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Propiedades residenciales en venta en Nea Makri, Grecia

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casas independientes
24
25 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 430 m²
Se vende casa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$791,075
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 6
Área 290 m²
Se vende villa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,18M
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Casa de campo en Nea Makri, Grecia
Casa de campo
Nea Makri, Grecia
Área 430 m²
Se vende villa de 430 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista de la ciudad, el mar, …
$1,18M
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It Is RealtyIt Is Realty
Adosado Adosado 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta de maisonette de 300 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$708,425
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 400 m²
Se vende casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. El semisótano La planta baja c…
$826,496
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Apartamento 2 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la planta…
$301,081
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 1
Área 800 m²
Se vende villa de 2 plantas de 800 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$2,13M
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 265 m²
En venta 2 -casa de 265 metros cuadrados en Attica. El primer piso consta de un dormitorio, …
$926,856
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Casa de campo 7 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 7
Área 400 m²
Venta Casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$755,463
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Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,48M
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Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 460 m²
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,18M
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 2
Área 130 m²
En venta casa de 1 piso de 130 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, …
$484,091
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
En venta 3 -casa de 360 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala de estar c…
$1,18M
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 6
Área 545 m²
En venta 4 -casa de 545 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un trastero. El…
Precio en demanda
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Casa de campo 5 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 5
Área 570 m²
Venta Casa de 4 plantas de 570 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$2,95M
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Casa de campo en Nea Makri, Grecia
Casa de campo
Nea Makri, Grecia
Área 260 m²
Edificio de dos pisos para la venta Edificio de dos plantas con una superficie total de 275 …
$599,631
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 230 m²
Se vende una casa de dos pisos con un apartamento independiente de una habitación en el sóta…
$802,882
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
------ Casa unifamiliar de tres niveles 136 metros cuadrados cerca del mar – Nea Makri Vent…
$418,634
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 197 m²
Venta Casa de 3 plantas de 197 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una …
$501,801
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Casa de campo en Nea Makri, Grecia
Casa de campo
Nea Makri, Grecia
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 200 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$571,282
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 3
Área 112 m²
Venta Casa de 2 plantas de 112 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$389,634
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 4
Área 330 m²
Se vende casa de 3 plantas de 330 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$1,30M
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Villa en Nea Makri, Grecia
Villa
Nea Makri, Grecia
Área 870 m²
------ Introducción: Descubre el máximo lujo en un entorno único con esta villa moderna en D…
$2,95M
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Casa de campo 8 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Dormitorios 8
Área 330 m²
En venta 3 - casa de una planta de 330 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de …
$767,461
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Casa 3 habitaciones en Nea Makri, Grecia
Casa 3 habitaciones
Nea Makri, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 260 m²
Nope Macri is a green area where a pine forest reaches the sea. This small resort town has b…
$386,040
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