Pisos de obra nueva en Nusa Dua, Indonesia

Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
$363,116
El elegante complejo residencial consta de 49 villas de 40 a 120 m2, con una selección de 1, 2 o 3 dormitorios. Opcionalmente, se puede construir una terraza en la planta baja y en el techo de la casa. Debido al arreglo de cascada de las villas en la parcela, cada casa tiene una vista del ma…
Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 32 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realmente única: vistas panorámicas del horizonte y el sol en ascenso. Este es un lugar raro en el mapa de Bali, donde cada día comienza como una imagen.El complejo se encuentra a poca distancia de una play…
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonesia
$190,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Apartamentos 1 piso en apartamentos 1 dormitorio Piscina Océano Área: Edificio - 35m2 Precio:$190,000 ($5,425 por m2) Ingresos por alquiler: Cargando - 80% Ingresos por día, teniendo en cuenta la ocupación de la instalación por año: $90 ($26,280) Beneficio teniendo en cuenta gastos e …
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
$161,164
Una colección de elegantes villas en el corazón de Nusa Dua, creada para aquellos que aprecian estética, comodidad y vistas panorámicas. Arquitectura blanca nieve, espaciosos interiores con luz natural y acristalamiento de suelo a techo hacen de este proyecto ideal para la recreación.Caracte…
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonesia
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
$109,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
$242,740
El concepto arquitectónico del complejo se inspira en el sol - un símbolo de luz, calor y energía. El desarrollador trató de crear edificios que transmiten un sentido de armonía y tranquilidad a través del minimalismo y formas geométricas claras. La simetría y las líneas, como los rayos del …
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
$245,625
Prestigiosos apartamentos con servicio situados en la impresionante playa de Nusa Dua. Cada edificio cuenta con impresionantes vistas al océano, proporcionando a los residentes una experiencia de vida realmente inolvidable. El complejo ofrece una amplia gama de servicios de primera clase, in…
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
$288,503
El complejo incluye 10 villas modernas, ideales tanto para vivir como para la inversión,Características:abundante luz naturalterrazas abiertas con vistas al océanoalgunas villas tienen piscinas privadasInstalaciones y equipos en la casa TVAire acondicionadoOvenMicroondasNeveraHobVentajas La …
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
$492,445
El moderno complejo residencial, a solo 80 metros del océano, consta de 53 villas con piscinas (sólo 18 casas con 1 y 2 dormitorios quedan a la venta).Garantía del desarrollador bajo el contrato: 10 años de construcción y 2 años de impermeabilidad. Las casas se construyen teniendo en cuenta …
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
$89,535
El complejo turístico de primera calidad en la segunda línea del océano consta de apartamentos y villas.Los apartamentos modernos están construidos en estilo balinés, y tienen ventanas de suelo a techo, diseños convenientes y balcones privados.Las villas inteligentes están en la planta baja …
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
$686,439
Un complejo residencial de primera clase a 150 m del océano ofrece una selección de apartamentos, villas e infraestructura conveniente. El concepto del complejo combina bienes raíces turísticas con fines de inversión con residencias diseñadas para una vida personal cómoda. Además de varios t…
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
$109,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
$85,099
Situado en el exclusivo enclave costero de Nusa Dua, complejo ofrece un refinado retiro donde convergen lujo, cultura y conexión. Rodeado de hospitalidad de clase mundial y playas prístinas, redefine la vida moderna con una selección de elegantes apartamentos, casas adosadas y villas, cada u…
