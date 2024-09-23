Villa Exclusive luxury villa with views of Alanya, the sea and the mountains.

Exclusiva 4+2 Villa con Vista Mar: Lujo + Ciudadanía Turca

Presentamos esta exclusiva villa de lujo en el prestigioso distrito Kargicak de Alanya. Esta propiedad combina calidad de construcción premium, diseño reflexivo, y una impresionante gama de comodidades para una cómoda vida al lado del mar.

Características clave:

Precio: 1.450.000 EUR

Año: 2024

Número de pisos: 4

Equipamiento: 4+2 (4 dormitorios, 2 salones, cocina americana)

Smart Home system + calefacción por suelo radiante

Villa Area: 540 m2

Superficie: 550 m2

SPA: Jacuzzi, sauna, hamam

Ubicación: Turquía, Alanya, Kargicak

Ventajas de ubicación

Kargicak es una de las zonas más prestigiosas y tranquilas de Alanya, conocida por:

aguas claras y playas pintorescas;

desarrollo de infraestructura (tiendas, restaurantes, instalaciones médicas);

proximidad al aeropuerto de Gazipasa (aproximadamente 20-30 minutos en coche);

convenientes conexiones con el centro de la ciudad de Alanya (15 km).

Inversiones y Ciudadanía

La villa es adecuada para obtener la ciudadanía turca a través del programa de inversión.

La propiedad representa una inversión rentable en bienes raíces en la costa mediterránea con alto potencial de apreciación.

¿Por qué elegir esta villa?

Lujo: materiales premium, soluciones modernas de ingeniería, acabados impecables.

Amplia gama de servicios de spa: piscina privada, sauna, hammam y jacuzzi para la relajación y el bienestar.

Vistas panorámicas: disfrutarás de impresionantes vistas al mar todos los días.

Privacidad y seguridad: comunidad cerrada, concepto de privacidad reflexivo.

Ocupación lista: la propiedad está completada y lista para ocupación.

Smart Home es tu socio confiable en la compra de bienes raíces en Turquía. Apoyamos la transacción cada paso del camino, desde la selección de propiedades hasta el papeleo.

¡Contáctanos ahora!

Aprenda más y programe una visualización.

Obtenga una oferta personalizada y una consulta sobre ciudadanía.

¡Tu sueño de vivir junto al mar está más cerca de lo que piensas!