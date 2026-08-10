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Propiedades residenciales en venta en Attica, Grecia

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Atenas
240
Municipality of Athens
247
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
170
Municipality of Piraeus
170
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2 101 propiedad total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635,713
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Premium Premium
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Número de plantas 7
🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa | Centro de Atenas Descripción del Proyecto Ubica…
$382,038
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$298,276
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Apartamento en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Apartamento
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
Área 81 m²
Apartamento en venta con una superficie de 81 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$518,911
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$346,832
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$289,027
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$352,613
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Adosado Adosado en Municipality of Oropos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Oropos, Grecia
Área 200 m²
Casa adosada de 200 metros cuadrados en la península Peloponesa está a la venta. El adosado …
$714,945
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. La villa consta de Desde las ve…
$1,13M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 1/4
Apartamento de 2 habitaciones con una superficie de 49.8 metros cuadrados en una de las zona…
$297,028
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$346,832
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Apartamento en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Área 87 m²
En venta vivienda asolada, un apartamento de 87 metros cuadrados en Atenas. El apartamento e…
$201,799
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Casa de campo en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Área 65 m²
Venta 1 tienda de campo de 65 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$322,878
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Apartamento en Municipality of Alimos, Grecia
Apartamento
Municipality of Alimos, Grecia
Área 110 m²
Apartamento en venta de 110 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la qu…
$552,923
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$291,339
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Apartamento 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
Inversiones inmobiliarias en Atenas: hotel boutique Socio Central y Golden Visa programa par…
$288,284
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$294,807
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$301,744
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$289,027
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$298,276
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Meridia es un desarrollo residencial contemporáneo en Pireo, que ofrece una colección de 47 …
$292,394
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 4
Área 119 m²
Venta apartamento de 119 metros cuadrados en Atenas. El apartamento tiene 2 niveles. 1a plan…
$413,248
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Apartamento en Municipality of Zografos, Grecia
Apartamento
Municipality of Zografos, Grecia
Área 138 m²
Venta dúplex de 138 metros cuadrados en Atenas. Hay: una chimenea. Los propietarios dejarán …
$560,837
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Paiania, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Paiania, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$354,213
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Apartamento en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento
Municipality of Athens, Grecia
Área 44 m²
Apartamento en venta con una superficie de 44 metros cuadrados en Atenas en construcción. El…
$322,221
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Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Meridia es un desarrollo residencial contemporáneo en Pireo, que ofrece una colección de 47 …
$294,251
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 4
Área 217 m²
Venta apartamento de 217 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$3,07M
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Apartamento en Municipality of Glyfada, Grecia
Apartamento
Municipality of Glyfada, Grecia
Área 40 m²
Venta apartamento de 40 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Una vista de…
$295,177
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Apartamento en Markopoulo, Grecia
Apartamento
Markopoulo, Grecia
Área 66 m²
Apartamento en venta con una superficie de 66 metros cuadrados en Atenas en construcción. El…
$316,362
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Tipos de propiedades en Attica

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