.3821982
USDT
1 716 451.7694981
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
21
ID: 33229
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 1228
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 29/1/26

Localización

  • País
    Turquía
  • Región / estado
    Región del Mediterráneo
  • Ciudad
    Alanya
  • Pueblo
    Kargıcak

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Área vallada

Además

  • Tour online
  • Concesión de ciudadanía
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Exclusiva 4+2 Villa con Vista Mar: Lujo + Ciudadanía Turca

Presentamos esta exclusiva villa de lujo en el prestigioso distrito Kargicak de Alanya. Esta propiedad combina calidad de construcción premium, diseño reflexivo, y una impresionante gama de comodidades para una cómoda vida al lado del mar.

Características clave:

  • Precio: 1.450.000 EUR
  • Año: 2024
  • Número de pisos: 4
  • Equipamiento: 4+2 (4 dormitorios, 2 salones, cocina americana)
  • Smart Home system + calefacción por suelo radiante
  • Villa Area: 540 m2
  • Superficie: 550 m2
  • SPA: Jacuzzi, sauna, hamam
  • Ubicación: Turquía, Alanya, Kargicak

Ventajas de ubicación
Kargicak es una de las zonas más prestigiosas y tranquilas de Alanya, conocida por:

  • aguas claras y playas pintorescas;
  • desarrollo de infraestructura (tiendas, restaurantes, instalaciones médicas);
  • proximidad al aeropuerto de Gazipasa (aproximadamente 20-30 minutos en coche);
  • convenientes conexiones con el centro de la ciudad de Alanya (15 km).

Inversiones y Ciudadanía

  • La villa es adecuada para obtener la ciudadanía turca a través del programa de inversión.
  • La propiedad representa una inversión rentable en bienes raíces en la costa mediterránea con alto potencial de apreciación.

¿Por qué elegir esta villa?

  • Lujo: materiales premium, soluciones modernas de ingeniería, acabados impecables.
  • Amplia gama de servicios de spa: piscina privada, sauna, hammam y jacuzzi para la relajación y el bienestar.
  • Vistas panorámicas: disfrutarás de impresionantes vistas al mar todos los días.
  • Privacidad y seguridad: comunidad cerrada, concepto de privacidad reflexivo.
  • Ocupación lista: la propiedad está completada y lista para ocupación.

Smart Home es tu socio confiable en la compra de bienes raíces en Turquía. Apoyamos la transacción cada paso del camino, desde la selección de propiedades hasta el papeleo.

¡Contáctanos ahora!

  • Aprenda más y programe una visualización.
  • Obtenga una oferta personalizada y una consulta sobre ciudadanía.

¡Tu sueño de vivir junto al mar está más cerca de lo que piensas!

Localización en el mapa

Kargicak, Turquía
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Ocio

Deje su consulta
