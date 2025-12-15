  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Karangasem
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Karangasem, Indonesia

Candidasa
3
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Complejo residencial Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inver…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Candidasa, Indonesia
de
$197,500
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 40–213 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Infinity es un complejo de 250 villas ubicadas en la costa del océano. El área del complejo es de 15 hectáreas, en las que habrá restaurantes, cafeterías, tiendas, un centro comercial, una panadería, un espacio de trabajo conjunto, un spa, un complejo deportivo, etc, una escuela, un jardín d…
Agencia
Geo Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial Designer apartments with guaranteed income in a new residential complex with a unique concept, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$127,105
El primer hotel romántico en Bali, creado especialmente para parejas, amantes y lunas de miel. Este proyecto se incluirá en una exclusiva línea de hoteles boutique con un estilo único y un servicio personalizado.Los visitantes tendrán acceso a un complejo SPA, una piscina con zona de salón, …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Complejo residencial New complex of furnished villas with swimming pools close to Melasti Beach, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$421,314
Ofrecemos villas con piscinas, cocinas de verano, zona de barbacoa.La residencia cuenta con un centro de spa, un restaurante, un gimnasio, una sala de juegos para niños, un mini parque, seguridad y videovigilancia.Terminación - 3o trimestre de 2024.Instalaciones y equipos en la casa Sistema …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Mostrar todo Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Complejo residencial A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.
Candidasa, Indonesia
de
$236,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Estamos abriendo una oportunidad única para invertir en bienes raíces premium en la primera línea del océano en uno de los rincones más pintorescos de Bali - Virgin Beach en la zona de Karangasem, a 4,5 km del pueblo de Candi Dasa.Un lujoso complejo hotelero de 4 plantas incluye 84 habitacio…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Apart - hotel Apartamenty u okeana
Bukit, Indonesia
de
$162,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Apartamentos Piscina individual Terraza 1 dormitorio Área: Apartamento - 45 m² Precio: 162,000 $ (3,600 $ por m²) Los gastos e impuestos sobre la venta de la instalación se calculan individualmente y dependen de varios factores. Gastos e impuestos totales: Tarifa notarial 1% (acc…
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of stylish townhouses with swimming pools in Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$210,906
Las casas adosadas de 40 m2 tienen una parcela vallada de 100 m2 con piscina y zona de recreación. El complejo cuenta con piscina comunitaria, cafetería y zona de coworking.Leasehold - 30 años. Período de construcción: 12 meses.Plan de pago:El día de firmar el contrato 30% del primer pago ba…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Complejo residencial New villas with swimming pools in an elite complex with first-class infrastructure, Candi Dasa, Mangis, Bali, Indonesia
Candidasa, Indonesia
de
$1,98M
Un complejo de villas justo en la orilla del mar con vistas al sagrado Monte Agung (unos 3 km de altura). El proyecto incluye 250 villas, casas en primera línea tienen piscinas privadas con agua de mar. En un área de 12.000 m2 habrá un restaurante, un café, una panadería, co-working, un spa,…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex with swimming pools, a spa center and a children's campus, Bukit, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$208,916
En este complejo, el agua es presentada por numerosas piscinas, incluyendo una gran piscina laguna en Bukit, y un centro de spa sumergiéndose en la atmósfera de relax y serenidad. Las características únicas del complejo son el agua, que sólo se puede probar aquí.Amenities2 restaurantes, barc…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesia
de
$112,900
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!Nuestro hotel boutique premium, situado en una de las mejores ubicaciones de Bali - 400 metros de la playa de Melasti, Bukit.El proyecto incluye 90 unidades, diseñadas con énfasis en estilo único, vistas panorámicas, …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Mostrar todo Residencia in the hotel complex
Residencia in the hotel complex
Karangasem, Indonesia
de
$178,956
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Ofrecemos una oportunidad única para invertir en propiedades premium frente a la playa en uno de los rincones más pintorescos de Bali — Virgin Beach en la región de Karangasem, a solo 4,5 km del pueblo de Candidasa.Este lujoso complejo hotelero de 4 pisos cuenta con 84 unidades, cada una con…
Agencia
Darton Global
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Darton Global
Idiomas hablados
English, Русский, Español, Українська
Apart - hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Apart - hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Apart - hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Apart - hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Apart - hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Mostrar todo Apart - hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Apart - hotel PREMIUM CLASS apartments in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonesia
de
$119,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
El complejo consta de habitaciones, casas adosadas y villas, un total de 138 unidades, está siendo construido en una superficie de 10.000 m2, de los cuales el 50% es territorio verde, se encuentra a 5 minutos de la playa, lo que lo hace atractivo tanto para los residentes como para los inver…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of two-storey villas close to beaches, Uluwatu, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$288,503
Se ofrecen villas de dos plantas en dos complejos vecinos. De las 13 villas, 7 están disponibles para la compra. Las villas están situadas junto a la zona premium de Nusa Dua, rodeada de los hoteles más caros y las mejores playas de la isla. Gracias a la nueva carretera de cuatro vías desde …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial PANDAWA RESIDENCE
Complejo residencial PANDAWA RESIDENCE
Complejo residencial PANDAWA RESIDENCE
Complejo residencial PANDAWA RESIDENCE
Complejo residencial PANDAWA RESIDENCE
Mostrar todo Complejo residencial PANDAWA RESIDENCE
Complejo residencial PANDAWA RESIDENCE
Bukit, Indonesia
de
$134,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 2
Área 40–153 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Exclusivo complejo de villas y apartamentos en una isla paradisíaca. El complejo está creado para residencia permanente e inversión. Se han diseñado 4 hileras de villas de dos pisos con hermosas vistas al mar. 3 bloques de cómodos apartamentos. En la azotea hay una zona apartada para medit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
40.0
134,000
Villa
40.0 – 153.0
244,000 – 446,900
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Complejo residencial Apartments and villas 250 meters from Melasti Beach.
Bukit, Indonesia
de
$114,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
La venta de un nuevo complejo de un desarrollador confiable con 10 años de experiencia y rentabilidad probada ha comenzado.El complejo se encuentra a sólo 250 metros del océano - Melasti Beach y destaca por su arquitectura inusual, reminiscente de un volcán.El complejo tiene una excelente in…
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!Nuestro hotel boutique premium, situado en una de las mejores ubicaciones de Bali - 400 metros de la playa de Melasti, Bukit.El proyecto incluye 90 unidades, diseñadas con énfasis en estilo único, vistas panorámicas, …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Mostrar todo Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Complejo residencial Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesia
de
$112,900
Opciones de acabado Con acabado
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!Nuestro hotel boutique premium, situado en una de las mejores ubicaciones de Bali - 400 metros de la playa de Melasti, Bukit.El proyecto incluye 90 unidades, diseñadas con énfasis en estilo único, vistas panorámicas, …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Mostrar todo Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Apart - hotel Apartments in a BOUTIQUE HOTEL on the Melasti beach managed by Wyndham.
Bukit, Indonesia
de
$99,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Inversiones en propiedades inmobiliarias de lujo en Bali del desarrollador!Nuestro hotel boutique premium, situado en una de las mejores ubicaciones de Bali - 400 metros de la playa de Melasti, Bukit.El proyecto incluye 90 unidades, diseñadas con énfasis en estilo único, vistas panorámicas, …
Agencia
Smart Home
Dejar una solicitud
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Complejo residencial Villas surrounded by tropical park 500 metres from the beach, Nunggalan, Bali, Indonesia
Bukit, Indonesia
de
$425,144
El proyecto está situado en una comunidad cerrada de 77 hectáreas en medio de un parque tropical junto al río. A solo 500 metros se encuentra el descenso a una de las hermosas playas salvajes de Uluwatu.El complejo incluye 24 villas dobles con piscina privada y aparcamiento, así como un café…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir