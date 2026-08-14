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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Aegina, Grecia

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Aegina
6
22 propiedades total found
Casa 1 habitacion en Vathy, Grecia
Casa 1 habitacion
Vathy, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Casa independiente a la venta, 80 metros cuadrados en una parcela de 500 metros cuadrados en…
$86,534
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Villa en Agia Marina, Grecia
Villa
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Número de plantas 3
Villa al lado del mar en Grecia, Aegina, subarea Agia Marina está en venta.La finca tiene un…
$2,31M
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Casa 4 habitaciones en Agia Marina, Grecia
Casa 4 habitaciones
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 280 m²
Casa independiente de 280 metros cuadrados en venta en Agia Marina, Aegina en una parcela de…
$634,586
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 4 habitaciones
Vathy, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Unifamiliar aislada en venta en Aegina en la zona de Agioi.Se encuentra en una parcela de 85…
$380,752
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Casa en Aegina, Grecia
Casa
Aegina, Grecia
Área 92 m²
Maisonette sin terminar en venta con una gran parcela en el centro de Aegina cerca del puert…
$346,387
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Casa 2 habitaciones en Kontos, Grecia
Casa 2 habitaciones
Kontos, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 270 m²
Casa unifamiliar 287 metros cuadrados en Grecia, Aegina, subarea Agios Nektarios en venta.La…
$519,581
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LDV InvestLDV Invest
Casa en Kontos, Grecia
Casa
Kontos, Grecia
Área 350 m²
Casa unifamiliar incompleta de 350,42 metros cuadrados en venta en Portes, Aeginacon acceso …
$130,804
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Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones en Perdika, Grecia
Apartamento independiente Piso independiente 2 habitaciones
Perdika, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
A solo una hora de Atenas, en el asentamiento más encantador junto al mar de Aeginetissa en …
$271,623
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Casa 5 habitaciones en Kontos, Grecia
Casa 5 habitaciones
Kontos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Casa unifamiliar de 337 metros cuadrados en venta en Aegina en la zona de Mesagrou.La propie…
$502,361
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Casa 4 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 4 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Venta una casa unifamiliar de 180 metros cuadrados en la hermosa zona de Souvala en Aegina, …
$399,605
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Apartamento 2 habitaciones en Aegina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 2/3
Apartamentos en la isla de Aegina 1 + 1 en un nuevo complejo situado en el complejo de Agia …
$297,645
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Apartamento 2 habitaciones en Agia Marina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Agia Marina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1/3
Marina Pearl AeginaInvertir en Serenidad Isla. Secure European Residency.Marina Pearl Aegina…
$295,780
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Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Casa independiente en venta 137 metros cuadrados en Kipseli Aegina Grecia.La egina es una is…
$285,432
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Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 357 m²
Venta es una villa de piedra de alta calidad de 370 metros cuadrados en Aegina en la zona de…
$856,297
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Casa 6 habitaciones en Agia Marina, Grecia
Casa 6 habitaciones
Agia Marina, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 350 m²
Venta casa unifamiliar de 350 metros cuadrados en una parcela de 2.250 metros cuadrados en A…
$399,605
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Apartamento 1 habitacion en Portes, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Portes, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Venta es un apartamento totalmente amueblado y renovado de 45 metros cuadrados en Portes Aeg…
$142,716
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Casa de campo 5 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 5
Área 215 m²
Venta Casa de 3 plantas de 215 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$826,496
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Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Venta es una villa de piedra de alta calidad de 370 metros cuadrados en Aegina en la zona de…
$856,297
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Casa 3 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 3 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 168 m²
Casa independiente de 168 metros cuadrados en venta en el Livadi de Aegina. Excelente casa u…
$799,211
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Casa 4 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 4 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 160 m²
Venta de dos casas unifamiliares con una superficie total de 160 metros cuadrados (80 metros…
$254,017
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Casa 3 habitaciones en Vathy, Grecia
Casa 3 habitaciones
Vathy, Grecia
Habitaciones 3
Área 270 m²
Excelente casa unifamiliar a un precio único. ¡Gran oportunidad! 3 niveles con mucho trabajo…
$334,960
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Apartamento 2 habitaciones en Aegina, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Aegina, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 59 m²
Número de plantas 3
Complejo residencial – Aegina, Ática, Grecia
$202,543
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Tipos de propiedades en Municipality of Aegina

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Aegina, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
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