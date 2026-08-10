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Propiedades residenciales en venta en Municipal Unit of Dafni, Grecia

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apartamentos
6
7 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 2
Área 139 m²
Venta apartamento de 139 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$480,548
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Venta apartamento de 180 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$336,502
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 2
Área 105 m²
Venta Casa de 1 plantas de 105 metros cuadrados en Atenas. La casa consta de 2 dormitorios, …
$495,898
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 3
Área 117 m²
Venta apartamento de 117 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segun…
$407,344
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Área 47 m²
Venta apartamento de 47 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$173,564
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 2
Área 97 m²
Venta apartamento de 97 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 5a pla…
$295,177
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Estudio 1 habitación en Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2/4
maintenance apartments — The ideal option for students, young specialists, tourists or entre…
$116,077
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Parámetros de las propiedades en Municipal Unit of Dafni, Grecia

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