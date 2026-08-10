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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Kifisia, Grecia

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apartamentos
6
7 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Kifisia Suites es un desarrollo residencial diseñado para pensar en un barrio tranquilo y ve…
$341,331
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kifisia, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Kifisia Suites es un desarrollo residencial diseñado para pensar en un barrio tranquilo y ve…
$347,217
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Ático Ático 6 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Ático Ático 6 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 124 m²
Piso 2/3
A luxury residential complex with private swimming pools, jacuzzi, roof terraces and parkin…
$1,33M
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 1/5
Un apartamento de 75 metros cuadrados situado en una planta baja elevada, construida en 1990…
$124,979
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Piso 3/5
&alfa; ρ χ & monicron; ν τ ι o δ ι &alfa; μ e ρ ι σ μ &alfa; 220 y tau; ., 3 - y Omicron; υ …
$294,951
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 105 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Kifisia, Ática, Grecia
$824,945
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Casa 5 habitaciones en Municipality of Kifisia, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Kifisia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 310 m²
$889,737
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Kifisia, Grecia

con Jardín
con Terraza
Baratos
De lujo
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