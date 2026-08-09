Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Oropos
  4. Residencial

Propiedades residenciales en venta en Municipality of Oropos, Grecia

;
casas independientes
34
36 propiedades total found
Adosado Adosado en Municipality of Oropos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Oropos, Grecia
Área 200 m²
Casa adosada de 200 metros cuadrados en la península Peloponesa está a la venta. El adosado …
$714,945
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Peloponnese. Planta baja consta de salón,…
$430,959
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo
Skala Oropou, Grecia
Área 200 m²
La casa unifamiliar consta de 2 plantas independientes. La planta baja consta de 2 apartamen…
$354,213
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Adosado Adosado en Municipality of Oropos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Oropos, Grecia
Área 98 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 98 metros cuadrados en la península Peloponesa. …
$210,996
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Afidnes, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Afidnes, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 440 m²
Venta - Casa independiente residencial -- East Attica: Afidnes (Kiourka) - 440 metros cuadra…
$250,554
Dejar una solicitud
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 3
Área 144 m²
Venta Casa de 2 plantas de 144 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Planta baja consta de…
$584,451
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Skala Oropou, Grecia
Villa
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 4
Área 390 m²
Venta villa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de un dormitori…
$1,30M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Oropos, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 1
Área 52 m²
Venta apartamento de 52 metros cuadrados en Peloponés Oriental. El apartamento está situado …
$118,071
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 6
Área 225 m²
Se vende casa de 3 plantas de 225 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$684,811
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Stathmos Afidnon, Grecia
Villa
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 4
Área 550 m²
Se vende villa de 2 plantas de 550 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 do…
$4,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Stathmos Afidnon, Grecia
Villa
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Se vende villa de 2 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$566,740
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 3
Área 225 m²
Se vende casita de 225 metros cuadrados en Attica. La casita tiene 2 niveles. La planta baja…
$696,618
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Municipality of Oropos, Grecia
Villa
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 7
Área 765 m²
En venta 3-almacén villa de 675 metros cuadrados en el este del Peloponeso . El semisótano c…
$3,08M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 5 habitaciones en Kalamos, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Kalamos, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta de maisonette de 400 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$885,531
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Skala Oropou, Grecia
Adosado Adosado
Skala Oropou, Grecia
Área 220 m²
Venta zona adosada de 220 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 niveles. …
$531,293
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 4
Área 152 m²
Venta de maisonette de 152 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$472,283
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 5
Área 550 m²
La casa unifamiliar se encuentra en Ipokratios Politia detrás de la montaña de Parnitha Pues…
$1,06M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 5
Área 190 m²
Venta Casa de 1 plantas de 190 metros cuadrados en Peloponnese. La casa consta de 5 dormitor…
$442,654
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Apartamento 2 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 2
Área 65 m²
Venta apartamento de 65 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$160,576
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
Venta de maisonette de 130 metros cuadrados en Peloponés Oriental. La maisonette tiene 3 niv…
$436,862
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 3 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 3
Área 170 m²
Venta de maisonette de 170 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$295,177
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 4
Área 282 m²
Venta Casa de 3 plantas de 282 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dormit…
$578,547
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 3
Área 95 m²
Venta Casa de 1 plantas de 95 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$236,142
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Venta en maisonette de construcción de 250 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4…
$366,020
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado en Agii Apostoli, Grecia
Adosado Adosado
Agii Apostoli, Grecia
Área 250 m²
Casa adosada en venta de 250 metros cuadrados en Attica. El adosado se encuentra en 3 nivele…
$500,898
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo
Skala Oropou, Grecia
Área 540 m²
Venta Villa con 3 casas Cada casa tiene 3 niveles y consta de 1 salón 3 dormitorios 2 baños …
$1,28M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Adosado Adosado 4 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 4
Área 320 m²
Venta de maisonette de 320 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$767,461
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 6 habitaciones en Stathmos Afidnon, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Stathmos Afidnon, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
Venta casa de 3 plantas de 400 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 3 dormito…
$1,12M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 3 habitaciones en Skala Oropou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Skala Oropou, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Se vende casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$153,492
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Oropos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Oropos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta Casa de 3 plantas de 240 metros cuadrados en Peloponés Oriental. Semi-basement consta …
$507,705
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parámetros de las propiedades en Municipality of Oropos, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir