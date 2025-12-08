  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Ubud District
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Ubud District, Indonesia

Ubud
33
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Mostrar todo Apart - hotel v Ubude
Apart - hotel v Ubude
Ubud, Indonesia
de
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Villa 1 piso Terraza Piscina 1 dormitorio Área: Edificio - 40 m² Precio: 108,000 $ (2,942 $ por m²) Los gastos e impuestos sobre la venta de la instalación se calculan individualmente y dependen de varios factores. Gastos e impuestos totales: Tarifa notarial 1% …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of turnkey villas with private pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$257,664
Le ofrecemos villas de diseño para alquiler a corto plazo y generación de ganancias para inversores. Cada villa tiene su propia piscina y jardín de 40-55 m2.Lugar de destino 25+25 años.Primer pago del 30%. Plazos para el período de construcción. Período de construcción - 18 meses.Este comple…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of villas with 5-star services close to a picturesque waterfall, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$387,987
El complejo de villa aislado en Ubud, Bali, ofrece vistas impresionantes y se encuentra a poca distancia de una cascada pintoresca. Los huéspedes pueden disfrutar de la armonía con la naturaleza aquí y escapar del ajetreo y bullicio de la vida urbana. El proyecto incluye 12 villas con 2-3 do…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial Apartamenty v Ubude
Complejo residencial Apartamenty v Ubude
Complejo residencial Apartamenty v Ubude
Complejo residencial Apartamenty v Ubude
Complejo residencial Apartamenty v Ubude
Ubud, Indonesia
de
$72,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Apartamentos Entrada independiente Altura del techo: 4 metros 1 dormitorio Área: Edificio - 29 m² Precio: 72,500 $ (2,500 $ por m²) Los gastos e impuestos sobre la venta de la instalación se calculan individualmente y dependen de varios factores. Gastos e impuest…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern apartment complex with jungle views in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$164,148
Apartamentos en venta en un pequeño complejo con vistas directas a la selva de Ubud. El complejo consta de dos edificios con 3 plantas, con dos apartamentos en casi cada planta. De los 11 apartamentos, 9 están disponibles para su compra.Se espera que el proyecto se complete en la primavera d…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial GOLDEN PEARL
Complejo residencial GOLDEN PEARL
Complejo residencial GOLDEN PEARL
Complejo residencial GOLDEN PEARL
Complejo residencial GOLDEN PEARL
Mostrar todo Complejo residencial GOLDEN PEARL
Complejo residencial GOLDEN PEARL
Ubud, Indonesia
de
$252,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Apartamentos únicos en la hermosa Ubud. La rentabilidad de los apartamentos en alquiler es de hasta el 15%. Pago inicial: 30%. Acogedores apartamentos con reformas y muebles modernos de diseño. Hay una piscina privada en el lugar. Apartamento con una distribución acogedora - 96 m2. Ubud e…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and townhouses with swimming pools and green landscape, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$208,916
Un proyecto con una arquitectura distintiva y única inspirada en la artesanía tradicional de arcilla Bali en el centro espiritual de la isla.Un complejo de apartamentos y casas adosadas en Bali, donde se reúnen las características tradicionales de Indonesia y las innovaciones arquitectónicas…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish residential complex of furnished villas with pools in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$213,890
Hay 42 villas duplex con 1 y 2 dormitorios y vistas panorámicas de Ubud. Todas las villas estarán hechas de materiales de madera natural con profundos tonos de decoración, preservando el concepto de Ubud mágico tanto como sea posible. El complejo tendrá un espacio para el yoga, una zona de s…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villa with a view of the jungles in a residential complex with co-working areas, 5 minutes from the center of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$243,735
Villas se ofrecen en venta en un pequeño complejo renovado en Ubud. En total, el complejo contará con 6 villas de dos dormitorios, 3 de tres dormitorios y 1 de cinco habitaciones, así como 8 apartamentos y 1 ático.Los bienes de inversión en el proyecto propuesto son adecuados no sólo para el…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments for rent in a developed aparthotel space, with yield from 12%, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$118,187
Complejo residencial en una nueva comunidad cerrada con una infraestructura diversa para vivir, entretenimiento y recreación.Puntos comunitarios de atracción: objetos de arte, zonas de senderismo, entrenamiento, juegos infantiles, tenis de mesa y ajedrez al aire libre.Rendimiento estimado de…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas and townhouses with swimming pools, a shopping mall and restaurants, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$616,800
La primera fase del proyecto incluye casas adosadas amuebladas, villas con piscinas y jardines privados.El complejo es la opción perfecta para los inversores, ofreciendo un alto rendimiento, renta pasiva sostenible y comodidad para la inversión de la vida anf.Infraestructura:piscina infinita…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complejo residencial Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complejo residencial Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complejo residencial Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complejo residencial Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Mostrar todo Complejo residencial Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Complejo residencial Pre-sale! Apartments in the Sunny Ubud Family Resort 4* complex.
Ubud, Indonesia
de
$155,000
Opciones de acabado Con acabado
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your spot and become part of a project that sets a new standard for family vacations in Bali! Sunny Ubud Family Resort is the first 4-star Kids-First Family Resort in the heart of Bali, where every are…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and restaurants in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$118,060
La segunda fase del proyecto es un complejo de apartamentos con 1-2 dormitorios y estudios, con su área privada de recreación independiente.El complejo es la opción perfecta para los inversores, ofreciendo un alto rendimiento, renta pasiva sostenible y comodidad para la inversión de la vida …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$348,194
Apartamentos y villas se ofrecen en un complejo reformado con terminación a mediados de 2025. Actualmente, 5 apartamentos y 3 villas con sus propias parcelas están disponibles para su compra. Todos los apartamentos son de una habitación, y las villas tienen diseños con tres o cuatro dormitor…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Residential complex with picturesque views near all necessary infrastructure, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$397,936
Descubra la combinación única de comodidad, estilo y belleza natural en una de las islas más pintorescas del mundo. Apartamentos, casas adosadas y villas están disponibles en una ubicación atractiva junto a Parq Ubud. La compleja infraestructura:deportes2 piscinasparque acuático infantilclub…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Low-rise residential complex with jungle views 5 minutes from Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$193,993
Apartamentos en un complejo de baja altura con vistas a la selva a 5 minutos del centro de Ubud.Propiedad: arrendamiento por 25 años.Proyectado rendimiento de alquiler por el desarrollador - 19%.Equipado con todo lo necesario para alquileres diarios exitosos.Ocupación: 78%Precio en etapa pre…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools and co-working areas, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$119,380
El complejo consta de 20 apartamentos y villas, sólo 8 apartamentos. Las propiedades de inversión del complejo son adecuadas no sólo para el alquiler diario sino también para el alquiler a largo plazo. El complejo tiene toda la infraestructura necesaria para una vida cómoda:1 piscina común11…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of first-class villas in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$253,684
La propiedad se ofrece en un complejo de 10 villas con vistas a las terrazas de arroz. Cada villa tiene una piscina infinita, una zona verde y un aparcamiento.Land freehold for 80 years (with subsequent extension), leasehold for 30 years (también with extension).Ventajas Remuneración - 4 año…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with hotel yield in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$161,164
No es sólo un hotel aparte, sino un espacio cultural que sumerge a los huéspedes en el rico patrimonio de Bali. El concepto se basa en la idea de combinar arquitectura tradicional, arte y artesanía con comodidades modernas. Aquí, cada elemento - desde el diseño de las habitaciones al servici…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished premium villas with swimming pools, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$238,761
Se ofrecen villas de dos y tres habitaciones con terraza, piscina infinita y vistas a la selva. Este es uno de los tres proyectos desarrolladores en el corazón de Bali - Ubud, el centro cultural y espiritual de la isla, popular entre los turistas por sus atracciones, belleza natural y ambien…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Stylish turnkey apartments with a jungle view in Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$149,226
Cuatro apartamentos de 1 dormitorio en un complejo renovado en Ubud con vistas directas a la selva. El complejo cuenta con 2 piscinas y un jardín para caminar.El complejo se completó en 2023, por lo que ya muestra cifras reales de ocupación por año y rentas de alquiler. La ocupación real es …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Unique residential complex in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$83,466
Hay 38 apartamentos en un complejo moderno en el corazón de Ubud. Tipos de apartamento: estudios estándar, estudios de vidrio, apartamentos con arcos y apartamentos dúplex. Los apartamentos son ideales para reventar durante la construcción o para alquilar a nómadas o freelancers digitales, o…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial Ready to move in villas with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$223,839
Villas con vistas a la selva a 5 minutos del centro de Ubud.Propiedad: arrendamiento por 25 años.Estimación del rendimiento de alquiler por el desarrollador - 11-17%.Todas las unidades están equipadas con todo lo necesario para un alquiler diario exitoso.Ocupación: 85%Ubicación e infraestruc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a spa center in the heart of Bali, Ubud, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$146,242
El complejo consta de 66 casas adosadas de primera calidad, de las cuales sólo 6 lotes de un dormitorio y 12 de dos dormitorios están disponibles para su compra. La infraestructura del complejo se integra armoniosamente en el paisaje y, naturalmente, se encuentra en una corriente. Incluye:Re…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial P R E S A L E VODOPAD
Complejo residencial P R E S A L E VODOPAD
Complejo residencial P R E S A L E VODOPAD
Complejo residencial P R E S A L E VODOPAD
Complejo residencial P R E S A L E VODOPAD
Mostrar todo Complejo residencial P R E S A L E VODOPAD
Complejo residencial P R E S A L E VODOPAD
Ubud, Indonesia
de
$67,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Apartamentos en la hermosa Ubud. Apartamentos con atractivo inversor desde el 14,3% anual (alquiler de larga duración); desde el 17,07% anual (alquiler diario). Acabado completo «llave en mano». El aumento del coste una vez finalizado es del 62%. ARRENDAMIENTO 30 años + 25 años con renovac…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New gated complex of furnished villas surrounded by tropical nature and fields, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$358,141
El complejo boutique aislado en Ubud, Bali, ofrece impresionantes vistas y se encuentra a poca distancia de una pintoresca cascada. El proyecto incluye 5 villas amplias y modernas con 2-3 dormitorios.Cada villa tiene:amplia zona al aire libre con terraza y piscinapintoresco gran jardín con a…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a restaurant, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$387,987
Ofrecemos villas con diseño único, con piscina, un pequeño jardín y un parque infantil.La residencia dispone de aparcamiento y restaurante.Instalaciones y equipos en la casa Sistema "Safe Home"Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en el corazón de Bali, popular entre …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools in the heart of Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$288,503
Un complejo de 10 villas situado entre terrazas de arroz, a 4 minutos del centro de Ubud. Ofrecemos villas amuebladas al estilo de una casa de granero con piscinas infinitas de 15 m2 y vistas a los campos de arroz, plazas de aparcamiento.Propiedad - libre.¡La última villa a la venta!Instalac…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Terracotta
Complejo residencial Terracotta
Complejo residencial Terracotta
Complejo residencial Terracotta
Complejo residencial Terracotta
Mostrar todo Complejo residencial Terracotta
Complejo residencial Terracotta
Petulu, Indonesia
de
$110,000
Año de construcción 2026
¡Su proyecto de inversión está en Bali! Modernos apartamentos y casas adosadas con tecnología de hogar inteligente en la zona de Ubud!Alto rendimiento: 12-16% anual!¡Instalaciones disponibles!¡Termino completo de llave de mano! Materiales Premium!Ubud es el corazón cultural de Bali, donde la…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated residence with a swimming pool and a spa center, Ubud, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$59,492
Ofrecemos apartamentos con entradas privadas.La residencia cuenta con jardín de infancia y parque infantil, restaurantes y cafeterías, gimnasio, centro de spa, zona de coworking, piscina y zona deportiva.Instalaciones y equipos en la casa Altura de techo - 4 m.Ubicación e infraestructura cer…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial AURA APART
Complejo residencial AURA APART
Complejo residencial AURA APART
Complejo residencial AURA APART
Complejo residencial AURA APART
Mostrar todo Complejo residencial AURA APART
Complejo residencial AURA APART
Ubud, Indonesia
de
$75,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos con excelente ubicación e infraestructura desarrollada. Pago inicial - 50%. Traspaso: 30 años + 30 años Apartamento de 28 metros cuadrados. Llave en mano, reformada, muebles y electrodomésticos. Acogedora logia de 3 m2. Ubicación en la hermosa Ubud. Esta zona es una capital c…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools and picturesque views, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$392,961
Se ofrecen las dos últimas villas con piscina infinita y un entorno verde, con un precio de $300,000 y $380.000. Las villas modernas, diseñadas según un proyecto único, se construirán en cumplimiento de las tecnologías europeas y el control de calidad en cada etapa. Cómodo y espacioso - un h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial UBUD CITY Renaissance
Complejo residencial UBUD CITY Renaissance
Complejo residencial UBUD CITY Renaissance
Complejo residencial UBUD CITY Renaissance
Complejo residencial UBUD CITY Renaissance
Mostrar todo Complejo residencial UBUD CITY Renaissance
Complejo residencial UBUD CITY Renaissance
Ubud, Indonesia
de
$118,800
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Apartamentos de inversión en el corazón de Ubud. La tasa de ocupación en Ubud es del 23%. Rentabilidad garantizada del alquiler e incrementos de precios en función de la demanda de la zona. UBUD CITY Apartamentos Renaissance con aplicación móvil para planificación de vacaciones (navegaci…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments with jungle views 5 minutes to Ubud centre, Bali, Indonesia
Ubud, Indonesia
de
$134,303
Apartamentos en un pequeño edificio de baja altura con vistas directas a la selva a 5 minutos del centro de Ubud.Propiedad: arrendamiento por 25 años.La estimación del rendimiento del alquiler por el desarrollador es de 15-19%.Todas las unidades están equipadas con todo lo necesario para alq…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Mostrar todo Complejo residencial VODOPAD
Complejo residencial VODOPAD
Penestanan, Indonesia
de
$67,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
Área 28–45 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamento con vista a la selva y cascada. Apartamentos con atractivo de inversión desde el 14,3% anual (alquiler a largo plazo); desde 17,07% anual (alquiler diario). Acabados completos llave en mano. Incremento del costo después de la finalización de la construcción 62%. ARRENDAMIEN…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
28.0
79,000
Apartamentos 2 habitaciones
45.0
99,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
En el mapa
Realting.com
Ir