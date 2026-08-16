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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Athens, Grecia

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Atenas
237
244 propiedades total found
Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Premium Premium
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Número de plantas 7
🔥 Proyecto Elegible para Golden Visa | Centro de Atenas Descripción del Proyecto Ubica…
$382,038
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Apartamento en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento
Municipality of Athens, Grecia
Área 44 m²
Apartamento en venta con una superficie de 44 metros cuadrados en Atenas en construcción. El…
$310,504
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Piso 7/7
En el corazón de Atenas, en una de las zonas más concurridas del centro de Atenas, Gazi, hem…
$924,674
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Consulting VP Park SRL
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Número de plantas 3
Esta es una excelente oportunidad de inversión, ya que la propiedad cumple con los requisito…
$288,324
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Sideris Real Estate
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$298,276
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta apartamento de 83 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la 4a pla…
$301,081
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TekceTekce
Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta de maisonette de 105 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. 7a pla…
$484,091
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$291,718
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Área 36 m²
Venta apartamento de 36 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la segund…
$330,598
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Meridia es un desarrollo residencial contemporáneo en Pireo, que ofrece una colección de 47 …
$296,532
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
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Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Meridia es un desarrollo residencial contemporáneo en Pireo, que ofrece una colección de 47 …
$298,858
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
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Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$288,294
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 115 m²
Venta - Casa independiente residencial -- Centro de Atenas: Atenas - Kypseli 115 metros cuad…
$314,649
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Apartamento 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Apartamento en venta, planta sótano, situado en Neos Kosmos.La propiedad tiene una superfici…
$105,606
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Meridia es un desarrollo residencial contemporáneo en Pireo, que ofrece una colección de 47 …
$294,251
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
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Área 165 m²
Ano Kypseli cerca del centro de Atenas, apartamento de planta 0f 165 sq.m. 4a planta con tec…
$291,341
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$286,006
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/3
Una oportunidad muy atractiva para aquellos que buscan una Visa de Oro y una inversión inmob…
$289,350
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
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Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$298,590
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
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Dormitorios 2
Área 79 m²
Venta apartamento de 79 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$306,984
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Área 40 m²
Venta apartamento de 40 metros cuadrados en Atenas. El apartamento está situado en la primer…
$295,177
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Apartamento en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento
Municipality of Athens, Grecia
Área 57 m²
Venta apartamento de 57 metros cuadrados en el centro de Grecia. Piso tiene diseño interior.…
$271,563
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
Piso 2/4
En el segmento inmobiliario urbano, donde la liquidez y manejabilidad del activo juegan un p…
$286,454
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Athens, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Apartamento Omonia 78 m2 luminoso 1er piso, amueblado, en excelente estado debido a la renov…
$233,073
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Apartamento 1 habitacion
Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Descubre Trinidad, un moderno desarrollo residencial en el corazón de Ampelokipoi, uno de lo…
$294,807
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Apartamento 1 habitacion en Municipality of Athens, Grecia
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Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Código de la propiedad: HPS5451 - Apartamento FOR SALE in Patision - Acharnon Ag. Meletiou -…
$336,255
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Estudio 1 habitación en Municipality of Athens, Grecia
Estudio 1 habitación
Municipality of Athens, Grecia
Habitaciones 1
Área 26 m²
Piso 1/6
Athenian Horizon Residences Apartamentos de inversión modernos en el centro de Atenas (Ko…
$170,689
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Municipality of Athens, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Meridia es un desarrollo residencial contemporáneo en Pireo, que ofrece una colección de 47 …
$292,394
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Área 53 m²
Meridia es un desarrollo residencial contemporáneo en Pireo, que ofrece una colección de 47 …
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