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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Penteli, Grecia

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Melissia Municipal Unit
7
Penteli Municipal Unit
3
11 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 210 m²
Nea Penteli maisonette de 210 metros cuadrados 3 niveles (semi-sótano elevado - arriba. plan…
$413,705
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
Melissia norte de Atenas, un excelente apartamento de 109sq.m. luminoso 3er piso, nuevo y bi…
$508,099
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
Melissia norte de Atenas, un excelente apartamento de 109sq.m. luminoso 3er piso, nuevo y bi…
$579,187
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TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Casa 5 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Habitaciones 5
Área 333 m²
2 casas independientes con entradas separadas. Comunicación interna a voluntad. Solo la casi…
$605,900
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
$439,635
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Apartamento 2 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Habitaciones 2
Área 130 m²
Apartment with wonderful views throughout Athens up to the Saronic Gulf. Area 130 m2 with 9…
$532,774
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 113 m²
$484,645
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Apartamento 4 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamento 4 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Habitaciones 4
Área 183 m²
Beautiful house in an excellent location! Fully renovated apartment with nice, large space…
$480,541
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Apartamento en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamento
Municipality of Penteli, Grecia
Área 84 m²
$116,305
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Apartamento 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 109 m²
$399,858
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Casa 3 habitaciones en Municipality of Penteli, Grecia
Casa 3 habitaciones
Municipality of Penteli, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 500 m²
$481,505
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Tipos de propiedades en Municipality of Penteli

apartamentos
casas independientes

Parámetros de las propiedades en Municipality of Penteli, Grecia

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De lujo
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