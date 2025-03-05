Complejo residencial Prestigious fully equipped villas with swimming pools and recreation areas in Tibubeneng, Bali, Indonesia

Mini-complejo de exquisitas villas llave en mano. Hay villas con 3 y 4 habitaciones para elegir. En este complejo, todo se piensa en el más mínimo detalle, capaz de formar nuevos hábitos. Las villas son adecuadas tanto para vivir como para alquilar. Cada villa ofrece varios dormitorios con su propio vestidor, baño y zona de trabajo, un salón combinado, comedor y zona de cocina, un lavadero y una zona en la azotea situada en el lado del atardecer. Habrá un proyector, una pequeña cocina en caso de barbacoa, un comedor y asientos suaves.Características de los planos
Tibubeneng se encuentra en el sur de Bali. Tiene toda la infraestructura necesaria para la vida cotidiana. A solo 3 minutos del complejo se llega a Berawa Beach.