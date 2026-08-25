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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

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Vari Municipal Unit
58
161 propiedad total found
Ático Ático 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Premium Premium
Ático Ático 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Hermosamente renovado vista al mar 85 metros cuadrados ático en la 4a planta, que ofrece imp…
$635 713
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Piso 3/5
En venta es un apartamento con llave situado en el tercer piso de un complejo de nueva const…
$787 608
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Vista Estate
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta dúplex de 280 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 3a planta y 4a pla…
$1,59M
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 57 m²
Apartamento en venta de 57 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la seg…
$382 759
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 240 m²
La maisonette se encuentra en la planta baja (70 metros cuadrados) y segunda (170 metros cua…
$1,24M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Dúplex en venta, 4a planta, situada en la zona de Voula. La propiedad tiene una superficie t…
$1,52M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Área 480 m²
Venta casa de 3 plantas de 480 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$2,27M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 250 m²
Le ofrecemos unas villas impresionantes en una de las zonas más prestigiosas del sur de Aten…
$1,95M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 289 m²
Venta de maisonette de 289 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene un nivel. Hay: un…
$968 181
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$360 116
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta en construcción apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$1,01M
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Casa de campo en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 100 m²
✨ Casa independiente 100 metros cuadrados en 165 metros cuadrados. Parcela – Asyrmatos, Alia…
$277 467
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 215 m²
Voula South Área Nea Kalymnos, en construcción maisonette 215 metros cuadrados 3 niveles (pl…
$1,45M
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Apartamentos multinivel 6 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamentos multinivel 6 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 6
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 200 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en 4a, 5a y 6a planta (3 niveles), situado en la zona de Glyfada. La pr…
$2,11M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 236 m²
Una hermosa casa adosada en la prestigiosa zona costera de Atenas, Voula. La casa consta de …
$1,12M
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 85 m²
Apartamento en venta con una superficie de 85 metros cuadrados en Atenas. El apartamento est…
$668 400
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 160 m²
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Atenas. 1a planta consta de salón con co…
$1,18M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 190 m²
Se vende casita de 190 metros cuadrados en Atenas . La casita tiene un nivel. Hay chimenea, …
$1,03M
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Apartamento en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 104 m²
Piso 2/3
Este apartamento totalmente renovado de 104 metros cuadrados está situado en la segunda plan…
$629 270
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Piso 1/4
Voula Private Residences Exclusivo apartamento en planta baja con piscina privada Ubic…
$2,88M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 96 m²
Venta en maisonette de construcción de 96 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 …
$708 425
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 3 dormitori…
$673 004
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 140 m²
Voula sur de Atenas Área Policia (10; a pie del centro), apartamento de 140 metros cuadrados…
$1,05M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 146 m²
Venta en construcción maisonette de 146 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$1,42M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 217 m²
Venta en maisonette de construcción de 217 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3…
$2,01M
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Apartamento 5 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 5 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 260 m²
Property Code: HPS4432 - Maisonette FOR SALE in Voula Exochi for € 850.000 . This 260.00 sq…
$980 415
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Área 260 m²
Venta Casa de 1 plantas de 260 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 3 dormitorios, …
$1,06M
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Adosado Adosado en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 160 m²
Venta de maisonette de 160 metros cuadrados en Grecia central. La maisonette tiene un nivel.…
$2,34M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta en construcción apartamento de 45 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$354 213
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 7
Área 480 m²
Se vende villa de 3 pisos de 480 metros cuadrados en Atenas. El sótano consta de 2 dormitori…
$3,54M
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Tipos de propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
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