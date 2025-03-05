Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Mini-complejo de exquisitas villas llave en mano. Hay villas con 3 y 4 habitaciones para elegir. En este complejo, todo se piensa en el más mínimo detalle, capaz de formar nuevos hábitos. Las villas son adecuadas tanto para vivir como para alquilar. Cada villa ofrece varios dormitorios con su propio vestidor, baño y zona de trabajo, un salón combinado, comedor y zona de cocina, un lavadero y una zona en la azotea situada en el lado del atardecer. Habrá un proyector, una pequeña cocina en caso de barbacoa, un comedor y asientos suaves.

baldosas de porcelana de alta calidad en el suelo

escaleras de mármol sólido

ventanas de doble acristalamiento de alta calidad

puertas y techos de chapa de nogal

iluminación de AV Technology

cocina de granito natural encimeras

El control de iluminación puede ser remoto e integrado con sensores de movimiento y luz

El sistema de control climático le permite regular la temperatura en cada habitación

El control multimedia inteligente permite controlar varios dispositivos de entretenimiento usando un smartphone o una tableta

El sistema de seguridad se integra con sistemas de videovigilancia y alarma

Interior pensante e ingeniería para proteger la villa de la precipitación

El diseño se llevó a cabo teniendo en cuenta la actividad sísmica de la isla

Las estructuras están hechas de acero o hormigón armado

Tibubeneng se encuentra en el sur de Bali. Tiene toda la infraestructura necesaria para la vida cotidiana. A solo 3 minutos del complejo se llega a Berawa Beach.