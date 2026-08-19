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Propiedades residenciales en venta en Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecia

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Limenas Markopoulou
23
Markopoulo
11
34 propiedades total found
Casa de campo en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo
Limenas Markopoulou, Grecia
Área 110 m²
Venta casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un do…
$274,216
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta de maisonette de 170 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$507,705
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Se vende casita de 220 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$472,283
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 78 m²
Venta en construcción apartamento de 78 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situ…
$301,081
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Casa de campo 5 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
En venta en construcción casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Attica. La planta baja…
$277,467
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 2 niveles. 1a pla…
$850,110
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Villa en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa
Limenas Markopoulou, Grecia
Área 950 m²
En total, la casa tiene baños 7 más un aseo de invitados y un aseo exterior con piscina ubic…
$2,60M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 2 niveles. La planta baja…
$212,528
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Villa en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 450 m²
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$1,53M
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Casa de campo 4 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
Se vende casa de 2 plantas de 210 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$619,872
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Villa en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa
Limenas Markopoulou, Grecia
Área 132 m²
Venta villa de 2 plantas de 132 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un s…
$925,477
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Casa de campo 5 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 5
Área 340 m²
Se vende villa de 3 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,18M
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Villa en Markopoulo, Grecia
Villa
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 4
Área 385 m²
Se vende villa de 3 plantas de 385 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de sala …
$708,425
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 5 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 5
Área 290 m²
Se vende casita de 262 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 4 niveles. El semisótano …
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 180 m²
Se vende casita de 180 metros cuadrados en Attica .La casita tiene niveles 2. La planta baja…
$377,827
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Apartamento en Markopoulo, Grecia
Apartamento
Markopoulo, Grecia
Área 66 m²
Apartamento en venta con una superficie de 66 metros cuadrados en Atenas en construcción. El…
$316,362
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Casa de campo 5 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 5
Área 270 m²
Venta Casa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 4 dormitori…
$1,65M
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Casa de campo 4 habitaciones en Markopoulo, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Markopoulo, Grecia
Dormitorios 4
Área 380 m²
Se vende villa de 3 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$920,953
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Casa de campo en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo
Limenas Markopoulou, Grecia
Área 276 m²
Casa rural ubicada en la zona de Porto Rafti. Consta de 3 plantas. Existe la posibilidad de …
$306,984
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 80 m²
En venta en construcción maisonette de 80 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 nive…
Precio en demanda
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Apartamento en Markopoulo, Grecia
Apartamento
Markopoulo, Grecia
Área 66 m²
Apartamento en venta con una superficie de 66 metros cuadrados en Attica en construcción. El…
$322,221
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
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Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 210 m²
Se vende casita de 210 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 4 niveles. El semisótano …
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Villa en Markopoulo, Grecia
Villa
Markopoulo, Grecia
Área 220 m²
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$971,180
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
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Área 120 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 120 metros cuadrados en Attica en construcción…
$439,887
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Casa de campo 3 habitaciones en Markopoulo, Grecia
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Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casa de 2 plantas de 120 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un alm…
$247,949
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Casa de campo 3 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 85 m²
Venta Casa de 1 plantas de 85 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, s…
$230,238
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Apartamento 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
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Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la pla…
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Markopoulo, Grecia
Área 66 m²
Apartamento en venta con una superficie de 66 metros cuadrados en Atenas en construcción. El…
$304,645
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Casa de campo 2 habitaciones en Limenas Markopoulou, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 2
Área 134 m²
Venta Casa de 2 plantas de 134 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$495,074
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Casa de campo en Markopoulo, Grecia
Casa de campo
Markopoulo, Grecia
Área 201 m²
Venta casa de 3 plantas de 201 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de 2 dor…
$548,431
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Tipos de propiedades en Municipality of Markopoulo Mesogaias

apartamentos
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Parámetros de las propiedades en Municipality of Markopoulo Mesogaias, Grecia

con Vista a la montaña
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