Descripción

Tekce Overseas, abarca todo el mundo, en 5 países y 19 oficinas, apoyando a sus clientes con todos los aspectos de sus ambiciones de estilo de vida.

Con oficinas en las principales ciudades internacionales y los principales destinos de vacaciones ‘ Málaga, Alicante, Estocolmo, Estambul, Antalya, Alanya, Ankara, Bursa, Mersin, Bodrum, Fethiye, Girne, Trabzon, Yalova ’, Tekce ofrece a sus clientes un amplio especialista y el mejor asesoramiento de su clase.

Being One Stop Agency, nos permite una gama de servicios de preventa y postventa a medida más allá de la compra de una propiedad primaria o secundaria, como; servicios de consultoría en asesoría legal, administración de propiedades, propiedad de alquiler, diseño de interiores, recorrido de muebles, suscripciones de servicios públicos, obtención de identificación fiscal, apertura de cuenta bancaria, etc.

Cuando se trata de nuestros valores, nuestra reputación de larga data se basa en la sostenibilidad, la excelencia, la innovación, la integridad y la bondad. Es lo que brinda a nuestros clientes, inversores, colegas y socios comerciales la confianza para trabajar con nosotros.