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Propiedades residenciales en venta en Koropi, Grecia

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apartamentos
3
casas independientes
7
10 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Koropi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 4
Área 445 m²
Venta Casa de 2 plantas de 445 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$1,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Koropi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 125 m²
En venta Apartamento de 125 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 1e…
$354,213
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Koropi, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 130 m²
La casita está ubicada en el nuevo edificio de apartamentos. Hay a la venta las siguientes u…
$318,791
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DD CO DEDD CO DE
Adosado Adosado 4 habitaciones en Koropi, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 4
Área 160 m²
Se vende casita de 160 metros cuadrados en Attica .La casita tiene 2 niveles. La planta baja…
$295,177
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Casa de campo 3 habitaciones en Koropi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Venta Casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$430,959
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Villa en Koropi, Grecia
Villa
Koropi, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 425 m²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
$2,10M
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TekceTekce
Villa en Koropi, Grecia
Villa
Koropi, Grecia
Dormitorios 12
Área 350 m²
Se vende villa de 5 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un do…
$1,53M
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Apartamento 2 habitaciones en Koropi, Grecia
Apartamento 2 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
En venta Apartamento de 90 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 1er…
$224,335
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Villa en Koropi, Grecia
Villa
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
En venta 3-almacén villa de 290 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dormi…
$1,65M
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Apartamento 3 habitaciones en Koropi, Grecia
Apartamento 3 habitaciones
Koropi, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
En venta Apartamento de 110 metros cuadrados en Attica. El apartamento está situado en el 3e…
$236,142
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