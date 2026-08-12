Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Neo Psychiko
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

;
apartamentos
41
casas independientes
21
62 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta en construcción apartamento de 78 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 125 m²
Venta en construcción maisonette de 125 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$806,424
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta apartamento de 130 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$502,982
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$396,718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 38 m²
Apartamento en venta de 38 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la pri…
$159,959
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 138 m²
Venta apartamento de 138 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la plant…
$354,213
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 6
Área 176 m²
Venta Casa de 3 plantas de 176 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 124 m²
Venta en construcción maisonette de 124 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$806,424
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 125 m²
Venta en construcción maisonette de 125 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$806,424
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con c…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de un dormitor…
$3,37M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 128 m²
Venta dúplex de 128 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en semi-sótano y plan…
$708,425
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 122 m²
Venta apartamento de 122 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta apartamento de 180 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$796,978
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Venta Casa de 2 plantas de 91 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un almacén…
$413,248
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta apartamento de 105 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$442,766
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 127 m²
Venta en construcción maisonette de 127 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$818,231
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 100 m²
Venta apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$418,410
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$369,065
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta apartamento de 200 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$1,05M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 87 m²
Venta apartamento de 87 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$274,216
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 10
Área 1 400 m²
Se vende villa de 3 plantas de 1400 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de 4 d…
$3,78M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 1
Área 52 m²
Venta apartamento de 52 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$200,720
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 79 m²
Venta en construcción apartamento de 79 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 75 m²
Venta en construcción apartamento de 75 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$434,501
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 2
Área 97 m²
Venta en construcción apartamento de 97 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$590,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 163 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 163 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$940,374
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 76 m²
Venta apartamento de 76 metros cuadrados en Atenas. Piso tiene diseño interior. Los propieta…
$253,852
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 114 m²
En venta Apartamento de 114 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el 1e…
$458,705
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
En venta Apartamento de 210 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el se…
$1,89M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Neo Psychiko, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir