  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Kecamatan Karangasem
  4. Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

Bukit, Indonesia
de
$114,000
BTC
1.3560073
ETH
71.0741404
USDT
112 710.0336647
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
10
Dejar una solicitud
ID: 27557
ID de nuevo edificio en Realting
In CRM: 00696
ID del nuevo edificio en la web de la empresa
Última actualización: 5/9/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Karangasem
  • Ciudad
    Kecamatan Karangasem
  • Pueblo
    Bukit

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de negocios
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Русский Русский

La venta de un nuevo complejo de un desarrollador confiable con 10 años de experiencia y rentabilidad probada ha comenzado.

El complejo se encuentra a sólo 250 metros del océano - Melasti Beach y destaca por su arquitectura inusual, reminiscente de un volcán.

El complejo tiene una excelente infraestructura - una gran piscina de 183 m, un jacuzzi, una zona de spa, un gimnasio, un café y una zona de co-working.

  • Dormitorios: estudios, 1, 2
  • Superficie: 37 m2 - 100 m2

Venta - 123 unidades:

  • Villas - 8
  • Apartamentos - 82
  • Apartamentos 1+1 - 20
  • Apartamentos 2+1 - 13

Precio: 114.900 USD - 344.900 USD

Propiedad - Propiedad 35 años + 25 años

Primer pago - 50%
No hay plazos hasta el final de la construcción.

Finalización de la construcción: 1o trimestre de 2027.

Infraestructura:

  • Piscina de 183 metros con jacuzzi y piscina fría
  • Coworking for work and meetings
  • Bar saludable para alimentos saludables
  • Gym
  • Restaurante
  • Zona de Recreación con un café y coworking para los residentes
  • Aparcamiento subterráneo
  • Y mucho más

Localización en el mapa

Bukit, Indonesia

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$89,535
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$174,097
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and waterfalls, 4 minutes from the beach, Bali, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$124,255
Complejo residencial Fabulous residential complex at 400 meters from the beach, Nuanu, Bali, Indonesia
Tabanan, Indonesia
de
$147,435
Complejo residencial OM APARTMENTS
Wana Giri, Indonesia
de
$160,676
Está viendo
Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Bukit, Indonesia
de
$114,000
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with personal pools in Canggu, Badung, Indonesia
Canggu, Indonesia
de
$436,734
El complejo residencial de primera clase ofrece una selección de villas de dos y tres niveles con 1–5 dormitorios. Infraestructura del complejo:Corriendo la pista alrededor del complejoСo-workingTerreno deportivoPlaygroundSPA-zona (sauna, jacuzzi, masajes)RestaurantePiscina grandeZona de yog…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Mostrar todo Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Barrio residencial Taunhaus s sistemoy umnyy dom
Canggu, Indonesia
de
$365,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Casa adosada 2 Dormitorios Piscina 2 Pisos Estacionamiento Hogar inteligente Membresía gratuita de FINS Área:  Edificio - 90 m² Precio: 365,000 $ (4,055 $ por m² ) Ingresos por alquilar una villa: Carga - 85%  Ingresos por día teniendo en cuenta la carga del objeto por año - 200 $ …
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!Nuestro hotel boutique premium, situado en una de las mejores ubicaciones de Bali - 400 metros de la playa de Melasti, Bukit.El proyecto incluye 90 unidades, diseñadas con énfasis en estilo único, vistas panorámicas, …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Indonesia
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
05.03.2025
“Alrededor del 50% de nuestros clientes eligen pagar con criptomonedas”. Cómo comprar bienes raíces en Bali con criptomonedas en la práctica
Mostrar todas las publicaciones