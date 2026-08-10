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Casas en Venta en Attica, Grecia

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Atenas
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
98
Municipality of Saronikos
57
Municipality of Glyfada
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806 propiedades total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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Adosado Adosado en Municipality of Oropos, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Oropos, Grecia
Área 200 m²
Casa adosada de 200 metros cuadrados en la península Peloponesa está a la venta. El adosado …
$714,945
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. La villa consta de Desde las ve…
$1,13M
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Casa de campo en Municipality of Spata Artemida, Grecia
Casa de campo
Municipality of Spata Artemida, Grecia
Área 65 m²
Venta 1 tienda de campo de 65 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$322,878
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Paiania, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Paiania, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta de maisonette de 220 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 4 niveles. Semi-b…
$354,213
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Casa 4 habitaciones en Aegina, Grecia
Casa 4 habitaciones
Aegina, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 180 m²
Venta una casa unifamiliar de 180 metros cuadrados en la hermosa zona de Souvala en Aegina, …
$399,605
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Zografos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Zografos, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Zografos cerca del centro de Atenas, maisonette de 86 sq.m. 4o piso en buen estado, aireado …
$174,805
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Alimos, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Alimos, Grecia
Dormitorios 3
Área 136 m²
Venta en construcción maisonette de 136 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$974,085
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 250 m²
Venta Casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$720,232
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 7
Área 430 m²
Venta Casa de 4 plantas de 430 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 2 dormito…
$791,075
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Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Venta villa de 4 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$708,425
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Casa de campo 8 habitaciones en Kalyvia Thorikou, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 8
Área 428 m²
Venta Casa de 3 plantas de 428 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormitor…
$2,48M
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
Villa
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 700 m²
Se vende una villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en Attica. En el primer piso hay 2 d…
$3,72M
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 275 m²
Se vende casita de 275 metros cuadrados en Atenas. La casita tiene 3 niveles. La planta baja…
$779,268
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Adosado Adosado 2 habitaciones
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 2
Área 180 m²
Venta de maisonette de 180 metros cuadrados en Attica. La maisonette tiene 3 niveles. Planta…
$557,294
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Casa de campo en Marathon, Grecia
Casa de campo
Marathon, Grecia
Área 184 m²
Venta Casa de 1 plantas de 184 metros cuadrados en Attica. ------- Luxury Three-Level Mai…
$678,907
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Chaidari, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Chaidari, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 138 m²
En venta - Residencial Maisonette -- Athens West: Chaidari - 138 Sq.m., 3 Dormitorios, 1 Bañ…
$477,800
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Pallini, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 3
Área 400 m²
Se vende casa de 4 plantas de 400 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un dor…
$1,30M
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Casa de campo 7 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 7
Área 500 m²
En venta casa de 2 plantas de 500 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 4 dor…
$1,48M
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Municipality of Glyfada, Grecia
Adosado Adosado 3 habitaciones
Municipality of Glyfada, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta de maisonette de 156 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 niveles. Semi-b…
$661,197
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Casa de campo 3 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 154 m²
En Venta -- Casa Residencial -- East Attica: Voula - Nea kalymnos 154 Sq.m.ρ, 3 Dormitorios,…
$740,007
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Casa de campo 6 habitaciones en Rafina, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Rafina, Grecia
Dormitorios 6
Área 175 m²
Venta Casa de 3 plantas de 175 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 2 dormito…
$531,319
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Dionysos, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
Venta en construcción maisonette de 240 metros cuadrados en Atenas. La maisonette tiene 2 ni…
$708,425
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Casa de campo 6 habitaciones en Keratea, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Keratea, Grecia
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Área 190 m²
Venta Casa de 2 plantas de 190 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 3 dormitori…
$560,837
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Adosado Adosado en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Adosado Adosado
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 163 m²
Casa adosada en venta con una superficie de 163 metros cuadrados en Atenas. El adosado se en…
$940,374
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Casa de campo 11 habitaciones en Attica, Grecia
Casa de campo 11 habitaciones
Attica, Grecia
Dormitorios 11
Área 504 m²
Venta Casa de 4 plantas de 504 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de 3 dormito…
$448,669
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Adosado Adosado 4 habitaciones
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 4
Área 430 m²
Se vende casita de 430 metros cuadrados en Atenas .La casita tiene 4 niveles. La planta baja…
$2,11M
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Marathonas, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Marathonas, Grecia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Venta Casa de 1 plantas de 95 metros cuadrados en Attica. La casa consta de 2 dormitorios, s…
$779,268
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 275 m²
Venta Casa de 3 plantas de 275 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de 2 dormitori…
$767,461
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Casa de campo 1 habitacion en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Voula al sur de Atenas, área de Dikigorika, casa de 60sq.m. en una parcela de 700 metros cua…
$221,419
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Tipos de propiedades en Attica

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casas de campo
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Parámetros de las propiedades en Attica, Grecia

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