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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Nea Smyrni, Grecia

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apartamentos
54
casas independientes
6
60 propiedades total found
Apartamento en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Área 87 m²
En venta vivienda asolada, un apartamento de 87 metros cuadrados en Atenas. El apartamento e…
$201,799
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Apartamento en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Área 73 m²
Venta apartamento de 73 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propieta…
$265,659
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,53M
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$684,811
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 1
Área 55 m²
En venta Apartamento de 55 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el seg…
$212,528
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Apartamento en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Área 820 m²
Venta apartamento de 820 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propiet…
$2,48M
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TekceTekce
Apartamento en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Área 187 m²
Venta apartamento de 187 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propiet…
$224,335
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
Venta en construcción apartamento de 84 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$283,370
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Apartamento en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la cuarta…
$234,018
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 1
Área 30 m²
Venta apartamento de 30 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$118,071
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 123 m²
Nea Smyrni sur f Athens Ag. Paraskevi area, very close to Anixi sq, apartment of 123 sq.m. E…
$361,263
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 4
Área 245 m²
Venta en construcción maisonette de 245 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,53M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta apartamento de 160 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$602,161
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 4
Área 213 m²
En venta Apartamento de 213 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 4t…
Precio en demanda
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 5
Área 220 m²
Venta Casa de 4 plantas de 220 metros cuadrados en Atenas. El sótano consiste en un almacén.…
$944,567
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 139 m²
En venta - Apartamento residencial - Atenas Sur: Nea Smyrni - Alsos 139 Sq.m., 3 Habitacione…
$407,878
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 100 m²
En Venta - Apartamento de fior residencial -- Atenas Sur: Nea Smyrni - Agia Foteini 100 Sq.m…
$337,956
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Apartamento en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Área 117 m²
En venta Apartamento de 117 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 4t…
$430,959
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 2
Área 88 m²
Venta apartamento de 88 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
$566,740
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$649,390
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
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Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 144 m²
Centro Nea Smyrni - en la plaza central - apartamento de 144 metros cuadrados. 3er piso aire…
$442,839
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
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Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,53M
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Dormitorios 2
Área 73 m²
Venta apartamento de 73 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$271,563
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Área 77 m²
Venta apartamento de 77 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
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Área 105 m²
Venta en construcción apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$608,065
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Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$245,587
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Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
En Venta -- Apartamento residencial - Atenas Sur: Nea Smyrni - Kentro 140 Sq.m., 3 Dormitori…
$431,185
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Área 105 m²
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Nea Smyrni, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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