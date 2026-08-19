Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Španjolska
  3. San Juan de Alicante
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en San Juan de Alicante, Španjolska

;
Villa Borrar
Eliminar
11 propiedades total found
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 300 m²
Las villas de San Juan son el resultado de un minucioso estudio para crear villas de lujo co…
$1,14M
Dejar una solicitud
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 225 m²
Villas de alto standing situadas en el área más exclusiva de San Juan a tan solo unos 800 me…
$1,10M
Dejar una solicitud
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 250 m²
La promoción dispone de urbanización privada de acceso restringido, dotada con una red de ci…
$795,664
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Una exclusiva urbanización privada donde el lujo y la elegancia se conjugan en forma de vivi…
$748,386
Dejar una solicitud
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 211 m²
Villas en San Juan de Alicante, Costa Blanca Una exclusiva urbanización privada donde el luj…
$582,302
Dejar una solicitud
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 189 m²
Villas en San Juan de Alicante, Costa Blanca Una exclusiva urbanización privada donde el luj…
$560,493
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 275 m²
Zona privilegiada de Alicante, San Juan.  Villas ubicadas a tan solo 600m de la playa. Alta …
$681,051
Dejar una solicitud
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 166 m²
Villa en venta en San Juan de Alicante, Costa Blanca Una exclusiva promoción de 29 chalets p…
$567,036
Dejar una solicitud
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 251 m²
Villas en San Juan de Alicante, Costa Blanca Una exclusiva urbanización privada donde el luj…
$724,061
Dejar una solicitud
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Villas en San Juan de Alicante, Costa Blanca Una exclusiva urbanización privada donde el luj…
$538,684
Dejar una solicitud
Villa en San Juan de Alicante, Španjolska
Villa
San Juan de Alicante, Španjolska
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 251 m²
Villas en San Juan de Alicante, Costa Blanca Una exclusiva urbanización privada donde el luj…
$714,247
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir