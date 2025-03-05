  1. Realting.com
  Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Tibubeneng, Indonesia
$650,000
20
Dirección Dirección
Opciones Opciones
Descripción Descripción
Medios de comunicación Medios de comunicación
Localización

  • País
    Indonesia
  • Región / estado
    Lesser Sunda Islands
  • Barrio
    Badung
  • Pueblo
    Tibubeneng

Sobre el complejo

Mini-complejo de exquisitas villas llave en mano. Hay villas con 3 y 4 habitaciones para elegir. En este complejo, todo se piensa en el más mínimo detalle, capaz de formar nuevos hábitos. Las villas son adecuadas tanto para vivir como para alquilar. Cada villa ofrece varios dormitorios con su propio vestidor, baño y zona de trabajo, un salón combinado, comedor y zona de cocina, un lavadero y una zona en la azotea situada en el lado del atardecer. Habrá un proyector, una pequeña cocina en caso de barbacoa, un comedor y asientos suaves.

Características de los planos
  • baldosas de porcelana de alta calidad en el suelo
  • escaleras de mármol sólido
  • ventanas de doble acristalamiento de alta calidad
  • puertas y techos de chapa de nogal
  • iluminación de AV Technology
  • cocina de granito natural encimeras
Instalaciones y equipos en la casa
  • El control de iluminación puede ser remoto e integrado con sensores de movimiento y luz
  • El sistema de control climático le permite regular la temperatura en cada habitación
  • El control multimedia inteligente permite controlar varios dispositivos de entretenimiento usando un smartphone o una tableta
  • El sistema de seguridad se integra con sistemas de videovigilancia y alarma
Ventajas
  • Interior pensante e ingeniería para proteger la villa de la precipitación
  • El diseño se llevó a cabo teniendo en cuenta la actividad sísmica de la isla
  • Las estructuras están hechas de acero o hormigón armado
Ubicación e infraestructura cercana

Tibubeneng se encuentra en el sur de Bali. Tiene toda la infraestructura necesaria para la vida cotidiana. A solo 3 minutos del complejo se llega a Berawa Beach.

Localización en el mapa

