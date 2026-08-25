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Propiedades residenciales en venta en El Pireo, Grecia

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apartamentos
152
casas independientes
18
170 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 123 m²
Venta de maisonette de 123 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$401 441
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Ático Ático 1 habitación en Municipality of Piraeus, Grecia
Ático Ático 1 habitación
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 4/4
Penthouse P2 at Portside Residence offers a luxurious living experience with stunning panora…
$345 256
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Desarrollador
Limar Homes
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 7/7
Etolikou 11 se encuentra en el centro de Pireo, en una de las zonas más famosas de Atenas. O…
$288 961
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta apartamento de 83 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$332 739
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 6/6
Etolikou Seafront se encuentra en una de las zonas costeras más privilegiadas de la Riviera …
$288 961
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Consulting VP Park SRL
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 66 m²
Venta en construcción dúplex de 66 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en pla…
$358 935
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TekceTekce
Casa de campo en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 75 m²
Se vende terreno de 150 metros cuadrados en Atenas. La parcela se encuentra en la zona del Pireo
$306 984
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 36 m²
Venta en construcción apartamento de 36 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$312 888
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 159 m²
Venta dúplex de 159 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en 3a planta y 4a pla…
$306 984
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 74 m²
Venta apartamento de 74 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$306 984
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Casa de campo en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo
Municipality of Piraeus, Grecia
Área 200 m²
El edificio tiene 200 metros cuadrados en una parcela de 120 metros cuadrados, cerca del pue…
$519 512
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 52 m²
Venta en construcción dúplex de 52 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en pla…
$295 177
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 68 m²
Venta Casa de 1 plantas de 68 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$253 852
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la prime…
$466 380
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 62 m²
Venta en construcción dúplex de 62 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en pla…
$336 502
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 62 m²
Venta en construcción dúplex de 62 metros cuadrados en Atenas. El dúplex está situado en pla…
$336 502
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 131 m²
Venta en maisonette de construcción de 131 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2…
$631 679
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta apartamento de 120 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pl…
$472 283
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 82 m²
Venta apartamento de 82 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 63 m²
Venta apartamento de 63 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$324 695
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 5
Apartamento en venta con una superficie de 45 m2 en Atenas. El apartamento está situado en e…
$257 806
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción apartamento de 83 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situ…
$354 213
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Dormitorios 1
Área 49 m²
Venta apartamento de 49 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$293 613
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Municipality of Piraeus, Grecia
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Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 5/5
🇬🇷 F7 Serviced Apartments — Apartamentos automatizados en El Pireo Proyecto totalmente li…
$291 623
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Piraeus, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 60 m²
Venta apartamento de 60 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la planta…
$200 720
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta en construcción maisonette de 100 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$419 152
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Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 1
Área 45 m²
Venta apartamento de 45 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$192 456
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Piraeus, Grecia
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Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 3
Área 126 m²
Venta apartamento de 126 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 10a p…
$1,18M
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Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Piraeus, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta apartamento de 77 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$212 528
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Dormitorios 2
Área 70 m²
Venta apartamento de 70 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la tercer…
$224 335
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Parámetros de las propiedades en El Pireo, Grecia

con Garaje
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con Vista a la montaña
con Vistas al mar
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