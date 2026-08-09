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Propiedades residenciales en venta en Kalyvia Thorikou, Grecia

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casas independientes
30
32 propiedades total found
Casa de campo 1 habitacion en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 1
Área 80 m²
En venta en construcción casa de 1 piso de 80 metros cuadrados en Attica. La casa consta de …
$198,359
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Casa de campo 6 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Se vende casa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$1,30M
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
Villa
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
Venta villa de 2 plantas de 290 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de salón, una…
$1,30M
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LDV InvestLDV Invest
Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 198 m²
Se vende casita de 198 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$448,669
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Casa de campo 7 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 7
Área 250 m²
En venta casa de 2 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 dor…
$413,248
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Adosado Adosado en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 150 m²
Venta de una maisonette en construcción de 150 metros cuadrados, dividida en 2 niveles. Año …
$259,756
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Casa de campo 5 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 5
Área 240 m²
Se vende casa de 2 pisos de 240 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dormi…
$708,425
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Casa de campo 7 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 7
Área 290 m²
Se vende casa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 3 dor…
$625,776
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 270 m²
Venta de maisonette de 270 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Semi-b…
$732,039
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
Villa
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 418 m²
Venta villa de 2 plantas de 418 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitor…
$1,93M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 236 m²
Venta de maisonette de 236 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$377,827
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Casa de campo en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 500 m²
Se ofrece a la venta una casa unifamiliar de 500 metros cuadrados en la parcela de 24500 met…
$708,425
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Apartamento 2 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 2
Área 76 m²
En venta Apartamento de 76 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en la pla…
$177,106
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Casa de campo 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
En venta casa de 1 piso de 110 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 3 dormitorios, …
$767,461
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Casa de campo en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 360 m²
Hay a la venta una casa unifamiliar de 3 plantas en construcción. Está situado en la zona de…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$684,811
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 277 m²
Venta de maisonette de 277 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$472,283
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 288 m²
Venta de maisonette de 288 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$501,801
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 279 m²
Venta de maisonette de 279 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Planta…
$796,565
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Casa de campo 8 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 8
Área 428 m²
Venta Casa de 3 plantas de 428 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$434,501
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Casa de campo 5 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 dor…
$395,537
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Casa de campo 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
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Kalyvia Thorikou, Grecia
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Área 320 m²
Se vende casa de 3 pisos de 320 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de 3 trasteros.…
$826,496
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Área 180 m²
Se vende casa de 2 plantas de 180 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de sala …
$377,827
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Apartamento 3 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
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Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 3
Área 134 m²
En venta Apartamento de 134 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el se…
$303,442
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Casa de campo 4 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Venta Casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
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Villa
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Dormitorios 6
Área 460 m²
Se vende villa de 3 plantas de 460 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$2,95M
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Dormitorios 6
Área 700 m²
Se vende una villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en Attica. En el primer piso hay 2 d…
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Casa de campo en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo
Kalyvia Thorikou, Grecia
Área 165 m²
Venta casa de 3 plantas de 165 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un do…
$404,954
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Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 7
Área 500 m²
Se vende villa de 4 plantas de 500 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,77M
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