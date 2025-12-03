  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Canggu
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Canggu, Indonesia

casas independientes
16
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Mostrar todo Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Canggu, Indonesia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 46 m²
1 objeto inmobiliario 1
Proyecto XO I Canggu Villas & Apartamentos en venta en Canggu, Bali Villas y apartamentos de lujo. Apartamentos en venta en el exclusivo complejo XO Project I Canggu, ubicado en la calle más turística de Canggu: Batu Bolong. Este complejo es ideal para quienes gustan de estar en el epicen…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Mostrar todo Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesia
de
$155,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Moderno departamento con vista al mar. Atractivos apartamentos para inversión. La ocupación media de la isla es del 70-90%. La temporada turística es de 365 días. Rendimiento del alquiler: 17%. Recuperación de la inversión en 6 años. Apartamento con terraza privada con vista al mar, de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$348,194
El proyecto único situado en la calle más turística de Changgu, Batu Bolong.Es un complejo de 6 villas dobles y 4 plantas de apartamentos. En el techo del complejo se creará un espacio de 400 m2 que constará de:restaurante y barespacio para reuniones de negocioscine al aire librepiscina infi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
John TaylorJohn Taylor
Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Mostrar todo Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Canggu, Indonesia
de
$360,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 90 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamento con una pintoresca vista al mar. El rendimiento del alquiler es del 12 al 20 % anual. Apartamentos con cocina totalmente equipada y electrodomésticos de primera calidad. Ubicación en una zona turística de la zona de Berawa. A tres minutos a pie del océano. Servicios: …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
360,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$885,406
Ofrecemos villas totalmente equipadas con dos piscinas (una de ellas en el techo), hermosos jardines, plazas de aparcamiento, áreas de salón en la azotea y vistas al océano.La residencia cuenta con servicio de seguridad y conserjería alrededor de la hora.¡Sólo quedan 2 villas en venta!Instal…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
El moderno complejo residencial incluye una gran piscina, una terraza con zona de estar en el techo, un gimnasio, un restaurante, un cine al aire libre.Los apartamentos se venden amueblado y equipados.La empresa de gestión del desarrollador mantiene registros fiscales, mantiene el territorio…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
En la zona cerrada del complejo hay un aparcamiento, una sala de estar y una piscina comunitaria. Rodeado de hermosos campos de arroz en una ubicación tranquila y tranquila, estas casas adosadas adecuadas para alquileres residenciales, largos y a corto plazo. Forma de propiedad: titular 25 a…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$158,180
El complejo residencial de primera clase ofrece una selección de varios tipos de estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios. Infraestructura del complejo:Corriendo la pista alrededor del complejoСo-workingTerreno deportivoPlaygroundSPA-zona (sauna, jacuzzi, masajes)RestaurantePiscina grand…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Mostrar todo Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Canggu, Indonesia
de
$160,676
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Mostrar todo Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesia
de
$214,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos  sistema "Smart house'' 1 dormitorio Terraza Armario Área: Apartamento - 55 m² Precio: 214,000 $ (3,891 $ por m2) Ingresos por alquiler de apartamentos: Ingresos por día: 116 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga: 93 $ Ingresos…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos The Umalas Signature
Edificio de apartamentos The Umalas Signature
Canggu, Indonesia
de
$139,516
Año de construcción 2023
Un complejo único de alta tecnología de apartamentos Premium para la vida y la inversión en el área privilegiada de Bali - Umalas, Canggu. Una zona idílica tranquila, ahogada en vegetación, con un estilo de vida meditativo y privado. Ideal para la vida. Ofrecemos apartamentos individuales de…
Desarrollador
Samahita Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$139,138
Apartamentos de dos niveles con muebles completos y electrodomésticos. Infraestructura de residencia: vestíbulo, jardín, aparcamiento subterráneo, fitness, piscina, restaurante, hotel, recepción 24 horas y seguridad. ¡El proyecto ya se ha completado!Características de los planos Cada apartam…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$436,734
El complejo residencial de primera clase ofrece una selección de villas de dos y tres niveles con 1–5 dormitorios. Infraestructura del complejo:Corriendo la pista alrededor del complejoСo-workingTerreno deportivoPlaygroundSPA-zona (sauna, jacuzzi, masajes)RestaurantePiscina grandeZona de yog…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Mostrar todo Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesia
de
$365,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada 2 Dormitorios Piscina 2 Pisos Estacionamiento Hogar inteligente Membresía gratuita de FINS Área:  Edificio - 90 m² Precio: 365,000 $ (4,055 $ por m² ) Ingresos por alquilar una villa: Carga - 85%  Ingresos por día teniendo en cuenta la carga del objeto por año - 200 $ …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Mostrar todo Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 52 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un complejo innovador único en Bali. Contrato de arrendamiento por 30 años + prórroga de 30 años. Fecha de finalización: 1er trimestre de 2026. El proyecto incluye apartamentos premium, así como espacios de balnearios europeos y spas de Bali. Infraestructura incluida: lobby, piscina, gim…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
110,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Canggu, Indonesia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
SWOI BERAWA es un desarrollo residencial en el popular distrito de Changgu. Pago inicial 25%. Changu es la zona más popular de Bali entre los turistas, lo que garantiza el atractivo de la inversión y la recuperación de la inversión. Villa con renovación de diseñador y mobiliario. La vi…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$179,071
El complejo sólo tiene opciones para la compra secundaria, 2 apartamentos en los niveles primero y segundo, con un precio de 170.000 dólares y 180.000 dólares.Servicios complejos:spa, sala de yoga;café;patio;centro de fitness;coworking;bar en la azotea y restaurante frente al mar;playa priva…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$176,982
113 apartamentos 7 minutos en bicicleta desde Batu Bolong Beach en la ubicación más de moda de Bali. Un edificio único con un techo en forma de onda que encarna la idea de la ola perfecta para el surf, reflejando el espíritu y la pasión por la vida, armonía con la naturaleza del hombre y el …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$198,968
Ofrecemos villas y apartamentos premium.La residencia cuenta con piscina panorámica, aparcamiento subterráneo, centro de spa con sauna, centro de fitness, sala de estar con chimenea, biblioteca.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ventajas ROI del 15% dentro de 7 años.Ubicación e infraestructu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonesia
de
$180,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Apartamentos Junto al océano Vista panorámica Piscina 1 dormitorio Área: Edificio - 47 m² Precio: 180.000 $ ($3.830 por m2) Ingresos por alquiler: Ingresos por día: $150 Cargando - 80% Ingresos por día teniendo en cuenta la carga de la instalación - $120 Ingresos por año, teniendo en …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$742,980
Ofrecemos amplias y luminosas villas con jardines y piscinas.Terminación - 2026.Ubicación e infraestructura cercana Berawa Beach está situada en la costa suroeste de la isla de Bali
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$124,255
Presale de un nuevo bloque de apartamentos en un complejo residencial de primera clase. Hay una selección de estudios, apartamentos y áticos. Algunos apartamentos tienen acceso directo a la piscina comunitaria o a una piscina privada.El complejo residencial de primera clase ofrece una selecc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$396,941
Ofrecemos villas premium con jardín y piscinas.La residencia cuenta con piscina panorámica, aparcamiento subterráneo, centro de spa con sauna, centro de fitness, sala de estar con chimenea, biblioteca.Terminación - 3o trimestre de 2024.Instalaciones y equipos en la casa Aire acondicionadoEle…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Changgu Secrets
Complejo residencial Changgu Secrets
Complejo residencial Changgu Secrets
Complejo residencial Changgu Secrets
Complejo residencial Changgu Secrets
Mostrar todo Complejo residencial Changgu Secrets
Complejo residencial Changgu Secrets
Canggu, Indonesia
de
$209,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Información adicional sobre la industria del sector de la industria del sector de la industria del petróleo y el desarrollo de la industria Чангу - Жемчужина туристической части Бали. La investigación y la aplicación de la empresa, la investigación y el desarrollo de la empresa. Zorzal…
Agencia
Риэлтор без границ
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Mostrar todo Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Apart - hotel Apartments at Aviator Apart-hotel in Canggu
Canggu, Indonesia
de
$123,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Área 42–69 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Situado en una ubicación superior y una zona totalmente desarrollada de Canggu, este cómodo apartamento de estar tiene zona roja, lo que garantiza a los inversores el derecho de alquilar alojamiento a los turistas a diario. Está a poca distancia de la playa, centro médico, pistas de tenis, p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
42.0 – 69.0
143,000 – 162,000
Desarrollador
Aviator
Dejar una solicitud
Residencia in hotel complex
Residencia in hotel complex
Residencia in hotel complex
Residencia in hotel complex
Residencia in hotel complex
Mostrar todo Residencia in hotel complex
Residencia in hotel complex
Canggu, Indonesia
de
$267,290
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Este desarrollo es más que un complejo de apartamentos, es la combinación perfecta de lujo, comodidad y armonía con la naturaleza en las orillas del Océano Índico, en la zona de Canggu (Seseh).Piscinas privadas, jacuzzis o bañeras en su apartamento, aire acondicionado centralizado, tecnologí…
Agencia
Darton Global
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Darton Global
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Українська
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of townhouses with swimming pools in the prestigious area of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$236,274
El complejo incluye 15 casas adosadas amuebladas con 1, 2 o 4 dormitorios.Características:Piscinas privadasestacionamientoterrazapatioVentajas El rendimiento esperado es del 10-16%.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la zona turística más buscada con los mejores …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Mostrar todo Apart - hotel Apartamenty v Changu
Apart - hotel Apartamenty v Changu
Canggu, Indonesia
de
$133,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos 7 Minutos a la playa Vista panorámica Piscina 1 dormitorio Área: Área de apartamentos - 38 m² Precio: 135,000 $ ( 3 553 $ por m²) Ingresos por alquiler: Ingresos por día: 150 $ Carga - 80% Ingresos por día teniendo en cuenta la carga del objeto - 120…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartamenty v Changu
Complejo residencial Apartamenty v Changu
Complejo residencial Apartamenty v Changu
Complejo residencial Apartamenty v Changu
Complejo residencial Apartamenty v Changu
Complejo residencial Apartamenty v Changu
Complejo residencial Apartamenty v Changu
Canggu, Indonesia
de
$200,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Apartamentos 1 piso 1 dormitorio Terraza con su propio jardín Área: Apartamento - 71 m² Precio: 200,000 $ ( 2 817 $ por m²) Ingresos por alquiler: Ingresos por día: 150 $ Carga - 75 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga del objeto - 112.5 $ Ingresos por año teniendo en cue…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished apartments with a swimming pool and a view of the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
Un complejo premium de 40 apartamentos situado en el corazón de Canggu. Un estilo de vida especial con piscina en la azotea y vistas al océano. El proyecto está dirigido a personas que valoran espacios únicos, interiores premium, tecnologías modernas y ergonomía.Leasehold for 30 years with t…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Furnished villa with 5-star services, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$3,09M
Ofrecemos villa exclusiva con servicios de 5 estrellas y una vista panorámica del océano, terraza en la azotea y piscina de 108 m2.Terminación - 2o trimestre de 2021.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra a poca distancia de playas y clubes de playa, cafés y restaurant…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens close to beaches, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$248,710
Una comunidad cerrada en las pintorescas colinas de la zona más buscada de Bali - Canggu.Los arquitectos lograron combinar tecnologías modernas y diseño minimalista, que van junto con el paisaje natural.Características:amplios caminos y estacionamientojardines tropicales y grandes piscinas c…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with a large swimming pool and a restaurant, 700 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$160,169
Un complejo premium de 50 apartamentos con terraza en la azotea.Características:vistas de las terrazas del océano y el arrozgran piscina infinitarestauranteespacio de trabajogimnasioTerminación - 2o trimestre de 2027.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en Canggu, a …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL near Batu Bolong beach managed by Colliers.
Canggu, Indonesia
de
$189,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali de un desarrollador con 20 años de experiencia en Bali!Nuestro BOUTIQUE HOTEL Prima Residencia, situada en una de las mejores ubicaciones - en la calle principal de la zona de Bali - Canggu, a solo 300 metros de Batu Bolong Beach.La zo…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Large residential complex with a hotel, swimming pools and a flagship beach club, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$166,138
El complejo hotelero de la marca mundialmente famosa de Bali está disponible. El complejo está situado en el territorio del popular club de playa Finns. También en el territorio se ubicará:Piscina para adultosCentro de agua infantil SplashPiscina de 866 m2Piscina de 25 metrosGimnasioTechnogy…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Mostrar todo Complejo residencial CANGGU SECRETS
Complejo residencial CANGGU SECRETS
Canggu, Indonesia
de
$209,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 60–85 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos de diseño en el corazón de Canggu. Recuperación de la inversión: 6,2 - 9,9 años Complejo de apartamentos boutique en uno de los lugares más turísticos de la isla. Los apartamentos están completamente amueblados y tienen acabados de diseño. Realizado al estilo de la películ…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
60.0 – 85.0
189,000 – 279,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Mostrar todo Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu No 450
Canggu, Indonesia
de
$165,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial BUDDHA
Complejo residencial BUDDHA
Complejo residencial BUDDHA
Complejo residencial BUDDHA
Complejo residencial BUDDHA
Mostrar todo Complejo residencial BUDDHA
Complejo residencial BUDDHA
Canggu, Indonesia
de
$112,069
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en una zona popular. Retorno de la inversión del 18 al 21 %. Recuperación de la inversión en 4-6 años. Plan de cuotas 0% para el período de construcción. Traspaso. El área de Canggu es la zona más popular para invertir en Bali. Apartamentos en un complejo residencial único y …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exclusive townhouse complex in a popular location near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$288,503
Complejo 2 minutos a la playa de Batu Belig, con piscina, restaurante, zona de co-working, y casas adosadas de 2 dormitorios. Sistemas de fontanería, muebles, ventilación y aire acondicionado de calidad premium.La empresa de gestión del desarrollador realiza tareas organizativas: conserjería…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Mostrar todo Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Canggu, Indonesia
de
$119,000
Área 41–68 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos completamente amueblados con acabados «turnkey». Recuperación de 5-6 años. 5 años de garantía en la propiedad. El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de Changgu. Instalaciones del comp…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 68.0
119,000 – 179,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial AVIATOR
Complejo residencial AVIATOR
Complejo residencial AVIATOR
Complejo residencial AVIATOR
Complejo residencial AVIATOR
Mostrar todo Complejo residencial AVIATOR
Complejo residencial AVIATOR
Canggu, Indonesia
de
$127,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Área 69 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos en la mejor ubicación para una vida cómoda y una inversión. Ingresos pasivos 10-20% anual. Los apartamentos están completamente terminados llave en mano. El océano está a sólo 10 minutos. El apartotel está construido en 4 plantas y está dividido en 20 secciones. Estado …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
69.0
162,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Mostrar todo Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Apartamentos Azotea en la azotea del complejo Estudio Área de cocina Área: Apartamento - 35 m2 Precio:$110,000 ($3,143 por m2) Ingresos por alquiler: Cargando - 70% Ingresos por día, incluida la carga: $49 Ingresos teniendo en cuenta la ocupación de las instalaciones por año: $17,6…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a residential complex with a swimming pool and spa 5 minutes from the ocean, on the main street of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$363,116
La idea principal del proyecto es crear terrazas alrededor del complejo con bancos, donde podrá relajarse y comunicarse. Por eso hemos construido el complejo residencial sin bicicletas y autos. Tо logra que, hay 2 parkings subterráneos con espacios asignados para los residentes y los huésped…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey townhouses near rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$217,869
Moderno complejo de dos plantas de 6 casas adosadas en colores delicados con piscina privada y plantas exóticas.Cada casa tiene dos amplios dormitorios con baño en el suelo y en los primeros pisos, un estudio, cocina y salón. Un balcón y grandes ventanas panorámicas dan a las terrazas de arr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New guarded complex of villas near the ocean, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$815,767
El complejo incluye 4 grandes villas con una exclusiva azotea, donde se puede tener una fiesta de barbacoa y admirar el atardecer.Ofrecemos una villa amueblada con piscina, terraza en la azotea y aparcamiento.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Ventajas La empresa de gest…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Mostrar todo Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Canggu, Indonesia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Apartamentos completamente amueblados con acabados llave en mano. El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía sobre el objeto. El complejo residencial está situado a sólo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de Cangg…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial SKY GARDEN
Complejo residencial SKY GARDEN
Complejo residencial SKY GARDEN
Complejo residencial SKY GARDEN
Complejo residencial SKY GARDEN
Mostrar todo Complejo residencial SKY GARDEN
Complejo residencial SKY GARDEN
Canggu, Indonesia
de
$100,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamento a cinco minutos del mar. Cuando finalice la construcción, el precio aumentará en más del 25%. Rendimiento del alquiler: 15%. Apartamentos con muebles y acabados de primera. Complejo residencial premium con servicio e infraestructura cinco estrellas. A 5 minutos del océano. …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial NUGRAA RESIDENCE
Complejo residencial NUGRAA RESIDENCE
Complejo residencial NUGRAA RESIDENCE
Complejo residencial NUGRAA RESIDENCE
Complejo residencial NUGRAA RESIDENCE
Mostrar todo Complejo residencial NUGRAA RESIDENCE
Complejo residencial NUGRAA RESIDENCE
Canggu, Indonesia
de
$142,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos en el vibrante centro de Canggu. Los apartamentos están diseñados en un estilo tropical moderno. Totalmente amueblado. Cada apartamento dispone de una sauna privada equipada. Fecha de finalización: marzo de 2025. El complejo cuenta con una infraestructura diversa: - Pi…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Mostrar todo Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Canggu, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 37–100 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Complejo residencial en una zona popular de Canggu. El retorno de la inversión previsto es del 17%. Desarrollador confiable. Los apartamentos y villas están completamente amueblados y creados con un hermoso diseño interior. Un complejo residencial con comodidades y variada infraestructura…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 42.0
110,000 – 140,000
Villa
96.0 – 100.0
250,000 – 265,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium ready-made villa complex 2 minutes from the ocean, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$1,99M
El proyecto es adecuado tanto para residencia personal como para inversión.El complejo consta de 3 villas de lujo, cada una con los últimos electrodomésticos y equipos, amplias habitaciones. Las ventanas ofrecen impresionantes vistas de exuberantes campos de arroz.El inversor recibe una vill…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complejo residencial Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complejo residencial Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complejo residencial Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complejo residencial Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Mostrar todo Complejo residencial Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Complejo residencial Apartamenty v Changu v 5 minutah ot okeana
Canggu, Indonesia
de
$165,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Mostrar todo Apart - hotel Prima Residence
Apart - hotel Prima Residence
Canggu, Indonesia
de
$195,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Área 50–93 m²
8 objetos inmobiliarios 8
**PRIMA RESIDENCE** is a premium residential complex by the creators of Citadince Hotel, located in the heart of Batu Bolong, just 300 meters from the ocean. The Canggu area, where the project is situated, is the epicenter of Bali's surf culture and a popular spot among tourists and expats. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
50.4
195,000 – 259,000
Apartamentos 2 habitaciones
93.1
398,000 – 498,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of furnished apartments in the center of Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$188,024
Income-generating real estate with high payback is offered for sale! Bali es uno de los lugares más deseables y atractivos no sólo para viajes a corto plazo, sino también para estancias a largo plazo. Las condiciones climáticas te hacen sentir como si estuvieras en un verano sin fin, que aco…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Small residential complex among rice terraces and mountains, 10 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$108,438
Un complejo de 8 apartamentos en Bali. Una exquisita fiesta en medio de terrazas de arroz y montañas, donde cada amanecer y puesta de sol es una obra maestra de la naturaleza. Su lujoso paraíso aislado con fácil acceso a la cultura local vibrante - perfección diseñada para vivir y alquilar.E…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Mostrar todo Complejo residencial XO PROJECT I
Complejo residencial XO PROJECT I
Canggu, Indonesia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 37–100 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Un complejo único que combina villas y apartamentos. Retorno de la inversión proyectado: 17%. La decoración y el mobiliario de interiorismo están incluidos en el precio. Un complejo residencial con comodidades y variada infraestructura, la popular zona de Canggu tiene una gran deman…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0
160,000
Villa
100.0
350,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished townhouses near the beach, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$318,348
Ofrecemos una casa adosada con piscina y jardín.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Terminación - Septiembre, 2024.Instalaciones y equipos en la casa Es posible instalar un sistema "Smart Home".Ubicación e infraestructura cercana Supermercado - 1 minutoOcéano - 4 minutosC…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL managed by Ribas.
Canggu, Indonesia
de
$135,000
Opciones de acabado Con acabado
Club Aparthotel gestionado por Ribas en el corazón de Canggu en Berawa RoadUn lujoso complejo de 29 apartamentos con piscina de 25 metros.Una excelente ubicación para un fácil acceso a todas las principales atracciones de la isla.Número de habitaciones: estudioSuperficie: 33 m2Amueblado: tot…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Mostrar todo Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesia
de
$145,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 40 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Moderno apartamento con vistas al mar.Apartamentos atractivos para la inversión. La ocupación promedio de la isla es del 70-90%. La temporada turística es de 365 días. El rendimiento de alquiler es del 17%. Regreso en 6 años.Apartamentos con terraza privada con vistas al océano, desde donde …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$164,148
Ofrecemos modernos apartamentos de primera clase con su propia infraestructura. La residencia cuenta con un restaurante, un centro de coworking, una piscina, un gimnasio, un aparcamiento, una terraza en la azotea con una vista pintoresca, servicio de conserjería y seguridad alrededor de la h…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Mostrar todo Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Complejo residencial PREMIUM CLASS apartments on the first line of the ocean.
Canggu, Indonesia
de
$290,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Este complejo no es sólo apartamentos, es la combinación perfecta de lujo, comodidad e interacción con la naturaleza en las orillas del Océano Índico, en la zona de Canggu viv Seseh.Cada apartamento tiene piscinas privadas, jacuzzis o baños, aire acondicionado central, tecnologías inteligent…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir