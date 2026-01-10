  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Sanur
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Sanur, Indonesia

Bali
250
Lesser Sunda Islands
253
Badung
154
North Kuta
78
Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonesia
de
$253,684
Un nuevo desarrollo boutique de casas adosadas modernas en el centro de Sanur, ideal tanto para rentas como para uso personal. Diseño contemporáneo con materiales de calidad y altos estándares de construcción.Características de los planos Viviendas totalmente amuebladas, incluyendo electrodo…
Agencia
TRANIO
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesia
de
$410,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 101–337 m²
3 objetos inmobiliarios 3
**MAGNUM RESORT SANUR** es un complejo ultra lujoso situado en la primera playa del Océano Índico en la prestigiosa zona de Sanur. Sanur es conocido como el complejo más desarrollado de Bali con un paseo pintoresco de 5,5 km, playas de arena blanca prístina y una tranquila laguna protegida p…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
101.0
410,000
Apartamentos 2 habitaciones
202.0
780,000
Apartamentos 3 habitaciones
337.0
3,50M
Agencia
ESTABRO
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Türkçe
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Sanur, Indonesia
de
$320,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Agencia
Baliray
