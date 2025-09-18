  1. Realting.com
  consultor de inmigración
Binaa Investment

Turquía, Marmara Region
;
Company type
consultor de inmigración
En la plataforma
3 años 6 meses
Idiomas hablados
English
Página web
www.binaainvestment.com/
Acerca de la empresa

Binaa Investment es una empresa especializada en consultoría inmobiliaria e ingeniería en Estambul, que presta servicios jurídicos y de asesoramiento especializados en el sector inmobiliario turco. Comenzamos en 2015 con un pequeño equipo y menos de 10 proyectos, ahora gestionamos más de 1000 propiedades y brindamos servicios de más de 60 nacionalidades en todo el mundo. Gracias a sus distinguidos servicios, Binaa Investment ha logrado grandes éxitos, especialmente creando satisfacción y aceptación entre sus clientes.

Servicios

Ciudadanía turca

Binaa empresa le ofrece oportunidades de inversión distintivas por valor de $ 250.000 para obtener la ciudadanía turca y completar todos los procedimientos legales necesarios.

Marketing Inmobiliaria En Turquía

Conozca el servicio de marketing inmobiliario y aproveche las oportunidades de inversión más importantes en Turquía sólo a través de Binaa Investment.

Servicios legales y servicio post-venta

Nuestra oficina proporciona los servicios necesarios y asesoramiento legal y responde a todas sus preguntas legales sobre la compra de bienes raíces en Turquía.

Reubicación

Binaa cubrirá los gastos de reubicación a través de sus servicios logísticos con las primeras 48 horas de compra de la nueva propiedad de Binaa.

Horas de trabajo
Cerrado ahora
Actualmente en la empresa: 23:35
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Lunes
09:00 - 18:00
Martes
09:00 - 18:00
Miércoles
09:00 - 18:00
Jueves
09:00 - 18:00
Viernes
09:00 - 18:00
Sábado
Día libre
Domingo
Día libre
Programas de inmigración
Turkish Citizenship by Investment
Nacionalidad
Turquía Turquía
Turkish Citizenship by Investment
Plazo de obtención: de 3 meses
de
$400,000
Binaa Investment: Get Turkish citizenship by investment takes place within a set of conditions and procedures, referred to the Naturalization Law amendments 2022, ratified by Turkish President Recep Erdogan earlier this year.En este artículo de Binaa Investment, revisamos las formas de obtener la ciudadanía turca por Inversiones. La ciudadanía puede obtenerse comprando una propiedad, invirtiendo en activos fijos, haciendo un depósito bancario o empleando turcos. También ilustramos todos los proc
consultor de inmigración
Binaa Investment
