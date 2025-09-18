Binaa Investment es una empresa especializada en consultoría inmobiliaria e ingeniería en Estambul, que presta servicios jurídicos y de asesoramiento especializados en el sector inmobiliario turco. Comenzamos en 2015 con un pequeño equipo y menos de 10 proyectos, ahora gestionamos más de 1000 propiedades y brindamos servicios de más de 60 nacionalidades en todo el mundo. Gracias a sus distinguidos servicios, Binaa Investment ha logrado grandes éxitos, especialmente creando satisfacción y aceptación entre sus clientes.
Ciudadanía turca
Binaa empresa le ofrece oportunidades de inversión distintivas por valor de $ 250.000 para obtener la ciudadanía turca y completar todos los procedimientos legales necesarios.
Marketing Inmobiliaria En Turquía
Conozca el servicio de marketing inmobiliario y aproveche las oportunidades de inversión más importantes en Turquía sólo a través de Binaa Investment.
Servicios legales y servicio post-venta
Nuestra oficina proporciona los servicios necesarios y asesoramiento legal y responde a todas sus preguntas legales sobre la compra de bienes raíces en Turquía.
Reubicación
Binaa cubrirá los gastos de reubicación a través de sus servicios logísticos con las primeras 48 horas de compra de la nueva propiedad de Binaa.