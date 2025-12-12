  1. Realting.com
  2. Indonesia
  3. Denpasar
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Denpasar, Indonesia

Sanur
3
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial New residential complex of townhouses and villas in Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesia
de
$373,065
Se venden villas y casas adosadas con piscina privada y plazas de aparcamiento en un pequeño complejo. El interior está impregnado con el espíritu inspirador de Japandi, impartiendo un carácter único y una sencillez refinada a su hogar. Sencillez exquisita y capacidad para destacar detalles …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Mostrar todo Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Apart - hotel Magnum Resort Sanur
Sanur, Indonesia
de
$410,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 4
Área 101–337 m²
3 objetos inmobiliarios 3
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the Indian Ocean in the prestigious Sanur area. Sanur is known as Bali's most developed resort with a scenic 5.5 km promenade, pristine white-sand beaches, and a calm lagoon protected by reefs. Key amenitie…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
101.0
410,000
Apartamentos 2 habitaciones
202.0
780,000
Apartamentos 3 habitaciones
337.0
3,50M
Agencia
ESTABRO
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
ESTABRO
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Complejo residencial Modern townhouses in the heart of Bali’s prime tourist area, Indonesia
Sanur, Indonesia
de
$253,684
Un nuevo desarrollo boutique de casas adosadas modernas en el centro de Sanur, ideal tanto para rentas como para uso personal. Diseño contemporáneo con materiales de calidad y altos estándares de construcción.Características de los planos Viviendas totalmente amuebladas, incluyendo electrodo…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
OneOne
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Mostrar todo Complejo residencial Apartamenty u okeana
Complejo residencial Apartamenty u okeana
Sanur, Indonesia
de
$320,000
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Agencia
Baliray
Dejar una solicitud
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Mostrar todo Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Complejo residencial Complex of furnished villas and duplexes at 500 meters from the beach, Sanur, Bali, Indonesia
Sanur Kaja, Indonesia
de
$442,703
Ofrecemos villas modernas y duplexs con piscinas y balcones. Algunas casas tienen plazas de aparcamiento. Los interiores cuentan con madera, fachadas de piedra natural, equipos y accesorios de marcas famosas del mundo.Leasehold for 30 years + extension for 25 years.Características de los pla…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir