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Propiedades residenciales en venta en Keratea, Grecia

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casas independientes
11
13 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 90 m²
En Venta -- Apartamento Residencial - East Attica: Keratea 90 Sq.m., 2 Dormitorios, 1 Baños,…
$244,727
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 6
Área 700 m²
Venta villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormi…
$1,42M
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 3
Área 330 m²
Se vende una villa de 4 plantas de 330 metros cuadrados. en Attica. El primer piso consta de…
$826,496
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TekceTekce
Adosado Adosado 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Se vende casita de 150 metros cuadrados en Attica .La casita tiene niveles 2. El segundo pis…
$354,213
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 7
Área 600 m²
------ Un Oasis de Lujo en Suburbios Orientales de Atenas Bienvenido a una propiedad que co…
$3,09M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Keratea, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
Venta de maisonette de 150 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$306,984
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Casa de campo 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Área 150 m²
Venta Casa de 1 plantas de 150 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, …
$684,811
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Área 347 m²
🏡 Casa de piedra de lujo 347 metros cuadrados con vista panorámica – Keratea Sakka En la ex…
$1,24M
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Casa de campo 6 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 6
Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$560,837
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Área 600 m²
Venta villa de 3 plantas de 600 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 2 dormitorio…
$1,54M
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Apartamento 2 habitaciones en Keratea, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 2
Área 112 m²
Venta apartamento de 112 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la segun…
$336,502
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Casa de campo 4 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta Casa de 2 plantas de 220 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$590,354
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Casa de campo 5 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Keratea, Grecia
Dormitorios 5
Área 464 m²
Se vende villa de 3 plantas de 464 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$944,567
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