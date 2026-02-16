  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Candidasa
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Candidasa, Indonesia

Candidasa, Indonesia
de
$236,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Estamos abriendo una oportunidad única para invertir en bienes raíces premium en la primera línea del océano en uno de los rincones más pintorescos de Bali - Virgin Beach en la zona de Karangasem, a 4,5 km del pueblo de Candi Dasa.Un lujoso complejo hotelero de 4 plantas incluye 84 habitacio…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Candidasa, Indonesia
de
$197,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 40–213 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Infinity es un complejo de 250 villas ubicadas en la costa del océano. El área del complejo es de 15 hectáreas, en las que habrá restaurantes, cafeterías, tiendas, un centro comercial, una panadería, un espacio de trabajo conjunto, un spa, un complejo deportivo, etc, una escuela, un jardín d…
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Candidasa, Indonesia
de
$1,98M
Un complejo de villas justo en la orilla del mar con vistas al sagrado Monte Agung (unos 3 km de altura). El proyecto incluye 250 villas, casas en primera línea tienen piscinas privadas con agua de mar. En un área de 12.000 m2 habrá un restaurante, un café, una panadería, co-working, un spa,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
