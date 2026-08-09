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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Dionysos, Grecia

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casas independientes
38
40 propiedades total found
Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 420 m²
Venta villa de 4 plantas de 420 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón con …
$1,06M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 246 m²
Venta Casa de 3 plantas de 246 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 almacen…
$472,283
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 1
Área 382 m²
Se vende villa de 4 plantas de 382 metros cuadrados en Atenas. El cuarto piso consta de un d…
$1,42M
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LDV InvestLDV Invest
Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 3
Área 457 m²
Se vende villa de 4 plantas de 457 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala…
$1,68M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 208 m²
Venta en construcción maisonette de 208 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$519,512
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 235 m²
Se vende casita de 235 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene niveles 2. La planta baja…
$649,390
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 300 m²
En venta - Casa unifamiliar residencial - East Attica: Agios Stefanos - 300 m2, 5 Habitacion…
$396,224
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 1 200 m²
En venta 3-almacén villa de 1200 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala d…
$7,67M
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Adosado Adosado en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 667 m²
La villa se encuentra en el suburbio del norte de Atenas en la ciudad de Stamata. La casa co…
$2,01M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 320 m²
Venta Casa de 4 plantas de 320 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormit…
$1,09M
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 648 m²
Se vende villa de 5 plantas de 648 metros cuadrados en Atenas. El tercer piso consta de sala…
$1,92M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 3
Área 350 m²
Se vende villa de 4 plantas de 350 metros cuadrados en Atenas. El semisótano La planta baja …
$1,37M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 208 m²
Venta en construcción maisonette de 208 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Se vende casita de 270 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 4 niveles. El sótano cons…
$861,917
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 400 m²
Stamata al norte de Atenas, distrito de Efxinos Pontos, una casa familiar con una superficie…
$932,292
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Casa de campo en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 293 m²
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 293 metros cuadrados en Attica. El sótano cons…
Precio en demanda
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 717 m²
Venta Casa de 3 plantas de 717 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, un a…
$1,11M
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 2
Área 460 m²
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de sala…
$1,59M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 215 m²
Venta en construcción maisonette de 215 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
En venta 3 - casa de una planta de 350 metros cuadrados en Atenas. El sótano semi - consta d…
$767,461
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Se vende casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala d…
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
En venta 3 - casa de una planta de 230 metros cuadrados en Atenas. La planta baja consta de …
$714,329
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
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Dormitorios 3
Área 240 m²
En venta en construcción casita de 240 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene niveles 3…
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Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$708,425
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Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene un nivel. Una ma…
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Dormitorios 4
Área 215 m²
Venta en construcción maisonette de 215 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 ni…
$549,030
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Casa de campo en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo
Municipality of Dionysos, Grecia
Área 531 m²
Venta casa independiente de dos plantas con una superficie total de 531 metros cuadrados. La…
$755,654
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Casa de campo 6 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 6
Área 500 m²
Venta Casa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$2,95M
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
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Dormitorios 5
Área 710 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 710 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement co…
$2,60M
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Casa de campo 8 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 8
Área 600 m²
Venta Casa de 4 plantas de 600 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de una sala …
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Dionysos, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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