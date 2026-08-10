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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia

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2 propiedades total found
Estudio 1 habitación en Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 2
RENTIS URBAN RESIDENCE Apartamentos de Inversión Golden Visa 🇬🇷 Apartamentos en Atenas p…
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Piso 7/9
The project is located in the southwestern part Athens next to the area of ​​elementeria an…
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecia

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