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Propiedades residenciales en venta en Ankara, Turquía

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Kalecik
91
Cankaya
65
Golbasi
19
Etimesgut
14
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228 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
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Apartamentos en venta en un proyecto con amplias instalaciones sociales en Çankaya Ankara Es…
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Apartamento 3 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mamak, Turquía
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
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$83,710
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitación en Mamak, Turquía
Apartamento 1 habitación
Mamak, Turquía
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
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Apartamentos en Venta en un Complejo bien Diseñado en Ankara Mamak Mamak, uno de los distrit…
$42,188
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
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Pisos de 1 a 3 Dormitorios con Garaje Cubierto en Ankara Çankaya Como capital de Turquía, An…
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Número de plantas 2
Pisos de 1 a 3 Dormitorios con Garaje Cubierto en Ankara Çankaya Como capital de Turquía, An…
$198,959
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Número de plantas 2
Pisos de 1 a 3 Dormitorios con Garaje Cubierto en Ankara Çankaya Como capital de Turquía, An…
$103,528
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Apartamento 2 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Apartamentos en Venta en un Complejo bien Diseñado en Ankara Mamak Mamak, uno de los distrit…
$62,927
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Apartamento 2 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 4
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Apartamento 3 habitaciones en Pursaklar, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Pursaklar, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 15
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Piso 5/6
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Dúplex 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Número de plantas 5
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
Número de plantas 22
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 130 m²
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Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
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Nº de cuartos de baño 7
Área 680 m²
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Apartamento 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 204 m²
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Apartamento 5 habitaciones en Mamak, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Mamak, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
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Villa 7 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 7 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 7
Dormitorios 5
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Área 430 m²
Número de plantas 3
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Dúplex 6 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 6 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 6
Dormitorios 5
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Área 244 m²
Piso 38/40
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
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Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
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Área 65 m²
Número de plantas 44
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Apartamento 2 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 2
Área 71 m²
$68,749
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Apartamento 3 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Piso 38/48
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$437,247
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Dúplex 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Dúplex 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 7
Apartamentos Nuevos, Amplios y Elegantes en Küçükesat, Çankaya La capital de Turquía, Ankar…
$230,191
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Villa 8 habitaciones en Golbasi, Turquía
Villa 8 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 8
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Área 515 m²
Villas a Estrenar de 7 Dormitorios en un Exclusivo Proyecto en Gölbaşı, Ankara Ankara, la ca…
$1,47M
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Apartamento 2 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 38
Apartamentos Listos para Entrar a Vivir en un Proyecto Residencial de Lujo en Çankaya, Ankar…
$251,012
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Apartamento 4 habitaciones en Golbasi, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Golbasi, Turquía
Habitaciones 4
Área 160 m²
$114,194
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Apartamento 4 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 110 m²
Piso 1/5
Apartamentos con terraza en Dikmen Öveçler Ankara es una de las ciudades más desarrolladas y…
$190,376
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Apartamento 4 habitaciones en Yenimahalle, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Yenimahalle, Turquía
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 154 m²
Piso 3/13
$8,08M
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Apartamento 5 habitaciones en Cankaya, Turquía
Apartamento 5 habitaciones
Cankaya, Turquía
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Número de plantas 25
Apartamentos de Lujo Espaciosos y Luminosos en Büyükesat, Çankaya, Ankara Los apartamentos s…
$353,962
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Tipos de propiedades en Ankara

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Ankara, Turquía

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Piscina
con Vista al lago
Baratos
De lujo

Preguntas frecuentes sobre las propiedades en Ankara

¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de propiedad residencial en Ankara?

El coste de comprar una propiedad en Ankara depende de la zona y oscila entre 650 y 1400 euros por metro cuadrado.

¿En qué zonas de Ankara se compran más propiedades?

La mayor actividad de bienes raíces en venta en Ankara se da en Çankaya y Etimesgut, las zonas más prestigiosas de la ciudad, así como en la zona densamente poblada de Keçioren.

¿Pueden los extranjeros comprar bienes inmuebles libremente?

Los ciudadanos de otros países tienen derecho a comprar bienes inmuebles en Ankara, siempre que su metraje no exceda el 10% del área del distrito donde se encuentra.

¿Cuáles son los documentos necesarios para comprar una vivienda?

  • Un pasaporte u otro documento de identificación.
  • Un documento sobre el valor declarado de la propiedad de la transacción.
  • Una fotografía actual (de no más de 6 meses) del comprador.
  • Un poder notarial si el comprador adquiere la propiedad a distancia.
Además, el vendedor debe presentar una tapa (es decir, un comprobante de propiedad) y un seguro contra terremotos.
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