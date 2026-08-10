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Villas en venta en Villajoyosa, Španjolska

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13 propiedades total found
Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 142 m²
Dormitorios: 3, Baños: 3, Casa para dos familias en Finestrat, Alicante, España
$670,157
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 4
Área 173 m²
Chaket independiente en una zona tranquila de la ciudad de Villajoyosa con: 1 planta: amplio…
$539,861
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Vivir en la naturaleza sin renunciar a la comodidad. Esta encantadora casa de campo, constru…
$319,613
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 224 m²
Déjese fascinar por esta impresionante villa moderna situada en Balcón de Finestrat, una de …
$1,26M
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 175 m²
Descubre un estilo de vida inusual con esta villa de primer plano situada en una colina en l…
$2,45M
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Área 181 m²
Experimenta el estilo de vida mediterráneo en esta vibrante villa de lujo moderna, situada a…
$805,364
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
¡Descubre esta encantadora casa chalet en una planta ubicada en Villajoyosa! Con dos acogedo…
$312,951
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Villas en venta en Villajoyosa, Costa Blanca 3 viviendas independientes con 2 plazas de park…
$746,960
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 302 m²
Parcela: 810 m2 en escritura Superficie construida: 301,81 m2 en total, de los que 78,45 son…
$1,29M
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Edificio Accolo. 32 viviendas de 2 y 3 dormitorios, con plaza de garaje y trastero. A 10 min…
$265,764
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
$421,089
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 400 m²
Precioso Chalet familiar a 5 minutos de Villajoyosa, ubicada en una finca privada, rodeada …
$596,613
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Villa en Villajoyosa, Španjolska
Villa
Villajoyosa, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 356 m²
$1,09M
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