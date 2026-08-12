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Villas con piscina en venta en Alicante, Španjolska

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Alicante
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La Marina Baja
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197 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Número de plantas 1
Villa fantástica con terraza en la azotea y unas impresionantes vistas al lago, piscina priv…
$667,196
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Villa 4 habitaciones en Los Montesinos, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Los Montesinos, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 145 m²
Número de plantas 2
Hermosa villa adosada que ofrece piscina privada, gran jardín y terraza en la azotea con inc…
$487,139
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Villa 5 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 324 m²
Impresionante villa adosada con piscina privada, gran terraza en la azotea, sótano, rodeada …
$709,327
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TekceTekce
Villa 5 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 210 m²
Número de plantas 1
Villa de lujo con piscina privada, jardín espectacular y amplia terraza en la azotea, ubicad…
$647,262
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Villa 7 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 7 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 740 m²
Número de plantas 1
Fantástica villa superior con piscina infinita, amplias terrazas y preciosas vistas al mar, …
$2,78M
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Villa 4 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 170 m²
Hermosa villa increíble con terraza privada en la azotea y piscina cerca de la playa en Torr…
$695,249
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Villa en Benisa, Španjolska
Villa
Benisa, Španjolska
Área 291 m²
La belleza natural del entorno de Airen Collection requería una arquitectura que la mantuvie…
$1,08M
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Villa 4 habitaciones en Benijófar, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Benijófar, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Número de plantas 3
Hermosa villa exclusiva en 3 niveles con piscina privada, gran terraza en la azotea y cocina…
$463,887
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Villa 4 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 631 m²
Espectacular villa con gran terraza en la azotea, piscina privada y hermosas vistas al mar u…
$2,47M
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 307 m²
Número de plantas 2
Increíble villa moderna con gran piscina infinita, jardín, sótano e impresionantes vistas pa…
$781,245
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Villa 6 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 6 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 189 m²
Villa moderna de lujo con amplias habitaciones, piscina privada, maravillosa terraza e impre…
$636,570
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Villa 5 habitaciones en Orcheta, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Orcheta, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 157 m²
Enorme villa llave en mano ubicada en un hermoso valle que cuenta con piscina privada, jardí…
$734,949
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Villa en Orihuela, Španjolska
Villa
Orihuela, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Presentamos esta Obra Nueva andando a Zenia Boulevard. Chalet Pareado a estrenar con Pisci…
$519,394
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Villa 8 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 329 m²
Número de plantas 1
Villa de alta gama con abundante terraza en la azotea, piscina privada, garaje y amplio jard…
$1,46M
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Villa 5 habitaciones en Pilar de la Horadada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Pilar de la Horadada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 280 m²
Villa atractiva con piscina privada y terraza en la azotea con cocina de verano Fecha de …
$460,399
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
$637,566
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Villa en Alicante, Španjolska
Villa
Alicante, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 190 m²
$1,16M
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Villa 5 habitaciones en San Fulgencio, Španjolska
Villa 5 habitaciones
San Fulgencio, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 247 m²
Número de plantas 2
Villa moderna con piscina privada, gran jardín, gran terraza, sótano, ubicada en una bonita …
$902,738
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Villa 8 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 610 m²
Número de plantas 1
Excelente villa superior con diseño moderno, amplias terrazas, impresionantes vistas al mar …
$2,20M
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Villa 4 habitaciones en Altea, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Altea, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 458 m²
Número de plantas 2
Exklusive villa superior con diseño moderno, piscina infinita y una increíble vista panorámi…
$2,13M
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Villa 4 habitaciones en Algorfa, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Algorfa, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 174 m²
Preciosa y fantástica villa con un amplio jardín y piscina privada, situada en un entorno re…
$545,867
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Villa 8 habitaciones en Finestrat, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Finestrat, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 488 m²
Impresionante villa de nueva construcción con piscina privada, amplia terraza en la azotea y…
$1,55M
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Villa en Finestrat, Španjolska
Villa
Finestrat, Španjolska
Área 244 m²
Ubicado en un enclave privilegiado de la Costa Blanca, este nuevo proyecto residencial te co…
$1,05M
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Villa 5 habitaciones en Teulada, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Teulada, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 1 240 m²
Número de plantas 1
Magnífica villa superior con amplia terraza en la azotea, piscina privada, jardín e impresio…
$3,13M
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Villa 4 habitaciones en Calpe, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Calpe, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Número de plantas 2
Casa adosada de lujo con terraza privada en la azotea, garaje, piscina comunitaria y pista d…
$533,543
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Villa 4 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 4 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 230 m²
Chalet adosado premium con piscina privada, gran terraza en la azotea y un sótano con hermos…
$526,617
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Villa en Dehesa de Campoamor, Španjolska
Villa
Dehesa de Campoamor, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 250 m²
Espectacular Villa Mediterránea de una sola Planta ubicada en Dehesa de Campoamor. En una zo…
$1,12M
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Villa 5 habitaciones en Torrevieja, Španjolska
Villa 5 habitaciones
Torrevieja, Španjolska
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 131 m²
Villa moderna de lujo con hermoso diseño interior, piscina privada y terraza Equipamiento…
$480,530
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Villa en la Marina, Španjolska
Villa
la Marina, Španjolska
Nº de cuartos de baño 3
Área 167 m²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
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Villa 8 habitaciones en Polop, Španjolska
Villa 8 habitaciones
Polop, Španjolska
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 306 m²
Número de plantas 2
Gran villa moderna de lujo con piscina privada, jardín y vistas panorámicas en una zona tran…
$683,516
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Parámetros de las propiedades en Alicante, Španjolska

con Garaje
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campo de golf cercano
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