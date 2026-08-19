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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Lavreotiki, Grecia

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Municipal Unit of Keratea
13
Keratea
13
Lavreotiki Municipal Unit
9
Lavrio
7
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26 propiedades total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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Apartamento 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
En venta Apartamento de 110 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el se…
$342,406
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Se vende casita de 125 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$613,968
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DD CO DEDD CO DE
Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 6
Área 700 m²
Venta villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormi…
$1,42M
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Casa de campo 6 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 6
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$560,837
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Casa de campo en Lavrio, Grecia
Casa de campo
Lavrio, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. La casa está situada en la zona…
$153,492
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$295,177
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Apartamento en Lavrio, Grecia
Apartamento
Lavrio, Grecia
Área 320 m²
Venta apartamento de 320 metros cuadrados en Attica. Piso tiene diseño interior.
$543,126
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Casa de campo 1 habitacion en Lavrio, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavrio, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$157,324
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 7
Área 600 m²
------ Un Oasis de Lujo en Suburbios Orientales de Atenas Bienvenido a una propiedad que co…
$3,09M
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Área 347 m²
🏡 Casa de piedra de lujo 347 metros cuadrados con vista panorámica – Keratea Sakka En la ex…
$1,24M
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Casa de campo 4 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
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Apartamento 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$336,502
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Apartamento 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
En Venta -- Apartamento Residencial - East Attica: Keratea 90 Sq.m., 2 Dormitorios, 1 Baños,…
$244,727
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Casa de campo 1 habitacion en Lavrio, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavrio, Grecia
Dormitorios 1
Área 87 m²
Venta Casa de 1 plantas de 87 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$366,020
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Casa de campo 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 152 m²
En venta casa de 2 plantas de 152 metros cuadrados en Attica. El primer piso consta de un do…
$472,283
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Área 600 m²
Venta villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 2 dormitorio…
$1,54M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Se vende casita de 150 metros cuadrados en Attica .La casita tiene niveles 2. El segundo pis…
$354,213
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Casa de campo 5 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 5
Área 464 m²
Se vende villa de 3 plantas de 464 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$944,567
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
Se vende una villa de 4 plantas de 330 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$826,496
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Keratea, Grecia
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Keratea, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$306,984
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Casa de campo 4 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 4
Área 255 m²
Venta Casa de 3 plantas de 255 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$495,898
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Apartamento 2 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
En venta Apartamento de 83 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 1er…
$301,081
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Casa de campo 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, …
$684,811
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Casa de campo 5 habitaciones en Agios Konstantinos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Agios Konstantinos, Grecia
Dormitorios 5
Área 260 m²
Venta Casa de 3 plantas de 260 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$831,219
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Casa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Casa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Área 560 m²
2 casas unifamiliares de alto nivel de 305 m2 y 260 m2 respectivamente. También disponibles …
$2,15M
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Tipos de propiedades en Municipality of Lavreotiki

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Lavreotiki, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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