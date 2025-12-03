  1. Realting.com
  Indonesia
  Kuta Selatan
  Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Kuta Selatan, Indonesia

Nusa Dua
16
Jimbaran
1
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas with swimming pools and sea views in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$363,116
El elegante complejo residencial consta de 49 villas de 40 a 120 m2, con una selección de 1, 2 o 3 dormitorios. Opcionalmente, se puede construir una terraza en la planta baja y en el techo de la casa. Debido al arreglo de cascada de las villas en la parcela, cada casa tiene una vista del ma…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Complejo residencial Oceanfront apartments with unique natural landscape, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$124,355
Ofrecemos apartamentos amueblados con vistas únicas del océano y las selvas.La residencia cuenta con restaurantes en la azotea y cine, una piscina infinita con vistas panorámicas al océano.Terminación - Febrero, 2026.Ventajas El rendimiento es del 14,6%.Ubicación e infraestructura cercana La…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Hotel rooms for passive income in Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$134,204
Un moderno complejo hotelero, con todo el ambiente para una vida cómoda, incluye:Planta baja - sala de conferencias, espacio de exposiciones, estacionamiento subterráneo, oficinas internas, cocina y áreas de almacenamiento.Primera planta - piscina, sala de estar, club de día de piscina, rest…
Agencia
TRANIO
OneOne
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of villas with ocean views, 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$119,380
La compleja infraestructura:servicio de conserjería personallugar equipado para clases de yogaco-workingbarberíasalón de belleza2 restaurantesgimnasioTerminación - 1a parte de 2026.Ventajas 3% de descuento por una sola vez en caso de pago 100%.El ROI esperado es del 17%.Ubicación e infraestr…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern residence with a swimming pool, a business center and around-the-clock security on the first line of beach, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$676,490
Ofrecemos apartamentos exclusivos con vistas panorámicas a la costa. Las características de la residencia:Ascensor privado a la playaPiscina infinita de 68 m en el borde del acantiladoServicio de conserje personal de 5 estrellasRestaurante y barGimnasio y gimnasioClase de yoga, estudio de ba…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Mostrar todo Complejo residencial Green Village
Complejo residencial Green Village
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2028
Número de plantas 5
Área 32 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Green Village es un complejo turístico en la segunda línea del océano con una ventaja realmente única: vistas panorámicas del horizonte y el sol en ascenso. Este es un lugar raro en el mapa de Bali, donde cada día comienza como una imagen.El complejo se encuentra a poca distancia de una play…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Mostrar todo Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$110,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 25–92 m²
44 objetos inmobiliarios 44
El proyecto Pandawa Dream de LOYO adultoBONDAR es un lugar donde el lujo se reúne con inversiones rentables!1. ObjetosApartamentos de un dormitorio:- Superficie de la vivienda: 30,3 m2- Hallway: 3,7 m2- Baño: 3,4 m2- Dormitorio: 9.0 m2- Sala de estar: 8,3 m2- Balcón: 5,9 m2Apartamentos de do…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
25.0 – 92.0
105,000 – 320,000
Apartamentos 2 habitaciones
92.0
320,000
Villa
32.0 – 47.0
110,000 – 130,000
Apartamento
92.0
320,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Mostrar todo Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Complejo residencial Amani Melasti by Wyndham – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali.
Pecatu, Indonesia
de
$112,728
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Amani Melasti – Boutique Oceanfront Luxury by TEUS Group, Bali. Where Serenity Meets Investment – Designed for Lifestyle & Returns. Project Overview: Welcome to Amani Melasti, a luxury boutique resort perfectly positioned just 250 meters from Melasti Beach, one of Bali's most breathtaking…
Agencia
Grupo WAME Real Estate
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas with swimming pools near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$298,452
Ofrecemos villas con terrazas en la azotea y zonas de barbacoa, piscinas y plazas de aparcamiento.Terminación - 1o trimestre de 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en una zona tranquila, a 7 minutos de la playa de Melasti, a 14 minutos de una escuela internacio…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residence with a wellness center and a panoramic view of the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$99,484
Ofrecemos apartamentos con terrazas y vistas al mar.La residencia combina estilo de vida elegante, los mejores programas de tratamiento de spa y bienestar a medida. El proyecto incluye no sólo residencias premium, sino también espacio en consonancia con las mejores tradiciones de los resorts…
Agencia
TRANIO
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Apart - hotel Apartamenty na Bali s basseynom v Uluvatu
Benoa, Indonesia
de
$190,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 1
Apartamentos 1 piso en apartamentos 1 dormitorio Piscina Océano Área: Edificio - 35m2 Precio:$190,000 ($5,425 por m2) Ingresos por alquiler: Cargando - 80% Ingresos por día, teniendo en cuenta la ocupación de la instalación por año: $90 ($26,280) Beneficio teniendo en cuenta gastos e …
Agencia
Baliray
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with a private beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$161,164
Una colección de elegantes villas en el corazón de Nusa Dua, creada para aquellos que aprecian estética, comodidad y vistas panorámicas. Arquitectura blanca nieve, espaciosos interiores con luz natural y acristalamiento de suelo a techo hacen de este proyecto ideal para la recreación.Caracte…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Mostrar todo Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Complejo residencial XO Pandawa Apartments
Kutuh, Indonesia
de
$115,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 38–52 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Proyecto elegante LOYO El desarrollo ahora conquista Bukit.XO Pandawa es un complejo libre para aquellos que valoran el estilo de vida activo, la libertad y el estilo.42 UNIT52 m2 de superficie + balcón44 m2 de superficie + balcón40 m2 de superficie + balcón38 m2 de superficie + balcón25 m2 …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
135,000
Estudio
38.0 – 40.0
110,000 – 120,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments and villas in the Art-Wellness hotel managed by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Mostrar todo Complejo residencial Melasti Arcade
Complejo residencial Melasti Arcade
Ungasan, Indonesia
de
$115,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 29–147 m²
6 objetos inmobiliarios 6
Metal DreamComplejo cerrado de villas y apartamentos con vistas al mar.17% ROIObjetos:Apartamentoático2 minutosdesde Melasti, la playa más popular de Balide la Academia de Fútbol Infantilde grandes infraestructuras (restaurantes, centro comercial y de negocios)Cerca hay todo lo que necesitas…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
29.0 – 34.0
115,000 – 140,000
Apartamentos 3 habitaciones
83.0 – 147.0
290,000 – 480,000
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Complejo residencial Beachfront villas in a residential complex in the best surfing spot in Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$189,019
Ofrecemos apartamentos amueblados, casas adosadas y villas, creados específicamente para surfistas. Los apartamentos y áticos tienen entradas y terrazas privadas. Los apartamentos en la planta baja, villas y casas adosadas tienen piscinas privadas. Algunos apartamentos tienen vistas al mar
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Complejo residencial Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Mostrar todo Complejo residencial Pandawa Dream
Complejo residencial Pandawa Dream
Kutuh, Indonesia
de
$105,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 5
Invertir en un proyecto único en Bali que combina el servicio premium y la armonía con la naturaleza!¡Instalaciones disponibles!¡Retorno garantizado del 10% anual!Instalaciones: restaurantes, bares, coworking, spa, complejo de piscina, Internet de alta velocidad, gimnasio, zonas de recreació…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Mostrar todo Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Complejo residencial *Mango Village, Uluwatu* - private pool, roof-top terrace, coworking, spa, fitness, bar & restaurant
Pecatu, Indonesia
de
$134,300
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 1
Área 49–140 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Oportunidad de inversión fuera del plan con un retorno de la inversión del 9,84-18,72% y beneficios de reventa de $39.733 - $123.540. Un desarrollo de lujo liderado por la sostenibilidad en una ubicación privilegiada, que ofrece devoluciones seguras de una variedad de villas, apartamentos co…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
49.0 – 57.0
134,370 – 148,770
Apartamentos 2 habitaciones
49.0
231,570
Villa
90.0 – 139.5
215,000 – 268,020
Desarrollador
BIG BALI GROUP
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with around-the-clock security and a spa center, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$497,420
Ofrecemos villas con piscinas, saunas y zonas de yoga.La residencia cuenta con un centro de spa, un café, un gimnasio, una sala de juegos para niños, un aparcamiento, seguridad alrededor de la hora y vigilancia de vídeo.Terminación - 2o trimestre de 2024.Ubicación e infraestructura cercana L…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial First class beachfront complex of villas and townhouses with a huge swimming pool and restaurants, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$243,735
Ofrecemos diferentes villas (venta) y casas adosadas en un prestigioso y a gran escala proyecto. Las villas tienen piscinas privadas. En total, se proyectan alrededor de 600 unidades (en 3 etapas de construcción) en una superficie de 21 hectáreas.La residencia cuenta con restaurantes, cafete…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial Exquisite residential complex with first-class infrastructure, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$114,406
Un elegante complejo residencial de apartamentos y villas ofrece a sus futuros residentes un servicio de conserjería 24 horas, una piscina infinita con una hermosa vista, un spa con salas de masaje, un café de verano y restaurante con entrega a apartamentos, una zona de yoga, un baño de hiel…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New freehold complex of apartments and villas in Bukit, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$378,038
El complejo residencial consta de 44 apartamentos y 4 villas. Hay un restaurante y un cine en el techo del complejo.Ventajas 5% de descuento para un pago 100%pleno apoyo jurídicodecoración interior y mobiliarioplan de negocios para gestionar la propiedad después de la terminaciónROI - 17%pro…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Duplex apartment near the prestigious Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,981
Los apartamentos se entregan con acabado llave en mano, muebles y electrodomésticos de clase premium. Perfecto para inversión y residencia personal. Las comodidades del proyecto son piscina, co-working, sala de estar, spa, sala de vapor, lugares para fiestas.El diseño es un diseño acogedor y…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Premium residential complex with a private beach access in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$242,740
El concepto arquitectónico del complejo se inspira en el sol - un símbolo de luz, calor y energía. El desarrollador trató de crear edificios que transmiten un sentido de armonía y tranquilidad a través del minimalismo y formas geométricas claras. La simetría y las líneas, como los rayos del …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Investment apartments for obtaining income, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$215,183
Un pequeño complejo de estilo ecotropical constará de sólo 9 apartamentos con piscina compartida. Las ventanas panorámicas ofrecerán vistas a la selva y al océano. Leasehold - 50 años.Etapas del trato:reserva - $6.000transacción terminada dentro de 2 semanaspago (incluso puedes usar criptomo…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial Apartments in a quiet rainforest area with ocean views, Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$574,221
El complejo está en una colina en una ubicación natural única: un lado es un cañón, al otro lado es un bosque. Esto crea absoluta privacidad. El complejo cuenta con 18 villas (vendidas), 20 apartamentos, restaurante, biblioteca y centro de spa.La tierra se arrenda por 39 años con un derecho …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Mostrar todo Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Complejo residencial Managed by Ramada. Unit purchase.
Kutuh, Indonesia
de
$124,131
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Situado en la pintoresca zona de Bukit de Bali, este complejo de apartamentos ofrece la combinación perfecta de naturaleza, comodidad y atractivo de inversión.Infraestructura " Amenities:• Dos exquisitos restaurantes, un elegante bar, y un relajante centro de spa.• Un moderno gimnasio inteli…
Agencia
Darton Global
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium apartments and villas with pools and panoramic ocean views in Melasti, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$139,875
El complejo residencial consta de villas y apartamentos, un centro de spa (sauna y hammam), un restaurante (chef de Francia), una bodega y un bar de cigarros, un gimnasio y un estudio de yoga, una tienda, un jardín, un helipuerto, aparcamiento subterráneo y un evento. El complejo cuenta con …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial First-class residential complex of buy-to-let apartments on the oceanfront in Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$245,625
Prestigiosos apartamentos con servicio situados en la impresionante playa de Nusa Dua. Cada edificio cuenta con impresionantes vistas al océano, proporcionando a los residentes una experiencia de vida realmente inolvidable. El complejo ofrece una amplia gama de servicios de primera clase, in…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Mostrar todo Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Complejo residencial SKY LINER Uluvatu
Pecatu, Indonesia
de
$149,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 10
El exclusivo complejo de apartamentos premium SKY LINER Uluwatu incluye: apartamentos tipo loft, apartamentos familiares con patio privado, estudios, apartamentos 1-3 habitaciones, áticos. Todas las especies en el océano desde una altura de 100 metros. Ubicación única en el corazón de Ulu…
Desarrollador
BIG BALI GROUP
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with views of the ocean, 10 minutes from Nusa Dua Beach, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$288,503
El complejo incluye 10 villas modernas, ideales tanto para vivir como para la inversión,Características:abundante luz naturalterrazas abiertas con vistas al océanoalgunas villas tienen piscinas privadasInstalaciones y equipos en la casa TVAire acondicionadoOvenMicroondasNeveraHobVentajas La …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Ungasan, Indonesia
de
$92,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 1
Área 25–110 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Villa con hermosa vista al mar. La villa tiene una distribución espaciosa, mobiliario y un hermoso diseño interior moderno. Conjunto residencial ARDHANA con los servicios de un hotel de 5 estrellas. El proyecto está ubicado en el área de Bukit. Cerca de la playa de Melasti. La propi…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Gated complex of furnished apartments with a swimming pool and a kindergarten, Bukit, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$174,097
Un proyecto con un umbral de entrada bajo en una prestigiosa ubicación a pocos minutos en coche del océano azul y una de las mejores playas de Bali - Melasti Beach.La residencia cuenta con un jardín de infancia y estudios infantiles, una piscina de 40 x 50 m y jardines deportivos, restaurant…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas in a new residential complex with a swimming pool and ocean view near Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$626,649
El elegante y acogedor complejo de 51 villas con piscina comunitaria, bar y terraza en la azotea con vistas al mar. Hay una zona comercial con locales comerciales y un parque infantil en el territorio.El proyecto altamente demandado en la ubicación premium. Todos los apartamentos del proyect…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Mostrar todo Complejo residencial Pandawa Hills
Complejo residencial Pandawa Hills
Kutuh, Indonesia
de
$125,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Área 37 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Pandawa HillsVillas y apartamentos con un paisaje natural único en el océanoLo que entra en valorApoyo jurídico completoDecoración interior y mobiliarioElaboración de un plan de negocios para la gestión del objeto después de la entregaDiseño y desarrollo del diseño de proyectosConstrucción y…
Desarrollador
LOYO & BONDAR
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with pools and ocean views in Jimbaran, Bali, Indonesia
Jimbaran, Indonesia
de
$422,807
Inmobiliaria de clase europea en el paraíso tropical de Bali! El complejo tendrá una infraestructura club para más de 50 tipos de actividades - áreas de recreación, SPA, gimnasio, piscina, locales de eventos, etc. Un médico y enfermera permanentes estarán disponibles para los residentes en e…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Modern complex of townhouses with swimming pools near the ocean, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$348,194
Ofrecemos casas adosadas con piscinas de 5 x 2,5 m, terrazas en la azotea y plazas de aparcamiento.Terminación - Octubre, 2024.Ubicación e infraestructura cercana La propiedad se encuentra en la pintoresca zona turística de Uluwatu, a 8 minutos del océano y a 30 minutos del aeropuerto.Karma …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of apartments and furnished villas with swimming pools and panoramic views near the beach, Ungasan, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$99,484
Ofrecemos apartamentos y villas con piscinas, jardines, plazas de aparcamiento, vistas a la bahía. La residencia cuenta con una piscina comunitaria y un bar, una zona de coworking, un gimnasio, un restaurante en la azotea, una sala de masajes, un estudio de yoga, servicio de conserjería y se…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of villas with shops and restaurants, 4 minutes from Pandawa Beach, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$1,32M
El nuevo complejo de villas de lujo estilo marroquí cerca del océano, a solo 4 minutos a pie de la maravillosa playa Pandawa. Cada villa de al menos 500 m2 tiene 2 opciones interiores: Negocios y Luxe.Las comodidades estarán situadas cerca de la entrada principal, a 100 metros de distancia.L…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Mostrar todo Complejo residencial Melasti Beach
Complejo residencial Melasti Beach
Ungasan, Indonesia
de
$132,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 3
Área 33–55 m²
2 objetos inmobiliarios 2
El proyecto está situado en la costa más “Instagrammable” en 27 hectáreas y consta de villas, casas adosadas y apartamentos. El complejo cuenta con una infraestructura integral de 20.000 m2, diseñada para apoyar la cómoda recreación y vida cotidiana de los residentes. En el territorio, hay u…
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Kutuh, Indonesia
de
$144,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Exclusivo complejo de villas y apartamentos en la isla paradisíaca. El proyecto fue creado para quienes buscan un hogar en el océano e inversiones rentables. Diseñado 4 hileras de villas de dos plantas con impresionantes vistas al mar. 3 bloques de cómodos apartamentos. La azotea cuent…
Agencia
DDA Real Estate
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Pecatu, Indonesia
de
$500,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Área 186–275 m²
3 objetos inmobiliarios 3
El complejo consta de 10 villas de lujo ubicadas en un área de conservación en Bukit. El complejo está situado en una colina con vistas al océano. Cada villa tiene su propia piscina. Las playas de Samsara y Pantai están a poca distancia. Los materiales de primera calidad se utilizan para la …
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a swimming pool and a restaurant, Uluwatu, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$348,194
La residencia cuenta con una zona de coworking, un restaurante, un gimnasio, una piscina infinita con vistas al océano, servicio de conserjería y seguridad alrededor de la hora.Hay casas adosadas de dos dormitorios y apartamentos de una habitación.Terminación - 1o trimestre de 2024.Instalaci…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with swimming pools, a spa and a panoramic view of the ocean close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$152,210
Los apartamentos combinan confort moderno y coziness con el potencial de crecimiento de valor significativo e ingresos estables. Como producto de inversión, se trata de una inversión a largo plazo en un proyecto de alta calidad, bien pensado.Preciosos y seguros apartamentos siempre atraen la…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New oceanfront residential complex with swimming pools, co-working areas and a spa, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$119,380
Un complejo premium en primera línea con su propia infraestructura. Es un lujoso complejo residencial situado en una zona costera pintoresca, que ofrece una mezcla única de estética cultural y comodidades modernas. Este complejo hotelero está diseñado para aquellos que valoran la comodidad y…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of luxury villas with swimming pools and sea views, Pandawa, Bali, Indonesia
Kutuh, Indonesia
de
$2,39M
Las villas modernas se construirán en un estilo industrial. Bamboo fuera de las ventanas crea una sensación de calma y tranquilidad. Cada villa incluye:Piscina 80 m2 con zona de relajaciónCocina abierta con zona de barbacoaJacuzzi y saunaCine y fogata en la terrazaEspaciosa sala de estar 95 …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial Two-storey ocean view villas 2 minutes from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$318,348
Villas en una ubicación ideal para la inversión, vacaciones relajantes y vivir.El proyecto está en fase preventa. Después del comienzo de las ventas el umbral de entrada aumentará significativamente.El precio de las villas incluye acabados, muebles y electrodomésticos. Series disponibles 30/…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Complejo residencial Turnkey apartments with ocean views in a residential complex surrounded by greenery, Uluwatu, South Kuta, Bali, Indonesia
Pecatu, Indonesia
de
$393,956
Las ubicaciones pueden ser premium, buscadas, estratégicas o excepcionales. En el punto más codiciado de la isla, a sólo 2 minutos de la famosa playa de la isla - Uluwatu, propiedad hotelera con vistas al mar y un número limitado de unidades se está construyendo. La tarea de los arquitectos …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New premium villas in an oceanfront complex, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$492,445
El moderno complejo residencial, a solo 80 metros del océano, consta de 53 villas con piscinas (sólo 18 casas con 1 y 2 dormitorios quedan a la venta).Garantía del desarrollador bajo el contrato: 10 años de construcción y 2 años de impermeabilidad. Las casas se construyen teniendo en cuenta …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of villas with a view of the ocean, a restaurant and a spa center close to beaches, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$417,832
El complejo de lujo de villas, situado en una prestigiosa zona de Bali, se crea para la vida y la inversión a largo plazo. Servicio perfecto de estilo hotelero, donde cada deseo se cumple perfectamente. Normas europeas de calidad del edificio, que predefinen el resultado. Utilice el encanto …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of apartments and villas with swimming pools, restaurants and a spa, 7 minutes from the beach, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$89,535
El complejo turístico de primera calidad en la segunda línea del océano consta de apartamentos y villas.Los apartamentos modernos están construidos en estilo balinés, y tienen ventanas de suelo a techo, diseños convenientes y balcones privados.Las villas inteligentes están en la planta baja …
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments on the ocean shore in Nusa Dui, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$686,439
Un complejo residencial de primera clase a 150 m del océano ofrece una selección de apartamentos, villas e infraestructura conveniente. El concepto del complejo combina bienes raíces turísticas con fines de inversión con residencias diseñadas para una vida personal cómoda. Además de varios t…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Mostrar todo Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Complejo residencial Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Venta de villas de resort de 90.000 USD con piscinas compartidas y privadas y vistas al mar, de un desarrollador importante con 9 años de experiencia en Bali.El proyecto se encuentra en Nusa Dua - la ubicación más cara y elite de Bali, a 8 minutos de la playa de Nusa Dua, a 15 minutos de la …
Agencia
Smart Home
Residencia in boutique hotel
Residencia in boutique hotel
Residencia in boutique hotel
Residencia in boutique hotel
Residencia in boutique hotel
Mostrar todo Residencia in boutique hotel
Residencia in boutique hotel
Ungasan, Indonesia
de
$116,294
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
El complejo hotelero se convertirá en parte de la red internacional Wyndham Hotels & Resorts.Wyndham Hotels & Resorts es una marca de hospitalidad mundial con más de 9.000 hoteles en 95 países. Sus estándares garantizan un alto nivel de servicio, mejorando el atractivo del complejo para inve…
Agencia
Darton Global
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Apart - hotel Rooms at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonesia
de
$109,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!El único complejo turístico de Nusa Dua bajo la dirección de la marca Ramada por Wyndham (4 estrellas), que está representado en 95 países y tiene más de 9.300 hoteles alrededor del mundo.El complejo consta de:Un hote…
Agencia
Smart Home
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Ungasan, Indonesia
de
$90,000
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 3
Área 26–125 m²
6 objetos inmobiliarios 6
El complejo consta de villas, casas adosadas y apartamentos, y se encuentra en la costa de la playa de Melasti, en un área de 21 hectáreas. La infraestructura del complejo consta de restaurantes, cafeterías, panaderías, spas, centros de yoga, supermercados, boutiques de marca, un jardín de i…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
26.0
90,000
Villa
75.0 – 125.0
277,500 – 437,500
Estudio
35.0 – 45.0
120,000 – 148,000
Agencia
Geo Estate
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residence with a restaurant, a swimming pool and a co-working space, Nusa Dua, Bali, Indonesia
Benoa, Indonesia
de
$85,099
Situado en el exclusivo enclave costero de Nusa Dua, complejo ofrece un refinado retiro donde convergen lujo, cultura y conexión. Rodeado de hospitalidad de clase mundial y playas prístinas, redefine la vida moderna con una selección de elegantes apartamentos, casas adosadas y villas, cada u…
Agencia
TRANIO
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of villas and apartments 250 m from Melasti Beach, Bali, Indonesia
Ungasan, Indonesia
de
$343,119
Inicio de ventas de un nuevo edificio de apartamentos con condiciones especiales para clientes de Tranio.Desde el comienzo de las ventas en noviembre, el desarrollador ya ha aumentado los precios de los apartamentos en la primera fase en más del 15%.Apartamentos con buenas vistas y un concep…
Agencia
TRANIO
