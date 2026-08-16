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Propiedades residenciales en venta en Mezitli, Turquía

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apartamentos
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casas independientes
25
713 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
UP UP
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 6/14
Lavinya Concept es un moderno complejo residencial y consta de 3 bloques de 14 plantas. Situ…
$171,023
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Vendedor particular
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 14
El nuevo edificio de Mersin, TejeEl complejo consta de 2 bloquesApartamentos 1+1Superficie: …
$58,994
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 9/13
Luminoso apartamento 1 + 1 en Tomyuk, MersinHistorias - 13Planta 9.Casa entregada, buscada50…
$62,464
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 14
El nuevo edificio de Mersin, TejeEl complejo consta de 2 bloquesApartamentos 2+1Superficie: …
$108,155
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 14
El nuevo edificio de Mersin, TejeEl complejo consta de 2 bloquesApartamentos 1+1Superficie: …
$61,307
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 12/15
Amplio apartamento 1 + 1 con vistas a la piscina en Mersin, ArpachbakhshishBPisos - 15Piso -…
$63,571
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 14
El nuevo edificio de Mersin, TejeEl complejo consta de 2 bloquesApartamentos 2+1Superficie: …
$101,793
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 14/15
$91,889
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Área 39 m²
Piso 8/15
$79,175
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Piso 9/14
Apartamento nuevo 1 + 1 junto al mar en Mersin, TomyukEl complejo consta de 2 bloquesEl comp…
$54,309
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 12/15
$89,578
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 10/15
$82,643
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Área 39 m²
Piso 5/15
$79,175
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
Número de plantas 13
Nuevo complejo de apartamentos clase confortMersin, Mezitli, TegeÁrea gasificada de los lími…
$73,147
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 94 m²
Número de plantas 15
Nuevo edificio Mersina, CesmeliEl complejo consta de 3 bloques en 15 plantasPlanta cero + 14…
$106,939
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Número de plantas 14
El nuevo edificio de Mersin, MezitliComplejo de clase PremiumEl complejo consta de 1 bloqueF…
$125,768
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 14
Apartamentos asequibles con diseños elegantes en un complejo en Mersin Tece Los asequibles a…
$63,474
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 2/15
Apartamento 1 + 1 en complejo con piscina en Tomyuk, MersinPiso 15Planta 2Mar 400m.Vista de …
$68,035
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 13
Complejo de primera clase en Mersin, Erdemli, AyashUna cuadra en 13 plantasSuperficie - 65 m…
$115,379
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 85 m²
Piso 12/12
Apartamentos en un Complejo Cerrado Cerca del Mar en Mersin Mezitli Mersin, la perla del Med…
$105,657
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 12/12
Apartamentos en un Complejo Cerrado Cerca del Mar en Mersin Mezitli Mersin, la perla del Med…
$68,952
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Apartamento 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Piso 9/14
Nuevo complejo de apartamentos en Mersin, TegeApartamento 2+1 con dos grandes terrazasComple…
$97,184
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Apartamento 4 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 4 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 140 m²
Número de plantas 14
Apartamentos llave en mano en un complejo con parque acuático en Mersin Mersin es una de las…
$138,905
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 10/15
$86,110
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Área 39 m²
Piso 8/15
$82,643
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 5/11
Nuevo apartamento 1+1 por el mar en Cesmeli, MersinPiso 11planta 5Distancia al mar - 300 mOr…
$56,939
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Dúplex 3 habitaciones en Mezitli, Turquía
Dúplex 3 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 15
Nuevos apartamentos de inversión a 200 metros del mar en Mersin Apartamentos en Mersin, Tece…
$293,091
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Número de plantas 15
Apartamentos 1+1 en un nuevo complejo en Mersin, CesmeliDistancia al mar 500 mTermo de termi…
$61,260
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Área 44 m²
Piso 12/15
$89,578
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Apartamento 2 habitaciones en Mezitli, Turquía
Apartamento 2 habitaciones
Mezitli, Turquía
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 6/12
Apartamento de inversión de 1 dormitorio en Mersin Mezitli Mersin, una de las ciudades desta…
$64,617
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