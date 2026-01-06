  1. Realting.com
  Indonesia
  Buleleng
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Buleleng, Indonesia

Complejo residencial ELYSIUM VILLAS
Complejo residencial ELYSIUM VILLAS
Complejo residencial ELYSIUM VILLAS
Complejo residencial ELYSIUM VILLAS
Complejo residencial ELYSIUM VILLAS
Complejo residencial ELYSIUM VILLAS
Wana Giri, Indonesia
$100,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Elite complejo residencial a 600 metros del océano. Complejo de apartamentos, casas y villas. Todas tendrán ventanas panorámicas; hay diseños con balcones, su propio jardín. Apartamentos, villas y casas adosadas se alquilan con acabados llave en mano, que se incluyen en el precio. El Elysium…
DDA Real Estate
Complejo residencial LUXURY AMALI RESIDENCE
Complejo residencial LUXURY AMALI RESIDENCE
Complejo residencial LUXURY AMALI RESIDENCE
Complejo residencial LUXURY AMALI RESIDENCE
Complejo residencial LUXURY AMALI RESIDENCE
Complejo residencial LUXURY AMALI RESIDENCE
Wana Giri, Indonesia
$355,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 2
¡Lo ayudaremos a elegir un objeto GRATUITO, organizar un trato seguro con el desarrollador! La primera residencia de lujo de LUXURY AMALI RESIDENCE en Bali en la prometedora zona de Uluvatu. Las casas están ubicadas entre las rocas blancas, con una reparación completa de « llave en man…
DDA Real Estate
Complejo residencial Dream Apartments Club house
Complejo residencial Dream Apartments Club house
Complejo residencial Dream Apartments Club house
Complejo residencial Dream Apartments Club house
Complejo residencial Dream Apartments Club house
Complejo residencial Dream Apartments Club house
Wana Giri, Indonesia
$130,572
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
El complejo perfecto en el corazón del pintoresco distrito de Badung. Una oportunidad única de inversión, debido a su ubicación y naturaleza, el proyecto es popular y atractivo para vivir. El complejo de Bali ofrece apartamentos con acabados completos de llave en mano. El espacio se piensa e…
DDA Real Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Wana Giri, Indonesia
$104,160
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos cerca de la playa, de un promotor confiable. Aumento de precio garantizado en la zona de Pererenan de al menos un 30%. Ingresos por alquiler desde el 12%. Apartamentos en Bali con acabados completos llave en mano. El complejo se entregará en el segundo trimestre de 2025. Instala…
DDA Real Estate
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Wana Giri, Indonesia
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Apartamentos en un proyecto elegante en Bali en el distrito de Badung.15 por ciento ROI. La villa es adecuada tanto para la inversión en alquiler como para el formato de una segunda casa.XO Pandawa Apartamentos para aquellos que aprecian estilo y estilo de vida activo. Complejo cerrado de vi…
DDA Real Estate
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Complejo residencial OM APARTMENTS
Wana Giri, Indonesia
$160,676
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 4
Área 58 m²
1 objeto inmobiliario 1
Apartamentos de primera clase con la mejor ubicación turística. Recuperación de la inversión en 4-6 años. Arrendamiento. Crecimiento de costos en 2 años. Retorno de la inversión del 15 al 20 %. APARTAMENTOS OM con terraza y piscina. Diseño interior ultramoderno. Los apartamentos están equ…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
57.6
160,676
Foreign Real Estate
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Complejo residencial KAMMORA LIVING VILLAS
Wana Giri, Indonesia
$149,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 2
Un complejo de apartamentos y villas premium en la ubicación más solicitada de Bali. Rentabilidad del apartamento: ROI 17,83% - recuperación de la inversión 6 años Apartamentos KAMMORA LIVING & VILLAS con diseño moderno y acabados completos (muebles, electrodomésticos). El complejo cuenta co…
DDA Real Estate
Complejo residencial Balix Lofts Ubud
Complejo residencial Balix Lofts Ubud
Complejo residencial Balix Lofts Ubud
Complejo residencial Balix Lofts Ubud
Complejo residencial Balix Lofts Ubud
Complejo residencial Balix Lofts Ubud
Wana Giri, Indonesia
$160,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Apartamentos en un complejo moderno. Proyecto individual para inversión. Rentabilidad promedio del alquiler 8% - 13%. Zona: Ubud Finalización del complejo: 3er trimestre de 2025. Apartamentos únicos Balix Lofts Ubud con una ubicación conveniente. El proyecto está completamente amueblado …
DDA Real Estate
Complejo residencial 5 STORIES
Complejo residencial 5 STORIES
Complejo residencial 5 STORIES
Complejo residencial 5 STORIES
Complejo residencial 5 STORIES
Wana Giri, Indonesia
$400,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2023
Número de plantas 2
¡Le ayudaremos a encontrar un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador!El complejo residencial 5 STORIES está construido de cinco villas ubicadas en la zona ideal de Pererenane, a 800 metros de la playa.Villa moderna de 3 habitaciones con amplia sala de estar y cocina co…
DDA Real Estate
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Complejo residencial Nagaya APARTMENTS
Wana Giri, Indonesia
$91,200
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Apartamentos en Bukita con vistas al mar. Instalación disponible. 50% de pago. Ideal para la inversión y la vida cómoda. Rendimiento de alquiler: 30% para el período de construcción. Un apartamento llave en mano. Fuerte interior con acabado de calidad. Fecha de entrega: 1 trimestre 2025.…
Foreign Real Estate
