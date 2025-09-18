Servicios

Ciudadanía turca

Binaa empresa le ofrece oportunidades de inversión distintivas por valor de $ 250.000 para obtener la ciudadanía turca y completar todos los procedimientos legales necesarios.

Marketing Inmobiliaria En Turquía

Conozca el servicio de marketing inmobiliario y aproveche las oportunidades de inversión más importantes en Turquía sólo a través de Binaa Investment.

Servicios legales y servicio post-venta

Nuestra oficina proporciona los servicios necesarios y asesoramiento legal y responde a todas sus preguntas legales sobre la compra de bienes raíces en Turquía.

Reubicación

Binaa cubrirá los gastos de reubicación a través de sus servicios logísticos con las primeras 48 horas de compra de la nueva propiedad de Binaa.