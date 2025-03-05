Complejo residencial New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia

Apartamentos en un pequeño edificio de baja altura con vistas directas a la selva a 5 minutos del centro de Ubud.

Propiedad: arrendamiento por 25 años.

La estimación del rendimiento del alquiler por el desarrollador es de 15-19%.

Todas las unidades están equipadas con todo lo necesario para alquileres diarios exitosos.

Ocupación: 78%

Ubicación e infraestructura cercana

Ubud es el corazón de la isla y el centro de atracción para los turistas: los mejores maestros de yoga y meditación, galerías de arte, muchas escuelas internacionales y centros de desarrollo para niños.

La propiedad en Ubud paga por sí misma más rápido que en otras áreas. Los alquileres de tierras son mucho más baratos aquí que en Changgu o Seminyak, usted puede hacer el mismo beneficio que usted con costosos alquileres de tierras por el mar.