  2. Indonesia
  3. tanjung skuie
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en tanjung skuie, Indonesia

Apart - hotel Showcasing 3 bedroom apartement in Lombok
tanjung skuie, Indonesia
de
$89,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
En venta: 80 años de arrendamiento Explore este apartamento de 3 dormitorios ubicado en Sunut Lombok. Esta espaciosa distribución de vivienda, que consta de tres dormitorios y una sala de estar, es perfecta para familias numerosas o un grupo de amigos que necesitan habitaciones adicionales …
Desarrollador
Arya Properties
Dejar una solicitud
Apart - hotel Villa project showcasing glamp villa
tanjung skuie, Indonesia
de
$34,990
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 1
En venta: 80 años de arrendamiento de villas Glamp de 1 dormitorio, presentando la Glamp Villa en la encantadora isla de Lombok. Si busca un alojamiento económico y económico, nuestra villa de un dormitorio estilo glamping podría ser la opción ideal para ti. Si bien esta villa no tiene ba…
Desarrollador
Arya Properties
Dejar una solicitud
