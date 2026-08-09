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Propiedades residenciales en venta en Rafina, Grecia

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apartamentos
13
casas independientes
25
38 propiedades total found
Villa en Rafina, Grecia
Villa
Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 525 m²
Venta en construcción Villa de 4 plantas de 525 metros cuadrados en Attica. El sótano consta…
$2,83M
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Apartamento en Rafina, Grecia
Apartamento
Rafina, Grecia
Área 74 m²
Apartamento en venta de 74 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la ter…
$342,769
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Adosado Adosado 7 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 7 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 7
Área 567 m²
Venta en maisonette de construcción de 567 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4…
$409,706
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TekceTekce
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Se vende casita de 230 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$720,232
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Casa de campo 8 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 8
Área 370 m²
Venta Casa de 2 plantas de 370 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 4 dormitori…
$814,689
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Apartamento 1 habitacion en Rafina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 46 m²
Venta apartamento de 46 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$295,177
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Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 93 m²
Venta apartamento de 93 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la tercer…
$867,821
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta de maisonette de 70 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta …
$236,142
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Casa de campo 5 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 440 m²
Se vende casa de 4 plantas de 440 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$590,354
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Apartamento 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 104 m²
Venta apartamento de 104 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$413,248
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Villa en Rafina, Grecia
Villa
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 220 m²
En venta 3-almacén villa de 220 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un almac…
$554,933
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Villa en Rafina, Grecia
Villa
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 386 m²
Se vende villa de 3 plantas de 386 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 84 m²
En venta Apartamento de 84 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 3er…
$436,862
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 139 m²
Venta de maisonette de 139 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$403,802
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Apartamento 1 habitacion en Rafina, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$200,720
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Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 71 m²
Venta apartamento de 71 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$354,213
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Casa de campo 1 habitacion en Rafina, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 249 m²
Venta Casa de 3 plantas de 249 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de un aseo, un a…
$507,705
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Casa de campo 9 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 9
Área 500 m²
Se vende casa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dor…
$1,17M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rafina, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 165 m²
Venta de maisonette de 165 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$413,248
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Casa de campo 5 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
Venta Casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormitor…
$619,872
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Adosado Adosado en Rafina, Grecia
Adosado Adosado
Rafina, Grecia
Área 105 m²
Casa adosada en venta de 105 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 nivele…
$359,100
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Casa de campo 4 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un baño, …
$625,776
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Apartamento 2 habitaciones en Rafina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 1er…
$377,827
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Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$425,055
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Dormitorios 2
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$495,898
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Rafina, Grecia
Dormitorios 8
Área 260 m²
En venta 4-almacén villa de 260 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dormit…
$1,05M
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Casa de campo 5 habitaciones en Rafina, Grecia
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Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Se vende villa de 3 plantas de 395 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dor…
$968,181
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Rafina, Grecia
Dormitorios 5
Área 505 m²
Se vende casa de 4 plantas de 505 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$708,425
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Casa de campo 1 habitacion en Rafina, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Rafina, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
Venta Casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$2,60M
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Apartamento en Rafina, Grecia
Apartamento
Rafina, Grecia
Área 130 m²
Apartamento en venta de 130 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la se…
$464,687
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