Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.

La venta de un nuevo complejo de un desarrollador confiable con 10 años de experiencia y rentabilidad probada ha comenzado.
El complejo se encuentra a sólo 250 metros del océano - Melasti Beach y destaca por su arquitectura inusual, reminiscente de un volcán.
El complejo tiene una excelente infraestructura - una gran piscina de 183 m, un jacuzzi, una zona de spa, un gimnasio, un café y una zona de co-working.
Venta - 123 unidades:
Precio: 114.900 USD - 344.900 USD
Propiedad - Propiedad 35 años + 25 años
Primer pago - 50%
No hay plazos hasta el final de la construcción.
Finalización de la construcción: 1o trimestre de 2027.
Infraestructura: