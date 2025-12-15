  1. Realting.com
  Indonesia
  Tabanan
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Tabanan, Indonesia

Complejo residencial Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesia
de
$147,435
El complejo incluye 67 apartamentos, villas y casas adosadas. El proyecto forma parte integrante del ecosistema de Nuanu, ofreciendo a sus residentes acceso pleno a infraestructuras bien desarrolladas, zonas verdes, centros de entretenimiento e instalaciones educativas.Infraestructura de la …
Agencia
TRANIO
Apart - hotel The first hotel in Nuanu Creative City managed by Nuanu Hospitality.
Tabanan, Indonesia
de
$157,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Inversión en el corazón de Nuanu Creative City en Bali.El primer hotel en Nuanu Creative City, abierto a la inversión privada.El hotel está situado en el centro del grupo creativo Nuanu Creative City en la costa suroeste de Bali en Nuanu, en una parcela de 8.400 m2.Esto no es sólo un nuevo o…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Complex of villas with swimming pools close to the beach, Bali, Indonesia
Kaba Kaba, Indonesia
de
$328,296
El complejo incluye 16 villas con 2-4 habitaciones, construidas con especial atención a los detalles y utilizando materiales de alta calidad.Características:Piscinas privadaspintoresca vistaUbicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la pintoresca zona de Kabakaba, que h…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Tegalinggah, Indonesia
de
$91,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 32 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos en Bukit con vistas al océano. Planes de pago a plazos disponibles. Pago inicial 50%. Ideal tanto para inversión como para una vida cómoda. Rendimiento del alquiler: 30% durante el período de construcción. Apartamento llave en mano. Interior resistente con acabados de c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
32.0
91,200
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Complejo residencial Exclusive LUXURY apartments in the first hotel in Nuanu Creative City.
Beraban, Indonesia
de
$157,000
Opciones de acabado Con acabado
Inversión en el corazón de Nuanu Creative City en Bali.El primer hotel en Nuanu Creative City, abierto a la inversión privada.El hotel está situado en el centro del grupo creativo Nuanu Creative City en la costa suroeste de Bali en Nuanu, en una parcela de 8.400 m2.Esto no es sólo un nuevo o…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 8
Tegalinggah, Indonesia
de
$310,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
Área 95–263 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Nuevo proyecto de inversión en una zona moderna de Bali. ROI 14 - 16%. Индивидуальная рассрочка. Виллы предлагаются с полной отделкой "под ключ", что включает в себя современную ль и интерьерные решения. Подключена система "Умный дом". Срок сдачи: середина 2026 года Всего три minуты езды…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of apartments and townhouses in Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesia
de
$180,563
Residencias Premium de lujo ecológico en Bali, diseñadas con materiales de alta calidad, tecnologías avanzadas de ahorro de energía y su propia infraestructura de club privado. Las residencias tienen vistas panorámicas de la selva tropical, pintoresco jardín y campos de arroz verde. Todas la…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a swimming pool, a gym and a spa in Nuanu City, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesia
de
$234,194
Un proyecto inmobiliario en Bali dentro de Nuanu Creative City, a 10 minutos caminando del océano, a 5 minutos de todas las instalaciones de la ciudad. Ofrecemos un nuevo tipo de bienes raíces que usted puede utilizar para vivir en comunidad a tiempo parcial, disfrutando de unas vacaciones e…
Agencia
TRANIO
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Mostrar todo Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Apart - hotel Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali.
Tabanan, Indonesia
de
$95,045
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Azoria Living – Lujo, Estilo de Vida & Inversión en Uluwatu, Bali.Unique Wellness & Resort-Inspired Living Concept.Panorama general del proyecto:Azoria Living by COCO Development redefiere modernas oportunidades de vida e inversión en Bali.Situado a solo 3 minutos de Nunggalan Beach, esta ex…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Complejo residencial ANTA OASIS
Complejo residencial ANTA OASIS
Complejo residencial ANTA OASIS
Complejo residencial ANTA OASIS
Complejo residencial ANTA OASIS
Mostrar todo Complejo residencial ANTA OASIS
Complejo residencial ANTA OASIS
Tegalinggah, Indonesia
de
$93,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Exclusivo complejo a tres minutos del mar. Rendimiento proyectado de hasta el 15% Forma de propiedad: Arrendamiento 30+20 años Finalización del complejo: 4to trimestre de 2026 Distrito: Bukit. Apartamentos, casas adosadas y villas, con acristalamiento panorámico. Muebles y electrodomésticos.…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Mostrar todo Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Complejo residencial Azoria Living – Luxury, Lifestyle & Investment in Uluwatu, Bali
Sudimara, Indonesia
de
$94,987
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Azoria Living – Lujo, Estilo de Vida & Inversión en Uluwatu, Bali.Unique Wellness & Resort-Inspired Living Concept.Panorama general del proyecto:Azoria Living by COCO Development redefiere modernas oportunidades de vida e inversión en Bali.Situado a solo 3 minutos de Nunggalan Beach, esta ex…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
