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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Kallithea, Grecia

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apartamentos
124
casas independientes
7
139 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$351,132
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$299,734
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta en construcción apartamento de 100 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$507,705
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1/5
🇪🇸 Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia Bella Vista Golden Visa Residences…
$278,658
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 106 m²
Venta en construcción apartamento de 106 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$549,030
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Apartamento 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Apartamento con diseño reflexivo, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño inte…
$291,311
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
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$306,598
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$314,098
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
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Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
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$303,166
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 7/7
Residencia de Riviera VI📍Ubicación:El hotel está situado en una ubicación privilegiada en la…
$933,000
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Consulting VP Park SRL
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$297,446
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 102 m²
Venta en construcción apartamento de 102 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$448,669
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Opus Residence es el nuevo proyecto residencial situado en Kallithea, Atenas, Grecia, que of…
$293,044
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 3
Área 97 m²
Venta en construcción apartamento de 97 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$401,441
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
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$323,579
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Área 103 m²
Venta apartamento de 103 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$472,283
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Descubra un sofisticado retiro urbano en Boulevard, un hito residencial contemporáneo que el…
$320,496
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
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$289,438
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
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$375,042
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Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 1
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Área 42 m²
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$319,318
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
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$307,198
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Apartamento 1 habitación en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Kallithea, Grecia
Habitaciones 1
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Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
Apartamento.Apartamento con diseño reflexivo, materiales de acabado modernos y soluciones de…
$291,311
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Apartamento 1 habitacion
Municipality of Kallithea, Grecia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
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$378,558
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Apartamento en Municipality of Kallithea, Grecia
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Área 37 m²
Apartamento en venta de 37 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la ter…
$346,197
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Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Área 67 m²
Venta apartamento de 67 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en el sexto …
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Dormitorios 1
Área 30 m²
Venta apartamento de 30 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$114,529
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Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Kallithea, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta apartamento de 95 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la primer…
$247,949
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
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Dormitorios 3
Área 102 m²
Venta en construcción apartamento de 102 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está sit…
$407,344
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Kallithea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción apartamento de 83 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$1,06M
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Apartamento 2 habitaciones
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Dormitorios 2
Área 98 m²
Venta apartamento de 98 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$366,020
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Kallithea, Grecia

con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
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