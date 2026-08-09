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Propiedades residenciales en venta en Anavyssos, Grecia

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apartamentos
4
casas independientes
24
28 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 211 m²
Venta Casa de 2 plantas de 211 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$769,822
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Casa de campo 5 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
En venta 3 -casa de 350 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de 2 dormitorios, s…
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$436,862
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
Venta apartamento de 80 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$306,984
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Área 680 m²
Venta villa de 680 metros cuadrados en Attica. Una magnífica vista del mar, la montaña, el b…
$1,77M
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Casa de campo 4 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 4
Área 185 m²
Venta casa de 3 plantas de 185 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$495,898
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$1,77M
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Casa de campo 5 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 373 m²
Se proporciona a la venta una villa de 4 - de 373 metros cuadrados. en Attica. El primer pis…
$1,77M
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Casa de campo 6 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con c…
$436,862
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 200 m²
Venta villa de 3 plantas de 200 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
$834,072
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Casa de campo 6 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 410 m²
Se vende villa de 4 plantas de 410 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,12M
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 2
Área 290 m²
Venta de maisonette de 290 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$247,949
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Casa de campo 7 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
En venta en construcción 3 -casa de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de…
$342,406
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Apartamento 1 habitacion en Anavyssos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 1
Área 34 m²
Venta apartamento de 34 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el semi-p…
$141,685
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
En venta 3 - villa de 386 metros cuadrados en Attica. El sótano semi - consta de sala de est…
$2,36M
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Casa de campo 4 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 5 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. El sótano consiste en un almacén.…
$596,258
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Apartamento 2 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
En venta Apartamento de 150 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el se…
$188,913
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Casa de campo 4 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
En venta 3 -casa de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un dormitorio, …
$779,268
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$2,36M
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Casa de campo 6 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 271 m²
Venta Casa de 4 plantas de 271 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormit…
$1,13M
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Casa de campo 6 habitaciones en Anavyssos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta casa de 4 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de salón con…
$826,496
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 520 m²
Venta villa de 4 plantas de 520 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
$1,46M
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Casa de campo 3 habitaciones en Anavyssos, Grecia
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Anavyssos, Grecia
Dormitorios 3
Área 177 m²
Venta casa de 2 plantas de 177 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$708,425
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 7
Área 750 m²
Villa se encuentra en Attica, en Avavissos es conocida por su lujo líder, su ambiente cálido…
$5,31M
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Casa de campo 1 habitacion en Anavyssos, Grecia
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Anavyssos, Grecia
Dormitorios 1
Área 85 m²
Venta casa de 2 plantas de 85 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitori…
$259,756
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Apartamento en Anavyssos, Grecia
Apartamento
Anavyssos, Grecia
Área 78 m²
Venta apartamento de 78 metros cuadrados en Attica. Piso tiene diseño interior. Los propieta…
$212,528
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 8
Área 480 m²
En venta 3 - villa de 480 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 7 dormitorios…
$2,36M
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Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
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