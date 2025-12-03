  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Badung
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Badung, Indonesia

North Kuta
78
Kuta Selatan
60
Canggu
60
Nusa Dua
16
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Mostrar todo Complejo residencial XO Project Canggu
Complejo residencial XO Project Canggu
Canggu, Indonesia
de
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 46 m²
1 objeto inmobiliario 1
Proyecto XO I Canggu Villas & Apartamentos en venta en Canggu, Bali Villas y apartamentos de lujo. Apartamentos en venta en el exclusivo complejo XO Project I Canggu, ubicado en la calle más turística de Canggu: Batu Bolong. Este complejo es ideal para quienes gustan de estar en el epicen…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Mostrar todo Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Complejo residencial APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonesia
de
$155,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Moderno departamento con vista al mar. Atractivos apartamentos para inversión. La ocupación media de la isla es del 70-90%. La temporada turística es de 365 días. Rendimiento del alquiler: 17%. Recuperación de la inversión en 6 años. Apartamento con terraza privada con vista al mar, de…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments and villas with large rooftop and outdoor cinema, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$348,194
El proyecto único situado en la calle más turística de Changgu, Batu Bolong.Es un complejo de 6 villas dobles y 4 plantas de apartamentos. En el techo del complejo se creará un espacio de 400 m2 que constará de:restaurante y barespacio para reuniones de negocioscine al aire librepiscina infi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
John TaylorJohn Taylor
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$363,116
El elegante complejo residencial consta de 49 villas de 40 a 120 m2, con una selección de 1, 2 o 3 dormitorios. Opcionalmente, se puede construir una terraza en la planta baja y en el techo de la casa. Debido al arreglo de cascada de las villas en la parcela, cada casa tiene una vista del ma…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$124,355
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas únicas del océano y las selvas.La residencia cuenta con restaurantes en la azotea y cine, una piscina infinita con vistas panorámicas al océano.Terminación - Febrero, 2026.Ventajas El rendimiento es del 14,6%.Ubicación e infraestructura cercana La…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$134,204
Un moderno complejo hotelero, con todo el ambiente para una vida cómoda, incluye:Planta baja - sala de conferencias, espacio de exposiciones, estacionamiento subterráneo, oficinas internas, cocina y áreas de almacenamiento.Primera planta - piscina, sala de estar, club de día de piscina, rest…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa and a restaurant near the ocean, Pererenan, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$179,071
Esta es la eco-ciudad única más grande situada en Pererenan, que ocupa una superficie de 2 hectáreas a 600 metros de la playa de Lyma, encarnada en el estilo de Singapur moderno. Este es un lugar donde el diseño urbano y la naturaleza balinesa están en armonía, creando un espacio cómodo para…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Mostrar todo Complejo residencial OASIS II
Complejo residencial OASIS II
Canggu, Indonesia
de
$360,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 90 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamento con una pintoresca vista al mar. El rendimiento del alquiler es del 12 al 20 % anual. Apartamentos con cocina totalmente equipada y electrodomésticos de primera calidad. Ubicación en una zona turística de la zona de Berawa. A tres minutos a pie del océano. Servicios: …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
90.0
360,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools and views of the ocean at 200 meters from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$885,406
Ofrecemos villas totalmente equipadas con dos piscinas (una de ellas en el techo), hermosos jardines, plazas de aparcamiento, áreas de salón en la azotea y vistas al océano.La residencia cuenta con servicio de seguridad y conserjería alrededor de la hora.¡Sólo quedan 2 villas en venta!Instal…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$119,380
La compleja infraestructura:servicio de conserjería personallugar equipado para clases de yogaco-workingbarberíasalón de belleza2 restaurantesgimnasioTerminación - 1a parte de 2026.Ventajas 3% de descuento por una sola vez en caso de pago 100%.El ROI esperado es del 17%.Ubicación e infraestr…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$676,490
Ofrecemos apartamentos exclusivos con vistas panorámicas a la costa. Las características de la residencia:Ascensor privado a la playaPiscina infinita de 68 m en el borde del acantiladoServicio de conserje personal de 5 estrellasRestaurante y barGimnasio y gimnasioClase de yoga, estudio de ba…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Mostrar todo Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 32 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realmente única: vistas panorámicas del horizonte y el sol en ascenso. Este es un lugar raro en el mapa de Bali, donde cada día comienza como una imagen.El complejo se encuentra a poca distancia de una play…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Mostrar todo Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 25–92 m²
44 objetos inmobiliarios 44
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Apartamentos 2 habitaciones
92.0
320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Apartamento
92.0
320,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Mostrar todo Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonesia
de
$112,728
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali’s most breathtaking…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Furnished apartments in a new residential complex near Batu Bolong Beach, Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
El moderno complejo residencial incluye una gran piscina, una terraza con zona de estar en el techo, un gimnasio, un restaurante, un cine al aire libre.Los apartamentos se venden amueblado y equipados.La empresa de gestión del desarrollador mantiene registros fiscales, mantiene el territorio…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$298,452
Ofrecemos villas con terrazas en la azotea y zonas de barbacoa, piscinas y plazas de aparcamiento.Terminación - 1o trimestre de 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona tranquila, a 7 minutos de la playa de Melasti, a 14 minutos de una escuela internacio…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$99,484
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas al mar.La residencia combina estilo de vida elegante, los mejores programas de tratamiento de spa y bienestar a medida. El proyecto incluye no sólo residencias premium, sino también espacio en consonancia con las mejores tradiciones de los resorts…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial GRAND APARTMENTS
Complejo residencial GRAND APARTMENTS
Complejo residencial GRAND APARTMENTS
Complejo residencial GRAND APARTMENTS
Complejo residencial GRAND APARTMENTS
Complejo residencial GRAND APARTMENTS
Complejo residencial GRAND APARTMENTS
Pererenan, Indonesia
de
$200,000
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Área 82 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos completamente amueblados con una ubicación privilegiada. Apartamentos de dos niveles, distribución moderna: cocina-estudio y dormitorio (60 m2) Acabados completos de diseño y apartamentos completamente amueblados, listos para mudarse. en. Contrato de arrendamiento por 25 años…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
82.0
200,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonesia
de
$190,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Apartamentos 1 piso en apartamentos 1 dormitorio Piscina Océano Área: Edificio - 35m2 Precio:$190,000 ($5,425 por m2) Ingresos por alquiler: Cargando - 80% Ingresos por día, teniendo en cuenta la ocupación de la instalación por año: $90 ($26,280) Beneficio teniendo en cuenta gastos e …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$161,164
Una colección de elegantes villas en el corazón de Nusa Dua, creada para aquellos que aprecian estética, comodidad y vistas panorámicas. Arquitectura blanca nieve, espaciosos interiores con luz natural y acristalamiento de suelo a techo hacen de este proyecto ideal para la recreación.Caracte…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Mostrar todo Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonesia
de
$115,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 38–52 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Proyecto elegante LOYO El desarrollo ahora conquista Bukit.XO Pandawa es un complejo libre para aquellos que valoran el estilo de vida activo, la libertad y el estilo.42 UNIT52 m2 de superficie + balcón44 m2 de superficie + balcón40 m2 de superficie + balcón38 m2 de superficie + balcón25 m2 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
135,000
Estudio
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Mostrar todo Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Ungasan, Indonesia
de
$115,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 29–147 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Metal DreamComplejo cerrado de villas y apartamentos con vistas al mar.17% ROIObjetos:Apartamentoático2 minutosdesde Melasti, la playa más popular de Balide la Academia de Fútbol Infantilde grandes infraestructuras (restaurantes, centro comercial y de negocios)Cerca hay todo lo que necesitas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Apartamentos 3 habitaciones
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Spacious townhouses surrounded by rice fields, 15 minutes to the beach, Changgu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$174,097
En la zona cerrada del complejo hay un aparcamiento, una sala de estar y una piscina comunitaria. Rodeado de hermosos campos de arroz en una ubicación tranquila y tranquila, estas casas adosadas adecuadas para alquileres residenciales, largos y a corto plazo. Forma de propiedad: titular 25 a…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos amueblados, casas adosadas y villas, creados específicamente para surfistas. Los apartamentos y áticos tienen entradas y terrazas privadas. Los apartamentos en la planta baja, villas y casas adosadas tienen piscinas privadas. Algunos apartamentos tienen vistas al mar.E…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$260,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 112 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Moderno es un complejo de 30 villas contemporáneas en la pintoresca zona de Bali-Umalas. El desarrollador tendrá tres tipos de interiores para elegir de gris, luz y minimalista. Cada villa tiene 2 plantas, una oficina, una piscina privada, y una plaza de aparcamiento para un coche o biciclet…
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Mostrar todo Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Invertir en un proyecto único en Bali que combina el servicio premium y la armonía con la naturaleza!¡Instalaciones disponibles!¡Retorno garantizado del 10% anual!Instalaciones: restaurantes, bares, coworking, spa, complejo de piscina, Internet de alta velocidad, gimnasio, zonas de recreació…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Mostrar todo Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Pecatu, Indonesia
de
$134,300
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 49–140 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Oportunidad de inversión fuera del plan con un retorno de la inversión del 9,84-18,72% y beneficios de reventa de $39.733 - $123.540. Un desarrollo de lujo liderado por la sostenibilidad en una ubicación privilegiada, que ofrece devoluciones seguras de una variedad de villas, apartamentos co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Apartamentos 2 habitaciones
49.0
231,570
Villa
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Desarrollador
BIG BALI GROUP
Dejar una solicitud
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial Prestigious residential complex with a good infrastructure in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$158,180
El complejo residencial de primera clase ofrece una selección de varios tipos de estudios, apartamentos con 1 y 2 dormitorios. Infraestructura del complejo:Corriendo la pista alrededor del complejoСo-workingTerreno deportivoPlaygroundSPA-zona (sauna, jacuzzi, masajes)RestaurantePiscina grand…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Mostrar todo Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Canggu, Indonesia
de
$160,676
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$497,420
Ofrecemos villas con piscinas, saunas y zonas de yoga.La residencia cuenta con un centro de spa, un café, un gimnasio, una sala de juegos para niños, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ubicación e infraestructura cercana L…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial ANTA RESIDENCE CANGGU
Complejo residencial ANTA RESIDENCE CANGGU
Complejo residencial ANTA RESIDENCE CANGGU
Complejo residencial ANTA RESIDENCE CANGGU
Complejo residencial ANTA RESIDENCE CANGGU
Mostrar todo Complejo residencial ANTA RESIDENCE CANGGU
Complejo residencial ANTA RESIDENCE CANGGU
Dalung, Indonesia
de
$156,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 40–89 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos en la mejor isla de Bali. Los apartamentos están completamente terminados llave en mano. Pago inicial - 25%. Ubicación en el lugar más de moda, en la calle principal de Canggu - Batu Bolong. Al revender, el propietario paga el impuesto sobre la renta: 10%. Complejo de c…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0 – 49.1
156,000 – 224,603
Apartamentos 2 habitaciones
89.2
340,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$243,735
Ofrecemos diferentes villas (venta) y casas adosadas en un prestigioso y a gran escala proyecto. Las villas tienen piscinas privadas. En total, se proyectan alrededor de 600 unidades (en 3 etapas de construcción) en una superficie de 21 hectáreas.La residencia cuenta con restaurantes, cafete…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complejo residencial New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complejo residencial New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complejo residencial New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complejo residencial New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Mostrar todo Complejo residencial New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Complejo residencial New exclusive residence with a swimming pool and a business center a few steps from the ocean, in a prestigious area, Bali, Indinesia
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$426,188
Los últimos apartamentos de una habitación en la segunda planta y un ático de dos dormitorios en la primera planta están disponibles para la venta en el complejo. La residencia tiene una piscina y un bar de piscina, un gimnasio y un centro de negocios.Finalización esperada del complejo: Q4 2…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Mostrar todo Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Edificio de apartamentos Magnum Residence Berawa
Tibubeneng, Indonesia
de
$280,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Área 81–162 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Apartamentos en Bali de un conocido desarrollador en la zona más popular de Canggu, a 500 metros del océano. Hermosa playa de Berawa y los mejores clubes de playa a poca distancia. Complejo residencial en la ubicación TOP, con una amplia sala de estar y la piscina en la azotea más larga d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
81.0
300,000
Apartamentos 2 habitaciones
162.0
640,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Escribir en Telegram
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Mostrar todo Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Apart - hotel Apartamenty s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesia
de
$214,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos  sistema "Smart house'' 1 dormitorio Terraza Armario Área: Apartamento - 55 m² Precio: 214,000 $ (3,891 $ por m2) Ingresos por alquiler de apartamentos: Ingresos por día: 116 $ Carga - 80 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga: 93 $ Ingresos…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$114,406
Un elegante complejo residencial de apartamentos y villas ofrece a sus futuros residentes un servicio de conserjería 24 horas, una piscina infinita con una hermosa vista, un spa con salas de masaje, un café de verano y restaurante con entrega a apartamentos, una zona de yoga, un baño de hiel…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$378,038
El complejo residencial consta de 44 apartamentos y 4 villas. Hay un restaurante y un cine en el techo del complejo.Ventajas 5% de descuento para un pago 100%pleno apoyo jurídicodecoración interior y mobiliarioplan de negocios para gestionar la propiedad después de la terminaciónROI - 17%pro…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Mostrar todo Complejo residencial SWOI BERAWA
Complejo residencial SWOI BERAWA
Tibubeneng, Indonesia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
SWOI Berawa es un moderno complejo residencial situado en el corazón de Berawa, uno de los barrios más prestigiosos y vibrantes de Bali. Aquí, la vida social de la isla está justo en su puerta: restaurantes, bares, tres de los mejores clubes de playa (Finns, Atlas, La Brisa), y a solo 300 me…
Desarrollador
SWOI DEVELOPMENT
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos The Umalas Signature
Edificio de apartamentos The Umalas Signature
Canggu, Indonesia
de
$139,516
Año de construcción 2023
Un complejo único de alta tecnología de apartamentos Premium para la vida y la inversión en el área privilegiada de Bali - Umalas, Canggu. Una zona idílica tranquila, ahogada en vegetación, con un estilo de vida meditativo y privado. Ideal para la vida. Ofrecemos apartamentos individuales de…
Desarrollador
Samahita Group
Dejar una solicitud
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Mostrar todo Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Complejo residencial THE UMALAS SIGNATURE
Kerobokan, Indonesia
de
$170,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 48–162 m²
6 objetos inmobiliarios 6
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali Introducing the first and only one of its kind, The Umalas Signature — the perfect blend of luxurious living and a sound investment. Nestled in the heart of the "Trendy Bali Triangle" (Canggu, Seminyak,…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
170,000 – 275,000
Apartamentos 2 habitaciones
96.0 – 162.0
355,000 – 690,000
Apartamentos 3 habitaciones
162.0
730,000
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Complejo residencial Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complejo residencial Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complejo residencial Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complejo residencial Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complejo residencial Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Mostrar todo Complejo residencial Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Complejo residencial Klubnyy dom apartamentov Oasis 3
Tibubeneng, Indonesia
de
$140,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 31–49 m²
5 objetos inmobiliarios 5
¡Tu negocio de alquiler ideal en Bali! La casa club Oasis 3 tiene un total de 22 apartamentos, ubicados en los pisos 2º y 4º. En el quinto piso, los huéspedes encontrarán una piscina infinita con vista de 360 ​​grados, áreas de relajación y un bar. El edificio está situado a sólo 300 metros…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 48.7
140,000 – 165,000
Desarrollador
BREIG Property
Dejar una solicitud
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,981
Los apartamentos se entregan con acabado llave en mano, muebles y electrodomésticos de clase premium. Perfecto para inversión y residencia personal. Las comodidades del proyecto son piscina, co-working, sala de estar, spa, sala de vapor, lugares para fiestas.El diseño es un diseño acogedor y…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 7
Mostrar todo Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 7
Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pererenan, Indonesia
de
$124,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos con una ubicación ideal y una hermosa vista. Apartamentos en un complejo residencial único con acabados completos llave en mano. Se ha instalado un sistema de “hogar inteligente”. Complejo residencial ALEX VILLAS COMPLEX 7 en la popular zona de Canggu. Rodeado de impresion…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New low-rise residence with a rood-top garden and a swimming pool, Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$139,138
Apartamentos de dos niveles con muebles completos y electrodomésticos. Infraestructura de residencia: vestíbulo, jardín, aparcamiento subterráneo, fitness, piscina, restaurante, hotel, recepción 24 horas y seguridad. ¡El proyecto ya se ha completado!Características de los planos Cada apartam…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$242,740
El concepto arquitectónico del complejo se inspira en el sol - un símbolo de luz, calor y energía. El desarrollador trató de crear edificios que transmiten un sentido de armonía y tranquilidad a través del minimalismo y formas geométricas claras. La simetría y las líneas, como los rayos del …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Apart - hotel Apartamenty s vyhodom na ruftop
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$240,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 4
Apartamentos 1 dormitorio Vista del océano Piscina Gimnasio Área: Área del objeto - 60.58 m² Precio: 240 000 $ (3,962 $ por m² ) Ingresos por alquiler: Ingresos por día - 160 $ Carga - 70 % Ingresos por día teniendo en cuenta la carga del objeto: 112 $ Ingresos por año teniendo en…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$215,183
Un pequeño complejo de estilo ecotropical constará de sólo 9 apartamentos con piscina compartida. Las ventanas panorámicas ofrecerán vistas a la selva y al océano. Leasehold - 50 años.Etapas del trato:reserva - $6.000transacción terminada dentro de 2 semanaspago (incluso puedes usar criptomo…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Mostrar todo Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Complejo residencial SWOI LOFT UMALAS
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$163,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Área 51–150 m²
5 objetos inmobiliarios 5
LOFT Umalas es un moderno complejo residencial en un barrio tranquilo y verde rodeado de villas y campos de arroz. Es la opción perfecta para las familias: no hay lugares ruidosos cerca, y sólo 7 minutos en bicicleta a la playaEl complejo ofrece:Adosados espaciosos y elegantes apartamentos l…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
51.0
145,000
Villa
75.0 – 150.0
185,000 – 400,000
Desarrollador
SWOI DEVELOPMENT
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$574,221
El complejo está en una colina en una ubicación natural única: un lado es un cañón, al otro lado es un bosque. Esto crea absoluta privacidad. El complejo cuenta con 18 villas (vendidas), 20 apartamentos, restaurante, biblioteca y centro de spa.La tierra se arrenda por 39 años con un derecho …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villa with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$746,128
Ofrecemos amplia villa con dos piscinas (una de ellas en el techo), hermoso jardín, plaza de aparcamiento, zona de salón en la azotea y vistas al océano.La residencia cuenta con seguridad alrededor de la hora.Ventajas Si decide alquilar su villa para maximizar el potencial de retorno de su i…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Complejo residencial Luxury designer villas with pools in Tibubeneng, Bali, Indonesia
Tibubeneng, Indonesia
de
$547,160
Un mini complejo de exquisitas villas llave en mano. Usted puede elegir entre villas de 2 dormitorios de 125,7 m2 y villas de 3 dormitorios de 424 m2. Cada villa tiene una piscina privada. Las villas de 3 dormitorios tienen una terraza en la azotea con zona de barbacoa.Características de los…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of premium villas in a quiet area, 500 meters from the ocean, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$278,555
El proyecto consta de 5 villas de dos dormitorios. La terraza equipada en la azotea de la villa de tres plantas ofrece vistas al mar, aumentando el potencial de alquiler de la villa. Las cómodas autopistas y plazas de aparcamiento privado hacen que cada villa sea cómoda para las familias. Vi…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$436,734
El complejo residencial de primera clase ofrece una selección de villas de dos y tres niveles con 1–5 dormitorios. Infraestructura del complejo:Corriendo la pista alrededor del complejoСo-workingTerreno deportivoPlaygroundSPA-zona (sauna, jacuzzi, masajes)RestaurantePiscina grandeZona de yog…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools near the beach, Bali, Indonesia
Kerobokan Kelod, Indonesia
de
$333,270
Ofrecemos casas adosadas y una villa con piscinas y plazas de aparcamiento.La residencia consta de una villa y 4 casas adosadas, y cuenta con seguridad alrededor de la hora.Terminación - Septiembre, 2024.Características de los planos Villa.El amplio y elegante salón con ventanas panorámicas …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Mostrar todo Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Kutuh, Indonesia
de
$124,131
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Situado en la pintoresca zona de Bukit de Bali, este complejo de apartamentos ofrece la combinación perfecta de naturaleza, comodidad y atractivo de inversión.Infraestructura " Amenities:• Dos exquisitos restaurantes, un elegante bar, y un relajante centro de spa.• Un moderno gimnasio inteli…
Agencia
Darton Global
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Darton Global
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Українська
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Mostrar todo Complejo residencial Y-WAY
Complejo residencial Y-WAY
Pererenan, Indonesia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Apartamentos completamente amueblados con acabados llave en mano. El período de recuperación es de 5 a 6 años. 5 años de garantía en el objeto. El complejo residencial está ubicado a solo 200 metros del océano, en la pintoresca zona de Seseh, en la ubicación más prometedora de Canggu. …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Mostrar todo Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesia
de
$365,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada 2 Dormitorios Piscina 2 Pisos Estacionamiento Hogar inteligente Membresía gratuita de FINS Área:  Edificio - 90 m² Precio: 365,000 $ (4,055 $ por m² ) Ingresos por alquilar una villa: Carga - 85%  Ingresos por día teniendo en cuenta la carga del objeto por año - 200 $ …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$139,875
El complejo residencial consta de villas y apartamentos, un centro de spa (sauna y hammam), un restaurante (chef de Francia), una bodega y un bar de cigarros, un gimnasio y un estudio de yoga, una tienda, un jardín, un helipuerto, aparcamiento subterráneo y un evento. El complejo cuenta con …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Mostrar todo Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Complejo residencial SUNNY WELLNESS SPA HOTEL
Canggu, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 52 m²
1 objeto inmobiliario 1
Un complejo innovador único en Bali. Contrato de arrendamiento por 30 años + prórroga de 30 años. Fecha de finalización: 1er trimestre de 2026. El proyecto incluye apartamentos premium, así como espacios de balnearios europeos y spas de Bali. Infraestructura incluida: lobby, piscina, gim…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
110,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$245,625
Prestigiosos apartamentos con servicio situados en la impresionante playa de Nusa Dua. Cada edificio cuenta con impresionantes vistas al océano, proporcionando a los residentes una experiencia de vida realmente inolvidable. El complejo ofrece una amplia gama de servicios de primera clase, in…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Mostrar todo Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonesia
de
$149,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
El exclusivo complejo de apartamentos premium SKY LINER Uluwatu incluye: apartamentos tipo loft, apartamentos familiares con patio privado, estudios, apartamentos 1-3 habitaciones, áticos. Todas las especies en el océano desde una altura de 100 metros. Ubicación única en el corazón de Ulu…
Desarrollador
BIG BALI GROUP
Dejar una solicitud
Complejo residencial HORIZON APARTMENTS
Complejo residencial HORIZON APARTMENTS
Complejo residencial HORIZON APARTMENTS
Complejo residencial HORIZON APARTMENTS
Complejo residencial HORIZON APARTMENTS
Mostrar todo Complejo residencial HORIZON APARTMENTS
Complejo residencial HORIZON APARTMENTS
Pererenan, Indonesia
de
$210,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 64–131 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Apartamentos en primera línea de mar. Ventajas para la inversión: rendimiento de alquiler de hasta $20.000 por año. Reserva: depósito $1000 o equivalente. Plan de pago a plazos disponible. Propiedad por un período de 29 años con posibilidad de prórroga. El único apartamento en un comp…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
64.0
210,000
Apartamentos 2 habitaciones
83.7
305,000
Apartamentos 3 habitaciones
131.4
393,000
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Canggu, Indonesia
de
$150,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
SWOI BERAWA es un desarrollo residencial en el popular distrito de Changgu. Pago inicial 25%. Changu es la zona más popular de Bali entre los turistas, lo que garantiza el atractivo de la inversión y la recuperación de la inversión. Villa con renovación de diseñador y mobiliario. La vi…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$288,503
El complejo incluye 10 villas modernas, ideales tanto para vivir como para la inversión,Características:abundante luz naturalterrazas abiertas con vistas al océanoalgunas villas tienen piscinas privadasInstalaciones y equipos en la casa TVAire acondicionadoOvenMicroondasNeveraHobVentajas La …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium apartments in a residence with a swimming pool and around-the-clock security, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$179,071
El complejo sólo tiene opciones para la compra secundaria, 2 apartamentos en los niveles primero y segundo, con un precio de 170.000 dólares y 180.000 dólares.Servicios complejos:spa, sala de yoga;café;patio;centro de fitness;coworking;bar en la azotea y restaurante frente al mar;playa priva…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Ungasan, Indonesia
de
$92,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 25–110 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa con hermosa vista al mar. La villa tiene una distribución espaciosa, mobiliario y un hermoso diseño interior moderno. Conjunto residencial ARDHANA con los servicios de un hotel de 5 estrellas. El proyecto está ubicado en el área de Bukit. Cerca de la playa de Melasti. La propi…
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$174,097
Un proyecto con un umbral de entrada bajo en una prestigiosa ubicación a pocos minutos en coche del océano azul y una de las mejores playas de Bali - Melasti Beach.La residencia cuenta con un jardín de infancia y estudios infantiles, una piscina de 40 x 50 m y jardines deportivos, restaurant…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool, a park and a co-working area, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$176,982
113 apartamentos 7 minutos en bicicleta desde Batu Bolong Beach en la ubicación más de moda de Bali. Un edificio único con un techo en forma de onda que encarna la idea de la ola perfecta para el surf, reflejando el espíritu y la pasión por la vida, armonía con la naturaleza del hombre y el …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with swimming pools and gardens, 100 meters from the beach, Bali, Indonesia
Pererenan, Indonesia
de
$1,84M
Una villa de lujo con una amplia zona de salón en la azotea con vistas al océano, un jardín tropical y una piscina infinita. Acabados de alta calidad, materiales premium, soluciones de diseño exitosas - todo lo mejor se realiza en este proyecto.Una increíble villa de cinco habitaciones se di…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complejo residencial ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complejo residencial ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complejo residencial ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complejo residencial ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Mostrar todo Complejo residencial ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Complejo residencial ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonesia
de
$181,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Apartamento con terraza. pago inicial del 30% con cuotas para 7 pagos. Alquiler de larga duración 28+30 años. Acogedores apartamentos amueblados con acabado llave en mano. Diseñado para inversión o residencia permanente. Complejo residencial con infraestructura desarrollada para …
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$626,649
El elegante y acogedor complejo de 51 villas con piscina comunitaria, bar y terraza en la azotea con vistas al mar. Hay una zona comercial con locales comerciales y un parque infantil en el territorio.El proyecto altamente demandado en la ubicación premium. Todos los apartamentos del proyect…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas and apartments with a swimming pool and a spa center in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$198,968
Ofrecemos villas y apartamentos premium.La residencia cuenta con piscina panorámica, aparcamiento subterráneo, centro de spa con sauna, centro de fitness, sala de estar con chimenea, biblioteca.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ventajas ROI del 15% dentro de 7 años.Ubicación e infraestructu…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Mostrar todo Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Kutuh, Indonesia
de
$125,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 37 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pandawa HillsVillas y apartamentos con un paisaje natural único en el océanoLo que entra en valorApoyo jurídico completoDecoración interior y mobiliarioElaboración de un plan de negocios para la gestión del objeto después de la entregaDiseño y desarrollo del diseño de proyectosConstrucción y…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Apart - hotel Apartamenty na Bali v Changu
Canggu, Indonesia
de
$180,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Apartamentos Junto al océano Vista panorámica Piscina 1 dormitorio Área: Edificio - 47 m² Precio: 180.000 $ ($3.830 por m2) Ingresos por alquiler: Ingresos por día: $150 Cargando - 80% Ingresos por día teniendo en cuenta la carga de la instalación - $120 Ingresos por año, teniendo en …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments with 5-star services directly on the beach, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonesia
de
$297,705
Un proyecto innovador con un diseño extraordinario en forma de dragón y residencias de estilo capullo, gestionadas por la famosa marca independiente Anantara. El proyecto será el primer complejo residencial premium frente al mar en Seseh, que ofrece una infraestructura excepcional: tres pisc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonesia
de
$422,807
Inmobiliaria de clase europea en el paraíso tropical de Bali! El complejo tendrá una infraestructura club para más de 50 tipos de actividades - áreas de recreación, SPA, gimnasio, piscina, locales de eventos, etc. Un médico y enfermera permanentes estarán disponibles para los residentes en e…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$348,194
Ofrecemos casas adosadas con piscinas de 5 x 2,5 m, terrazas en la azotea y plazas de aparcamiento.Terminación - Octubre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la pintoresca zona turística de Uluwatu, a 8 minutos del océano y a 30 minutos del aeropuerto.Karma …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of villas with swimming pools, Berawa, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$742,980
Ofrecemos amplias y luminosas villas con jardines y piscinas.Terminación - 2026.Ubicación e infraestructura cercana Berawa Beach está situada en la costa suroeste de la isla de Bali
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Complejo residencial New apartments within walking distance from the ocean, Seseh, Bali, Indonesia
Munggu, Indonesia
de
$181,657
El nuevo complejo consta de 103 residencias, con una selección de 9 tipos diferentes. En el territorio del complejo habrá:restaurante y barSPApiscinas públicas y privadastienda de frutasáreas de trabajo y descansoestacionamientoServicios para residentes e invitados:catering y otros servicios…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$124,255
Presale de un nuevo bloque de apartamentos en un complejo residencial de primera clase. Hay una selección de estudios, apartamentos y áticos. Algunos apartamentos tienen acceso directo a la piscina comunitaria o a una piscina privada.El complejo residencial de primera clase ofrece una selecc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,484
Ofrecemos apartamentos y villas con piscinas, jardines, plazas de aparcamiento, vistas a la bahía. La residencia cuenta con una piscina comunitaria y un bar, una zona de coworking, un gimnasio, un restaurante en la azotea, una sala de masajes, un estudio de yoga, servicio de conserjería y se…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas swimming pools near the ocean, in a popular area Canggu, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de