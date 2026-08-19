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Propiedades residenciales en venta en Vari Municipal Unit, Grecia

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apartamentos
21
casas independientes
39
60 propiedades total found
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635,713
VAT
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta antigua construcción Casa de 1 plantas de 50 metros cuadrados en Attica. La casa const…
$226,696
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 375 m²
Venta Casa de 3 plantas de 375 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de salón, un…
Precio en demanda
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 215 m²
En venta - Residencial Maisonette -- East Attica: Vari-Varkiza - Asyrmatos 215 Sq.m., 4 Dorm…
$874,024
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$673,004
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$371,923
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta en construcción apartamento de 45 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$371,923
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$413,248
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 6
Área 370 m²
Se vende villa de 4 plantas de 370 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$14,76M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Se vende villa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$1,89M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 440 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement co…
$4,84M
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$661,197
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 85 m²
Se vende casa de 2 plantas de 85 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un dor…
$802,882
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta en construcción maisonette de 200 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$2,72M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 245 m²
Venta en construcción Casa de 4 plantas de 245 metros cuadrados en Attica. El sótano consta …
$941,901
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 7
Área 485 m²
Venta casa de 3 plantas de 485 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$2,36M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$495,898
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$342,406
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,30M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta en construcción maisonette de 146 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,42M
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 230 m²
Un lujoso apartamento en venta en un suburbio de élite en el sur de Atenas, Voula. El aparta…
$1,86M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta en construcción apartamento de 45 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$354,213
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Dormitorios 1
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta Casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,65M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 3
Área 120 m²
En venta casa de 1 piso de 120 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,18M
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 520 m²
En una parte muy bonita de Agia Marina, a solo 3 minutos en coche de la playa, hay una zona …
$1,53M
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Apartamento 3 habitaciones
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Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta en construcción apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,07M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 260 m²
En venta 4 -casa de 260 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de un dormitorio, …
$649,390
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 304 m²
Venta Casa de 3 plantas de 304 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 salones, …
$1,24M
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Casa de campo 10 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 10 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 10
Área 320 m²
Venta Casa de 4 plantas de 320 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$944,567
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Parámetros de las propiedades en Vari Municipal Unit, Grecia

con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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