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Propiedades residenciales en venta en Lavreotiki Municipal Unit, Grecia

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Lavrio
7
9 propiedades total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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Apartamento en Lavrio, Grecia
Apartamento
Lavrio, Grecia
Área 320 m²
Venta apartamento de 320 metros cuadrados en Attica. Piso tiene diseño interior.
$543,126
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Casa de campo 1 habitacion en Lavrio, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavrio, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
$157,324
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TekceTekce
Casa de campo 1 habitacion en Lavrio, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Lavrio, Grecia
Dormitorios 1
Área 87 m²
Venta Casa de 1 plantas de 87 metros cuadrados en Attica. La casa consta de un dormitorio, s…
$366,020
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
Se vende casita de 125 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. El semisótano …
$613,968
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta de maisonette de 120 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$295,177
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Casa de campo en Lavrio, Grecia
Casa de campo
Lavrio, Grecia
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. La casa está situada en la zona…
$153,492
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Apartamento 3 habitaciones en Lavrio, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Lavrio, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
En venta Apartamento de 110 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el se…
$342,406
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Casa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Casa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Área 560 m²
2 casas unifamiliares de alto nivel de 305 m2 y 260 m2 respectivamente. También disponibles …
$2,15M
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Tipos de propiedades en Lavreotiki Municipal Unit

casas independientes

Parámetros de las propiedades en Lavreotiki Municipal Unit, Grecia

con Vista a la montaña
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Baratos
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