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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Chalandri, Grecia

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apartamentos
45
casas independientes
21
66 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 128 m²
Venta apartamento de 128 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$944,567
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Adosado Adosado en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 163 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 163 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$940,374
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta en construcción apartamento de 78 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$472,283
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TekceTekce
Villa en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 386 m²
Venta villa de 386 metros cuadrados en Atenas. Una magnífica vista de la montaña se abre des…
$1,89M
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Casa de campo en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 320 m²
Venta Casa de 1 plantas de 320 metros cuadrados en Atenas. Una vista de la ciudad se abre de…
$2,60M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$938,663
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 168 m²
Venta Casa de 1 plantas de 168 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, …
$826,496
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$425,055
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$767,461
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 215 m²
Venta apartamento de 215 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$554,933
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 128 m²
Venta dúplex de 128 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en semi-sótano y plan…
$708,425
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 76 m²
Venta apartamento de 76 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propieta…
$253,852
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
En venta Apartamento de 210 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el se…
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Villa en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 640 m²
Descubre el máximo lujo en un entorno sereno y elegante en Neo Psychiko, en los suburbios de…
$14,76M
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Venta apartamento de 138 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$354,213
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 97 m²
Venta en construcción apartamento de 97 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$558,475
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Se vende casita de 250 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$1,77M
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Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$418,410
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 190 m²
Venta de maisonette de 190 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$625,776
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Venta Casa de 2 plantas de 91 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un almacén…
$413,248
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta en construcción apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$434,501
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Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$472,283
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Apartamento
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Área 159 m²
Venta apartamento de 159 metros cuadrados en el centro de Grecia. Piso tiene diseño interior.
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Área 125 m²
Venta en construcción maisonette de 125 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$806,424
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Dormitorios 3
Área 173 m²
En ventaDuplex de 173 metros cuadrados en Atenas El dúplex está situado en el cuarto piso y …
$649,390
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Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta de maisonette de 280 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-b…
$897,339
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Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta apartamento de 180 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$796,978
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Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$502,982
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Dormitorios 2
Área 127 m²
Venta en construcción maisonette de 127 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$818,231
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Área 75 m²
Venta en construcción apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Chalandri, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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