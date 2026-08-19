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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

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apartamentos
7
casas independientes
39
46 propiedades total found
Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 384 m²
Venta villa de 3 plantas de 384 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un s…
$1,60M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. La villa consta de Desde las ve…
$1,13M
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$194,817
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$348,309
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Venta de maisonette de 125 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Planta…
$465,952
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 1
Área 55 m²
Venta apartamento de 55 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$330,598
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 409 m²
Venta villa de 4 plantas de 409 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de un baño, 2 d…
$2,10M
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 94 m²
La casa unifamiliar inacabada se encuentra en la zona de Anavisos
$118,071
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 7
Área 342 m²
Venta casa de 3 plantas de 342 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$649,390
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Galatas, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Galatas, Grecia
Dormitorios 3
Área 116 m²
Venta de maisonette de 116 metros cuadrados en Peloponnese. La maisonette tiene 2 niveles. 2…
$271,563
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$557,294
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitori…
$594,088
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
Se vende villa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$1,30M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 255 m²
Venta villa de 3 plantas de 255 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$944,567
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 217 m²
Venta Casa de 3 plantas de 217 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$1,36M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 360 m²
Se vende villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$1,48M
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$495,898
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
Venta de maisonette de 50 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 2a plan…
$212,528
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 98 m²
Venta de maisonette de 98 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-ba…
$236,142
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$425,055
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Venta villa de 3 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. El semi-sótano consta de un dorm…
$1,56M
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Dormitorios 3
Área 93 m²
Venta de maisonette de 93 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 1a plan…
$401,441
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Dormitorios 4
Área 175 m²
Venta apartamento de 175 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la prime…
$684,811
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta apartamento de 50 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segund…
$188,913
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Dormitorios 1
Área 51 m²
Venta apartamento de 51 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$247,949
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Casa de campo en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 325 m²
Venta casa de 3 plantas con una superficie de 325 metros cuadrados en Attica. La primera pla…
$2,11M
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Casa de campo 4 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta Casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$779,268
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Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en Attica. Planta baja const…
$1,65M
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 400 m²
Venta Casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$1,15M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 3
Área 436 m²
Venta villa de 3 plantas de 436 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$613,968
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Troizinia, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
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